Lipsirea de alocații din bugetul de stat pentru un an și o amenințare: pierderea celor șase mandate de deputat. De ce a sancționat CEC Partidul „Democrația Acasă” și ce urmează?

Partidul Politic „Democrația Acasă” a fost sancționat de către Comisia Electorală Centrală cu avertisment și i-a fost aplicată sancțiunea complementară sub formă de lipsire de alocațiile de la bugetul de stat pentru performanțele obținute la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 pentru o perioadă de 12 luni.

Totuși, reprezentanții Comisiei Electorale Centrale au menționat că „singura sancțiune proporțională pentru încălcările constante ar fi anularea înregistrării concurentului electoral”, dar măsura nu mai poate fi inițiată și aplicată de către Comisie pentru că ziua alegerilor a trecut. Astfel, decizia privind validarea sau invalidarea celor șase mandate de deputat obținute de partidul condus de Vasile Costiuc ar urma să fie luată de către Curtea Constituțională.

George Simion – agitație electorală din afara țării

Comisia Electorală Centrală (CEC) a admis parțial vineri, 3 octombrie, contestația Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), care a fost depusă pe 28 septembrie, înainte de anunțarea rezultatelor alegerilor parlamentare. Aceasta a vizat un videoclip publicat pe rețelele sociale de George Simion, liderul Partidului „Alianța pentru Unirea Românilor” (AUR) din România, prin care acesta îndemna cetățenii R. Moldova să voteze la alegerile parlamentare pentru formațiunea condusă de Vasile Costiuc, Partidul Politic „Democrația Acasă” (PPDA).

CEC a făcut referire la Codul electoral, care prevede interzicerea utilizării imaginii unor oficiali străini sau a unor entități politice externe în materialele de agitație electorală – cum este în acest caz George Simion, lider al unei formațiuni politice din afara țării.

„Drept urmare, faptele denotă o încălcare directă a legii, dar gravitatea sporește având în vedere că persoana implicată, domnul George Simion, se află pe lista de interdicție a R. Moldova pentru motive de securitate națională, conform deciziei Serviciului de Informații și Securitate”, se menționează în hotărârea CEC.

Promovat de 993 de „boți” pe TikTok?

În același timp, CEC a examinat și sesizarea venită din partea Inspectoratului Național de Investigații (INI), care semnala posibile acțiuni ilegale întreprinse pentru promovarea partidului condus de Vasile Costiuc. INI a comunicat despre o rețea pe TikTok, identificată de „Expert-Forum”, un ONG din România, care prezenta indicii clare de comportament inautentic. Conform sesizării, rețeaua a fost formată din 993 de conturi de tip „bot” ce foloseau tehnici de manipulare a opiniei publice prin publicitate politică directă și indirectă în mediul online.

Potrivit CEC, fapta „se încadrează în categoria amenințărilor hibride prevăzute în Legea securității statului și în Legea privind securitatea națională, care menționează expres contracararea manipulării informaționale și a ingerințelor străine în spațiul public.”

În hotărârea CEC se mai atestă că materialele video distribuite atât de Costiuc, cât și de PPDA, precum și de paginile asociate acestora de pe TikTok, nu conțineau mențiunile obligatorii din Regulamentul privind modul de furnizare, distribuire și difuzare a publicității politice, electorale și a mesajelor de interes public. CEC menționează că „absența acestor mențiuni nu constituie doar o simplă nerespectare formală, ci creează un cadru de promovare obscură, prin care finanțarea și responsabilitatea pentru difuzarea materialelor rămân neclare”.

Sancțiunile aplicate de CEC

În concluzie, CEC a constatat încălcarea repetată a Codului Electoral de către PPDA, potrivit căruia „se interzice finanțarea ori susținerea materială sub orice formă a grupurilor de inițiativă sau a campaniilor electorale de către persoanele fizice care nu sunt cetățeni ai Republicii Moldova.”

Pentru nerespectarea acestui articol, CEC a aplicat sancțiunea „avertisment”.

Totodată, CEC a luat în considerare că aceasta reprezintă deja a doua sancțiune aplicată PPDA pentru abateri ce au caracter financiar în campania electorală și că, deși formațiunii i s-a acordat posibilitatea de a corecta raportul privind finanțarea campaniei electorale, aceasta nu s-a conformat.

Anterior, CEC a constatat că nu au fost raportate integral cheltuielile efectuate pentru mai multe materiale electorale, fiind încălcate astfel dispozițiile legale privind finanțarea campaniei electorale și obligația concurenților de a asigura transparența completă a resurselor utilizate.

Din acest motiv, CEC a considerat necesar să aplice sancțiunea complementară prevăzută în Codul Electoral – lipsirea de alocațiile de la bugetul de stat pentru performanțele obținute la scrutinul în care concurentul electoral a fost înregistrat (alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025) pentru o perioadă de 12 luni, începând cu luna noiembrie 2025.

Totuși, CEC a remarcat că singura sancțiune proporțională pentru încălcările constante ar fi anularea înregistrării concurentului electoral, măsură care însă nu mai poate fi inițiată și aplicată de CEC la această etapă, pentru că ziua alegerilor a trecut.

Astfel, decizia privind validarea sau invalidarea celor șase mandate de deputat obținute de PPDA ar urma să fie luată de către judecătorii Curții Constituționale.

Costiuc se apără și acuză lipsa probelor

Vasile Costiuc, liderul PPDA, a menționat într-un comentariu oferit ZdG că „toate aceste penalizări emise de către CEC în baza unui raport scris în România de un ONG – Expert Forum, nu pot fi justificate sub nicio formă.”

„În mod normal, într-o instituție de drept, într-un stat de drept, toate aceste acțiuni trebuie să fie probate. Dacă tot suntem învinuiți că am fost finanțați din exterior de persoane juridice sau persoane fizice din afara țării, păi cine sunt persoanele? Ce bani au fost? Pe noi ne-au pus în situația în care trebuie să demonstrăm că nu este adevărat tot de ce ne-au învinuit: conturi de TikTok, impact major, conturi inautentice, finanțare din exterior și implicarea lui George Simion. Cum putem să influențăm ca George Simion să facă declarații sau nu? Dacă mâine iese oricare alt lider politic de la Moscova și spune că susține PAS? Sunt chestii aberante care se întâmplă. Asta nu-i democrație”, menționează Costiuc, care consideră că PAS ar fi de vină pentru situația sa.

El acuză formațiunea care a câștigat alegerile, susținând că „acestea au fost operațiuni speciale ale partidului PAS pentru a-și acoperi toate nelegiuirile și toate crimele pe care le-au săvârșit în această campanie – toată campania, în care au avut o sumă uriașă de bani, cu boți, cu ferme, pentru că ei au avut cei mai mulți bani. Și interesant, de ce nu au căutat boți și ferme la Dodon, la Ivan Ceban? De ce nu au căutat acolo unde au fost sume uriașe de bani? Îi afectează faptul că există o alternativă proeuropeană pe dreapta? Asta îi afectează, că ei, partidul PAS, în ultimii patru ani de zile nu se ocupă cu altceva decât să distrugă orice alternativă de dreapta.” PPDA a contestat deciziile CEC în instanța de judecată.

Solicitați de ZdG, reprezentanții PAS au menționat că „toate partidele trebuie să respecte legislația electorală, iar justiția să-și facă treaba.”



În cazul în care Curtea Constituțională va decide invalidarea mandatelor, Vasile Costiuc susține că partidul său nu va face parte „din procesul pe care și-l doresc unii, cu destabilizări. Noi o să fim loiali interesului național. Dar dacă ei o să meargă, s-ar putea trezi nu cu alegeri repetate, dar anticipate. Noi toate deciziile le-am contestat la Curtea de Apel. Așteptăm decizia instanțelor de fond și apoi o să mergem și la Curtea Constituțională cu tot ce avem”.

„CEC pasează responsabilitatea și încearcă să reinventeze legea”

Alexandru Bot, avocat și expert în domeniul justiției și dreptului în cadrul comunității Watchdog.md, consideră că CEC „încearcă acum să paseze responsabilitatea Curții Constituționale, invocând nevoia de a examina «încălcări» care au fost deja consumate prin propria decizie”.



„În loc să-și asume hotărârea, CEC creează un fond mediatic artificial, menit să angajeze Curtea într-o discuție care nici nu ar trebui să ajungă pe ordinea sa de zi. Nici Constituția, nici Codul Electoral nu oferă Curții temeiuri pentru a nevalida mandatele PPDA pe baza unor fapte deja sancționate. Mai mult, sesizarea CEC din 6 octombrie 2025 privind validarea alegerilor nici nu conține o propunere expresă de nevalidare a mandatelor. Dacă CEC ar fi dorit cu adevărat să activeze sancțiunea nevalidării mandatelor, erau necesare cel puțin două condiții elementare: CEC să se abțină de la aplicarea propriilor sancțiuni și să formuleze o propunere expresă de nevalidare în adresa Curții, și să existe norme exprese care să reglementeze clar cazurile în care Curtea poate decide nevalidarea mandatelor”, consideră Bot.

Alexandru Tănase, fost judecător al Curții Constituționale, a argumentat că „Curtea Constituțională poate invalida alegerile doar dacă se constată încălcări grave care au afectat rezultatul general al scrutinului. În acest caz, poate dispune repetarea alegerilor, cu aceiași candidați și în aceleași condiții”.

Totodată, a menționat că „controversa privind cele 6 mandate ale partidului „Democrația Acasă” a fost alimentată de speculații publice, nu de fapte juridice. Nu există nicio mențiune în actele oficiale ale CEC care să sugereze că respectivele mandate ar fi fost lăsate la discreția Curții Constituționale. Această interpretare eronată pare să se bazeze pe faptul că hotărârea nu a fost adoptată cu unanimitate. Totuși, CEC este un organ colegial, iar deciziile se adoptă prin majoritate. Votul nu este imperativ, iar lipsa unanimității nu invalidează o decizie legal adoptată”, explică el.

„În cazul de față, faptul că s-au aplicat doar sancțiuni minore indică clar că abaterile nu au avut gravitatea necesară pentru excludere. Prin urmare, nici Curtea Constituțională nu are competența să meargă mai departe decât a făcut-o CEC”, a concluzionat Tănase.

CEC a declarat valabile alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 în cadrul ședinței din 5 octombrie, iar a doua zi a prezentat documentele și materialele necesare confirmării rezultatelor alegerilor Curții Constituționale, care are 10 zile la dispoziție pentru a valida sau invalida scrutinul din 28 septembrie. Curtea a anunțat că va examina validarea rezultatelor alegerilor și mandatele deputaților într-o ședință programată pentru joi, 16 octombrie.