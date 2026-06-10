LIVE TEXT O altă rută către Crimeea a fost blocată. Ocupanții din regiunea Herson raportează un atac cu rachete asupra podului care duce spre Arabatka. Război în Ucraina, ziua 1568

UPDATE 11:10 Încă un drum care duce spre Crimeea a fost întretăiat. Ocupanții din regiunea Herson anunță că podul spre Arabatka (limba de pământ Arabat, cunoscută și ca Săgeata Arabatului, este o fâșie lungă și îngustă de nisip și scoici care separă Marea Azov de lagunele extrem de sărate cunoscute sub numele de Sivaș) a fost lovit de o rachetă, potrivit Hromadske.

Vladimir Saldo, omul de încredere al Rusiei în partea ocupată a regiunii Herson, a declarat că podul dintre Henicesk și Săgeata Arabatului a fost blocat. El a scris acest lucru pe rețelele de socializare.

Potrivit acestuia, dimineața devreme, armata ucraineană a lansat un atac cu rachete asupra unuia dintre podurile care leagă Henicesk de Săgeata Arabatului.

După inspecție, s-a stabilit că starea podului permite organizarea traficului, a declarat Saldo. Lucrările de reparații vor fi efectuate pe o singură bandă, în timp ce pe cealaltă se planifică redeschiderea traficului pe pod în regim invers.

Acest lucru s-a întâmplat pe fondul a două lovituri asupra unei alte căi de acces din partea ocupată a regiunii Herson către Crimeea — podul Chongar. Prima dată a fost atacat pe 7 iunie, după care traficul a fost restabilit în regim invers, însă deja pe 9 iunie unitățile ucrainene au lansat un al doilea atac cu drone, iar traficul pe pod a fost din nou oprit.

UPDATE 10:00 O rafinărie de petrol din orașul rusesc Samara a fost lovită de drone ucrainene, iar o unitate de producție din Ceboksari a fost vizată de rachete în noaptea de 10 iunie, au relatat canalele media, conform Kyiv Independent.

Situată la aproximativ 800 de kilometri de granița dintre Ucraina și Rusia, rafinăria de petrol Kuybyshevskiy din Samara a fost incendiată în urma atacurilor cu drone ucrainene, a relatat canalul independent de știri Telegram Exilenova Plus.

În Ceboksari, Ciuvașia, un sit de cercetare și producție a fost lovit de rachete ucrainene, a relatat același canal media. Autoritățile locale au declarat ulterior că trei persoane au fost rănite în atac. Uzina aprovizionează industria de apărare a Rusiei, inclusiv piese pentru drone Orion și rachete Iskander, potrivit serviciilor de informații militare ale Ucrainei.

Kievul și aliații săi, inclusiv Washingtonul și UE, au sancționat compania care administrează unitatea, „VNIIR-Progress”. Ceboksari este situat la aproximativ o mie de kilometri de granița Ucrainei cu Rusia.

Atacul raportat vine la scurt timp după ce forțele ucrainene au lansat cu succes un atac cu drone împotriva stației de pompare a petrolului Vtorovo în noaptea de 24 mai, potrivit Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU).

Ucraina atacă în mod regulat infrastructura militară din interiorul Rusiei și din teritoriile ocupate, în efortul de a diminua capacitatea Moscovei de a continua războiul.

UPDATE 08:30 O parte dintr-o dronă a căzut pe balconul unui apartament de la etajul 11, într-o clădire cu 18 etaje, din Odesa. Din fericire, fără detonare.

„Peretele exterior al clădirii a fost distrus, proprietatea, ferestrele și fațada au fost avariate.

La o altă adresă, într-o clădire rezidențială cu 8 etaje, un apartament de la etajul 5 a luat foc, iar peretele exterior al blocului a fost parțial distrus”, potrivit Serviciului de Urgență și Ucraina.

Din păcate, 3 persoane au fost rănite, dintre care 2 sunt copii, au o reacție acută la stres.