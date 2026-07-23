VIDEO Ministrul Dan Perciun, despre conflictul cu fostul premier Alexandru Munteanu și prevederile din politica bugetar-fiscală despre care a aflat „mai degrabă din presă”

Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, care a deținut aceeași funcție și în guvernul precedent, condus de Alexandru Munteanu, spune că discuția în contradictoriu pe care a avut-o cu fostul premier, cu două zile înainte ca acesta să-și dea demisia, s-a axat pe modificările la politica bugetar-fiscală, care nu ar fi fost consultate cu echipa de miniștri înainte de a deveni publice. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Secretele Puterii”, de la Jurnal TV.

Întrebat dacă premierul și-a dat demisia ca urmare a acestei discuți, Perciun a declarat că nu crede „că doar o discuție polemică, complicată ar fi servit drept temeii, dar poate a contribuit la această decizie”.

Dan Perciun spune că o parte dintre miniștri și deputați au aflat din presă despre modificările propuse.

„N-aș vrea să dau prea multe detalii pentru că nu cred că este corect și nu cred că contează la această etapă. A fost o discuție despre politica bugetar-fiscală, despre modul în care să iau deciziile, despre funcționalitatea guvernului, despre mai multe aspecte organizatorice și nu doar. Am discutat despre cele mai importante politici care erau în spațiul public la acea etapă, am discutat despre cum au ajuns ele în spațiul public, în ce măsură s-a cunoscut despre anumite aspecte în echipă din timp. Mai mulți am aflat mai degrabă din presă despre unele prevederi din politica bugetar-fiscală, care ne-au surprins atât pe noi, cât și pe colegii deputați și am discutat și despre alte aspecte interne de funcționalitate ale a echipei”, susține Perciun.

Impozitarea cadourilor primite la nuntă și schimbarea perioadei pentru acordarea indemnizației de îngrijire a copilului s-au numărat printre prevederile care nu ar fi fost agreate înainte de a fi făcute publice, potrivit ministrului.

„Au fost într-adevăr discuții pe intern legate de TVA, pentru că asta era și este în continuare esența politicii bugetar-fiscale. Dar, pe lângă asta, proiectul a avut multiple alte prevederi pe care nu putem spune că le-am discutat la modul serios pe intern, de la schimbarea perioadei pentru acordarea indemnizației de îngrijire a copilului de la 9 la 36 de luni până la ideea impozitării cadourilor la nuntă. Deci acolo s-au adăugat multe lucruri care într-un final aduc puțini bani la buget, dar evident deranjează foarte multă lume și comportă și un cost politic foarte înalt, care ar fi putut să fie evitate și nu erau, după mine, necesare. Și dacă ar fi fost o discuție mai largă și o înțelegere mai bună a acelui document înainte de publicarea lui spre consultări publice, cred că multe dintre nemulțumirile care au apărut ulterior ar fi putut să fie evitate. Acum urmează actualul guvern să revadă și să vină în scurt timp cu o viziune ajustată asupra acestui document foarte important pentru următorii ani.”

Fostul premier Alexandru Munteanu și-a dat demisia pe 3 iulie 2026, „În momentul în care am înțeles că nu-mi mai pot exercita mandatul în acord cu principiile pe care le am, aleg să plec”, scria atunci Munteanu, fără a oferi mai multe detalii despre motivele demisiei.

Pe 2 iulie, Parlamentul a acordat vot de încredere pentru un nou guvern, condus de Vasile Tofan.