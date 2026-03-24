VIDEO Grosu convoacă Parlamentul în ședință extraordinară pentru instituirea stării de urgență în sectorul energetic

Parlamentul se convoacă în ședință extraordinară pe 24 martie, la ora 17:00, în cadrul căreia prim-ministrul Alexandru Munteanu și miniștrii responsabili vor prezenta măsurile necesare pentru declararea stării de urgență în sectorul energetic pentru o perioadă de 60 de zile. Anunțul a fost făcut de președintele Legislativului, Igor Grosu, pe pagina sa de Facebook, în contextul deconectării liniei electrice Isaccea-Vulcănești în urma bombardamentelor Rusiei asupra Ucrainei.

Într-un video publicat marți, 24 martie, după ce Guvernul a propus Parlamentului declararea stării de urgență în sectorul energetic pentru 60 de zile, speakerul Igor Grosu, aflat într-un aeroport, a confirmat că parlamentarii se vor întruni într-o ședință extraordinară pentru a examina subiectul.

Ședința Biroului permanent a fost programată pentru ora 16:00, iar ședința Parlamentului va începe la 17:00.

„Atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice civile din Ucraina sunt crime de război și scopul lor este să lase în beznă și în întuneric mii de oameni. Este un atac direct și la adresa noastră, a Republicii Moldova. Loviturile din cursul nopții au dus la deconectarea principalei linii electrice care alimentează Republica Moldova, linia Vulcănești–Isaccea. Au fost activate cele patru linii de interconexiune cu România, dar situația rămâne complicată. De aceea, am dispus convocarea ședinței extraordinare a Parlamentului. (…) Este o măsură necesară pentru a acționa rapid, coordonat și în interesul oamenilor”, a declarat Igor Grosu.

În R. Moldova ar urma să fie instituită stare de urgență în sectorul energetic, pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 25 martie 2026. Decizia a fost aprobată marți, 24 martie, în ședința Cabinetului de miniștri, după ce linia electrică aeriană Isaccea-Vulcănești a fost deconectată în urma atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice din sudul Ucrainei. Propunerea Guvernului urmează să fie examinată de Parlament.

Pe 23 martie, LEA Isaccea – Vulcănești a fost deconectată din cauza atacurilor nocturne ale Rusiei asupra infrastructurii energetice din zona de Sud a Ucrainei.

Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a condamnat atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice din Ucraina, calificându-le drept crime de război. Șefa statului a scris că „Rusia poartă întreaga responsabilitate pentru deconectarea liniei electrice Isaccea–Vulcănești”. Și Ministerul Afacerilor Externe (MAE) și-a reafirmat sprijinul pentru Ucraina.