VIDEO/ Declarațiile președintelui Republicii Slovenia, Borut Pahor, și a președintei R. Moldova, Maia Sandu

Președinta R. Moldova, Maia Sandu și președintele Republicii Slovenia, Borut Pahor au susținut vineri, 1 octombrie, declarații de presă, după întrevederea oficială.

Președinta Sandu a mulțumit autorităților din Slovenia pentru recunoașterea certificatelor COVID-19 emise de către autoritățile R. Moldova.

„Suntem recunoscători de deschiderea Sloveniei de a susține agenda reformelor noastre. Am discutat cu dl președinte cum putem spori capitolul comercial-economic cu Slovenia. Apreciem deschiderea Sloveniei de a recunoaște certificatele COVID-19 emise de autoritățile R. Moldova. (…) Vizita dvs are loc într-un an jubiliar atât pentru țara noastră cât și pentru Slovenia întrucât ambele țări marchează 30 de ani de independență. Ambele țări sunt mici, ambele exportăm vin și miere. Sloveni este un exemplu de urmat pentru Moldova pentru bunăstarea oamenilor și să oferim și noi o viață demnă cetățenilor noștri aici în R. Moldova”, a declarat președinta Sandu.