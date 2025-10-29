UPDATE Consultările cu fracțiunile parlamentare au luat sfârșit. Munteanu: „Am avut consultări constructive”

UPDATE 16:20 Premierul desemnat a declarat că a avut consultări constructive cu toate fracțiunile parlamentare și că urmează o nouă serie de întâlniri pentru continuarea discuțiilor.

Întrebat de jurnaliști despre declarațiile lui Ion Ceban, care și-a exprimat dorința de a face parte din echipa Guvernului în timp ce deține încă mandatul de primar al capitalei, Munteanu a răspuns că nu consideră aceasta o practică eficientă. El a subliniat că nu cunoaște exemple similare în Europa în care un primar aflat în funcție să facă parte, în același timp, din componența Guvernului.

UPDATE 15:30 Au avut loc ultimele consultări din program, cu Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), care vor susține guvernul Munteanu. Igor Grosu, președintele Parlamentului și membru PAS, a declarat că ședința a luat mai mult timp, pentru că „deputații au insistat să discutăm mai mult și să intrăm în detalii de politici, de priorități pentru perioada următoare.

La fel, Grosu a spus că au discutat pe fiecare domeniu și despre candidații prezentați ca membri ai Guvernului.

„Am discutat și despre proiectul legii bugetului, în sensul în care aceste politici vor avea niște costuri. Bineînțeles, ministerele, argumentând necesitatea unei reforme sau alteia, au subliniat că aceste costuri trebuie să fie prezentate în bugetul anului 2026”, a accentuat Igor Grosu.

UPDATE 15:00 Vasile Tarlev, deputat indepdendent, la fel a purtat discuții cu premierul desemnat. Acesta a declarat că a vorbit cu Munteanu despre structura Guvernului. Tarlev propune să fie creat „Ministerul Transportului”, pentru că „transportul în R. Moldova este într-o stare deplorabilă”.

Totodată, a propus să fie și Ministerul Industriei, deoarece țara trebuie „indistrualizată”. La structură, a mai menționat că este nevoie de „ordine și în domeniul inspectoratelor, pentru că în domeniul inspecțiilor este haos”.

UPDATE 14:30 După consultările cu Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), Igor Dodon, președintele fracțiunii, a declarat că „numărul de 17 membri ai guvernului este prea mare”. Dodon a menționat „că nu ne permitem acest lux” și că „8-10 membri de guvern ar fi suficient la această etapă”. Totodată, a spus că programul este prea puțin axat pe economie și pe domeniul social.

Fracțiunea a menționat că nu va oferi votul de încredere guvernului Munteanu. În același timp, s-a arătat gata să colaboreze pe mai multe domenii „pentru a îmbunătăți viața oamenilor”.

UPDATE 11:35 Consultările cu Partidul Comuniștilor din R. Moldova (PCRM) au avut loc. Anterior, fracțiunea a fost singura care a refuzat să participe la consultările cu președinta Maia Sandu, privind desemnarea prim-ministrului.

„Acest Guvern se va întâlni cu foarte mari probleme, în primul rând cu cine i-a obligat pe ei ca noi să trecem, iarăși, prin reforma administrativ-teritorială. De fiecare dată când vine o Guvernare nouă, noi facem reforme noi. […] Aduceți-vă aminte, noi când am fost la Guvernare, iată Tarlev, șapte ani a făcut treabă. Stabilitate trebui în toate, dar, vom vedea, nu este exclus că vom avea relații constructive și consultări cu membrii Guvernului și după votarea Guvernului, necătând că pentru ei va vota PAS. Totuși, fracțiunea noastră nu va fi printre primii votanți a Guvernului”, a declarat Vladimir Voronin.

Ulterior, întrebat de jurnaliști dacă fracțiunea va susține noul Guvern, Voronin a răspuns că nu-l va susține.

UPDATE 11:10 Consultările au continuat cu Blocul Alternativa. Ion Ceban, care a renunțat la fotoliul de deputat pentru a rămâne primarul capitalei, a declarat că „domnul candidat la funcția de prim-ministru recunoaște, spre diferență de toți cei care fac parte din PAS, că economia R. Moldova este la pământ, că nu există creștere economică și că trebuie revizuită integral abordarea și atitudinea vis a vis de dezvoltarea economică”.

La fel, a anunțat că a transmis prim-ministrului desemnat propunerile formulate de echipa Blocului Alternativa. Acesta a spus că „însăși candidatul la funcția de prim-ministru a recunoscut că acesta nu e un program guvernamental, dar este doar un program-cadru și este regretabil faptul că seamănă mai mult a program electoral”.

Ceban a spus că au vorbit despre „mai multe probleme cu care se confruntă municipiul Chișinău, dar și localitățile din R. Moldova, este vorba de poliția comunitară. Atât nivelul de criminalitate și consumul de droguri, devin o problemă. În detaliu, am vorbit și despre necesitățile regulatorii privind parcările, dar și alte lucruri care sunt importante pentru localitățile noastre”.

Totuși, reprezentanții Blocului Alternativa nu au menționat dacă vor oferi sau nu votul de încredere la ședința de vineri.

„Este timp ca să reflecte până vineri, sper că măcar o parte din aceste recomandări să fie luate în vizor și nemijlocit să se regăsească în programul de guvernare, iar atunci când urmează să acordăm votul pentru sau contra, vom ține de cont de aceste lucruri”, a conchis Ceban.

UPDATE 10:40 Următorii au fost deputații fracțiunii „Partidul Nostru”. Usatîi, liderul partidului, a declarat că „programul este bine structurat, pe capitole, cu multe numerice și „limbaj proeuropean”.

„Însă lipsesc costurile totale, sursele de finanțare, fără bugetare și fără calendare intermerdiare. Nu este nimic clar despre impactul microfiscal. Nu am văzut mecanisme anticorupție. Nu mai vorbim de faptul că în acest program am văzut foarte multe vulnerabilități majore. Capacitatea administrativă, pentru că resursele umane este o problemă. Am văzut că se pune accent pe cofinanțare locală … de unde autoritățile locale vor lua atâtea resurse financiare pentru cofinanțare? Nimic despre șocuri externe, energie, securitate regională, migrație. Deci, în urma celor prezentate, i-am dat domnului candidat copia cu toate aceste menționări. Fracțiunea Partidul Nostru a venit cu două solicitări. Prima, dacă într-adevăr vrem un guvern funcțional … trebuie să fie format un grup de lucru din fracțiunile parlamentare și partidele extraparlamentare, și experți în domenii, pentru a elabora un program național comun de guvernare a țării. Doi, la ședința de joi, a biroului permanent al Parlamentului, vom propune amânarea ședinței în care se cere votul de încredere a Guvernului Munteanu. Dacă este incorect construit fundamentul, atunci casa ori are crăpături, ori se răschește”, a declarat președintele fracțiunii „Partidul Nostru”.

UPDATE 10:05 Primii la consultări au venit deputații fracțiunii Partidului Politic „Democrația Acasă” (PPDA). Vasile Costiuc a spus că „propunerile de miniștri făcute de premierul desemnat ne-au întărit convingerea să nu votăm în parlament pentru învestirea Guvernului Alexandru Munteanu, după ce am anunțat că respingem desemnarea acestui premier”.

Totodată, acesta a declarat că „Guvernul Alexandru Munteanu va fi cel mai prost guvern din istoria Republicii Moldova, neasumat politic, cu ONG-isti pe post de miniștri și care nu va fi responsabil în fața parlamentului, ci a președinției, contrar prevederilor constituționale”.

Știrea inițială…

Premierul desemnat Alexandru Munteanu are miercuri, 27 octombrie, consultări cu fracțiunile parlamentare la Parlament, după cum urmează:

08:00 – Partidul „Democrația Acasă”;

– Partidul „Democrația Acasă”; 09:00 – Partidul „Partidul Nostru”,

– Partidul „Partidul Nostru”, 10:00 – Blocul Electoral „Alternativa”,

– Blocul Electoral „Alternativa”, 11:00 – Partidul Comuniștilor din R. Moldova;

– Partidul Comuniștilor din R. Moldova; 13:00 – Partidul Socialiștilor din R. Moldova,

– Partidul Socialiștilor din R. Moldova, 14:00 – Partidul Acțiune și Solidariritate.

Pe 22 octombrie 2025, președinta Maia Sandu a invitat fracțiunile și grupurile parlamentare la consultări pentru desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru. Întrevederile au avut loc joi și vineri la sediul administrației prezidențiale de la Chișinău. Primii care au discutat cu șefa statului au fost reprezentanții partidului „Democrația Acasă”, care și-au exprimat „dezacordul și indignarea față de practicile inacceptabile ale Președinției”. Liderul „Partidului Nostru”, Renato Usatîi, a spus că formațiunea are un candidat, dar rămâne „realistă”. Blocul „Alternativa” va decide dacă susține Guvernul doar după prezentarea programului de guvernare. Socialiștii au anunțat că nu vor sprijini niciun guvern al majorității, iar comuniștii au refuzat discuțiile.

Premierul desemnat a avut consultări publice cu reprezentanți ai mediului de afaceri din R. Moldova, reprezentanții Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM), cu reprezentanții societății civile, cu reprezentanții confederațiilor sindicale și cu reprezentanții mai multor asociații în agricultură. De asemenea, Munteanu a discutat și cu reprezentanții mass-media despre comunicare publică.

Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, și-a prezentat marți, 28 octombrie, întregul cabinet de miniștri și programul de activitate al noului Guvern cu care va merge, vineri, 31 octombrie, în Parlament pentru a cere votul de încredere al deputaților.