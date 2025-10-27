Alexandru Munteanu a avut mai multe consultări publice în legătură cu programul de guvernare cu mai mulți reprezentanți din diverse domenii

Alexandru Munteanu, candidatul desemnat de președinta Maia Sandu la funcția de prim-ministru, a avut luni, 27 octombrie, patru consultări publice în legătură cu programul de guvernare. Aceasta a discutat cu reprezentanții Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM), cu reprezentanții societății civile, cu reprezentanții confederațiilor sindicale și cu reprezentanții mai multor asociații în agricultură.

Potrivit paginii de facebook a acestuia, premierul desemnat a vorbit cu reprezentanții CALM despre reforma administrației publice locale, consolidarea autonomiei locale și despre cum putem atrage mai mulți profesioniști în administrația locală.

„Primarii și autoritățile locale sunt parteneri esențiali ai Guvernului în implementarea politicilor publice și valorificarea oportunităților oferite de Uniunea Europeană. Vom continua să lucrăm împreună, prin platforma Comisiei paritare și în grupurile de lucru sectoriale, pentru ca primarii și echipele locale să fie mai bine pregătiți în accesarea și gestionarea fondurilor europene.”

Sursa: Alexandru Munteanu / Facebook

Ulterior, aceasta a discutat cu reprezentanții societății civile „despre cum putem construi un proces de guvernare mai transparent, incluziv și bazat pe dialog deschis”.

Potrivit acestuia, în cadrul discuției, au abordat teme precum reforma justiției și procesul de vetting, dezvoltarea economică și securitatea energetică, oportunitățile de dezvoltare pentru tineri și drepturile persoanelor cu dizabilități.

Sursa: Alexandru Munteanu / Facebook

Munteanu s-a mai întâlinit cu reprezentanții confederațiilor sindicale și au discutat despre drepturile și protecția angajaților, reducerea muncii nedeclarate și modalitățile prin care putem atrage mai mulți tineri în câmpul muncii.

„Ne propunem să îmbunătățim securitatea și sănătatea la locul de muncă, să asigurăm creșterea salariilor minime și medii, de rând cu productivitatea muncii, dar și să investim în formarea profesională, pentru ca forța de muncă să fie adaptată la cerințele economiei moderne”, a scris Munteanu.

Sursa: Alexandru Munteanu / Facebook

De asemenea, în cadrul consultărilor publice, Alexandru Munteanu a discutat cu reprezentanții mai multor asociații în agricultură despre accesul la fonduri europene pentru investiții în tehnologii moderne, „dar și despre soluțiile necesare pentru îmbunătățirea sistemelor de irigații, o provocare majoră în multe regiuni ale țării”.

„Agricultura este un sector important al economiei noastre, dar pentru a răspunde provocărilor actuale, avem nevoie de un model agricol modern, sustenabil și adaptat la schimbările climatice. Am menționat că Guvernul va continua să sprijine fermierii și să accelereze dezvoltarea sectorului agricol prin investiții în agricultura cu valoare adăugată înaltă”, a adăugat prim-ministrul desemnat.

Sursa: Alexandru Munteanu / Facebook

Pe 14 octombrie, potrivit unor surse, Ziarul de Gardă a scris că omul de afaceri Alexandru Munteanu, stabilit de peste 20 de ani în Ucraina, ar urma să fie candidatul la funcția de prim-ministru al R. Moldova.

Ulterior, în aceeași zi Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a confirmat candidatura lui Munteanu, menționând că formațiunea o va înainta oficial președintei Maia Sandu după validarea mandatelor de deputat de către Curtea Constituțională și după convocarea primei ședințe a noului Parlament.

După validarea alegerilor de Curtea Constituțională și după prima ședință a Parlamentului din 22 octombrie, Maia Sandu a inițiat convorbiri cu toate fracțiunile parlamentare.

Potrivit Președinției, consultările au avut drept scop desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru, în vederea formării unui nou Guvern.

Astfel, după întâlnirea cu Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), Maia Sandu a semnat pe 24 octombrie decretul prin care l-a desemnat pe Alexandru Munteanu în calitate de candidat la funcția de prim-ministru al R. Moldova.

Parlamentul se va reuni în ședință vineri, 31 octombrie, unde candidatul desemnat de președinta pentru funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, își va prezenta echipa și programul de guvernare, solicitând votul de încredere al Parlamentului.

Deocamdată, Alexandru Munteanu a anunțat 6 potențiali membri ai viitorului cabinet de miniștri: