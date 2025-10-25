Candidatul desemnat la funcția de premier anunță că a început consultările publice pe marginea programului de guvernare: „Am discutat despre accesul la fonduri europene și sprijinul pentru inovații”

Alexandru Munteanu, candidatul desemnat de președinta Maia Sandu la funcția de prim-ministru, a început consultările publice în legătură cu programul de guvernare. Anunțul a fost făcut sâmbătă, 25 octombrie, printr-o postare pe Facebook.

„Prima discuție am avut-o cu circa 100 reprezentanți ai mediului de afaceri din R. Moldova. Scopul acestor discuții este să înțelegem care sunt provocările și prioritățile în domeniul economic, pentru ca viitorul program de guvernare să fie construit pe soluții reale și în parteneriat cu sectorul privat.

Am discutat despre accesul la fonduri europene și sprijinul pentru inovații, continuarea digitalizării serviciilor publice, piața de muncă și accesul la capital, adaptarea și modernizarea agriculturii și multe alte subiecte de actualitate. Mulțumesc participanților pentru deschidere și propuneri concrete”, a spus Munteanu pe Facebook.

Potrivit acestuia, consultările vor continua, „pentru ca planul de guvernare să reflecte așteptările întregii societăți”.

Pe 22 octombrie 2025, președinta Maia Sandu a invitat fracțiunile și grupurile parlamentare la consultări pentru desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru. Întrevederile au avut loc joi și vineri la sediul administrației prezidențiale de la Chișinău. Primii care au discutat cu șefa statului au fost reprezentanții partidului „Democrația Acasă”, care și-au exprimat „dezacordul și indignarea față de practicile inacceptabile ale Președinției”. Liderul „Partidului Nostru”, Renato Usatîi, a spus că formațiunea are un candidat, dar rămâne „realistă”. Blocul „Alternativa” va decide dacă susține Guvernul doar după prezentarea programului de guvernare. Socialiștii au anunțat că nu vor sprijini niciun guvern al majorității, iar comuniștii au refuzat discuțiile.

După consultările cu fracțiunile parlamentare, președinta Maia Sandu a semnat vineri, 24 octombrie, decretul prin care l-a desemnat pe Alexandru Munteanu drept candidat la funcția de prim-ministru.

În perioada următoare, acesta va prezenta Parlamentului echipa guvernamentală și programul de guvernare, pentru a solicita votul de încredere și învestirea noului Guvern.