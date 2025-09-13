Un fost consilier comunist de la Bălți a distribuit ziare pentru PAS. Formațiunea se disociază de „astfel de persoane”

Un fost consilier comunist de la Bălți, Serghei Eremciuc, a schimbat panglica Sfântului Gheorghe, negru-oranj, pe o vestă cu logo-ul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). Liderul Partidului Național Moldovenesc (PNM), Dragoș Galbur, a criticat implicarea sa în campania PAS pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, unde a participat la distribuirea de materiale electorale.

Contactată de ZdG, purtătoarea de cuvânt a PAS, Adriana Vlad, a declarat că partidul se disociază de astfel de persoane.

Într-o postare pe Facebook, Dragoș Galbur a declarat că PAS „s-a transformat într-un tomberon politic care miroase tot mai urât”, după ce Serghei Eremciuc a fost surprins purtând chipiul și vesta galbenă într-o fotografie, în timpul unei sesiuni de distribuire a materialelor electorale pentru PAS.

„Ani de-a rândul am fost terorizat și amenințat de membrul Partidului Comuniștilor, de la Bălți, Serghei Eremciuc, că îmi va tăia gâtul, că mă va face bucăți și mă va trimite în pungi în România, că noi, românii, unioniști, trebuim împușcați, că dacă mă prinde prin Bălți mă omoară, că nu ne trebuie UE că vor veni gayii și lesbienele, etc. Un mare iubitor și promotor de russkii mir (lumea rusă), de Putin și de șovinism rusesc, știut de tot orașul Bălți. Până mai ieri, membru al organizației criminale Bulgaru (organizația lui Grigore Caramalac), condusă la Bălți de socialistul Maxim Moroșan, astăzi, Serghei Eremciuc, a îmbrăcat vesta și chipiul galben și ne duce în 2028 în Uniunea Europeană”, a acuzat Galbur.

Galbur a însoțit postarea cu mai multe fotografii în care Eremciuc apare alături de socialistul Maxim Moroșan, dar și imagini în care poartă panglica Sfântului Gheorghe, interzisă în R. Moldova, la piept.

Contactată de ZdG, Adriana Vlad, a declarat că partidul se disociază de astfel de persoane.