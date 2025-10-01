Un alt grup de jurnaliști a investigat „operațiunea specială diaspora”, prezentată de ZdG, reușind să se infiltreze într-un grup din Lisabona

După ce Ziarul de Gardă a publicat investigația „Oamenii din spatele operațiunii speciale „diaspora”: bani și conexiuni, inclusiv politice, la Chișinău, București și Moscova” și a relatat că „reprezentantul lui Andrei Năstase” la Praga ar fi fost remunerat cu 1500 de euro, jurnaliștii portalului Anticorupție au arătat cum s-au infiltrat, cu un buletin de identitate fals, la o secție de votare din Lisabona, Portugalia, documentând din interior rețeaua observatorilor recrutați din același punct de comandă.

Pe parcursul a trei săptămâni, jurnaliștii de la Anticorupție au urmărit modul în care era organizată activitatea celor care, potrivit coordonatorilor, trebuiau să „monitorizeze buna desfășurare a scrutinului” din 28 septembrie în afara Republicii Moldova. La început, coordonatorii le-au refuzat accesul, însă după o săptămână un bărbat, care s-a prezentat drept Anatolii, le-a transmis că „a apărut o oportunitate de câștig suplimentar”. Totodată, aceștia au fost puși să aleagă între patru concurenți electorali pe care urmau să îi reprezinte la Lisabona: CUB, AUR, NOI și Andrei Năstase.

Pentru a se înregistra, aceștia au modificat un buletin de identitate. În actul fals, numele ales de jurnaliști a fost Oleg Markov. Spre surprindere, cu câteva zile înainte de alegeri, numele Oleg Markov a apărut într-o listă a CEC-ului privind reprezentanții partidelor din diaspora, care au dreptul să fie prezenți la secții. Cu numărul 109, Oleg Markv a fost arondat la „CECE Străinătate, sec. 38/223, or. Lisabona”. De aici am aflat că reporterului Anticorupție sub acoperire, alias Oleg Markov, i-a fost atribuit, la decizia coordonatorilor, partidul AUR MOLDOVA.

În continuare, reporterii au documentat cum a avut loc pregătirea pentru ziua scrutinului în grupul creat pentru secția de votare la care au fost atribuiți.

În dimineața alegerilor, organizatorii anunțau pe chat despre necesitatea procurării unui sistem de număr al votanților dar și aparate de filmat. Achiziția trebuia să se facă din contul observatorilor, iar la final de zi, responsabilii promiteau că vor întoarce banii. După ce nimeni nu s-a oferit să se pună la cheltuială, Anatolie a scris că numărătoarea se va face de mână, într-un caiet, cu pixul. Ulterior, ni s-a sugerat să descărcăm o aplicație de pe telefonul mobil care va număra toate persoanele ce intră să voteze.

Pe chatul de Telegram destinat comunicării între reprezentanții secției de votare din Lisabona și coordonator erau trei observatori. Pe lângă jurnalistul Anticorupție.md, deghizat în Oleg Markov, reprezentant AUR MOLDOVA, mai era Alexandru Derin, din partea NOI, și Andrei Andrușca, de la CUB, toți înregistrați pe lista CEC a reprezentanților din diaspora.

În ziua alegerilor, jurnaliștii nu au mers în Portugalia, pentru că fotografia buletinului original nu coincidea cu copia modificată. Totuși, un cetățean al R. Moldova din diaspora portugheză a confirmat prezența lui Alexandru Derin și Andrei Andrușca.

După închiderea secțiilor de votare, coordonatorul/ii au trimis un nou șir de instrucțiuni. Marea lor majoritate se refereau la buletinele de vot, cu opțiunea Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS). O condiție obligatorie pentru ca „ziua de muncă” să fie complet eficientă, era fotografierea proceselor verbale ale numărării voturilor și plasarea lor pe chatul de coordonare drept dovadă. Periodic, din greșeală, alți membri ai grupului, plasau pe același chat, fotografiile proceselor verbale din alte secții de votare. Spre exemplu, dintr-o asemenea fotografie am aflat că la Craiova, România, au votat 427 de basarabeni.

A doua zi după alegeri, unul dintre coordonatori a adresat pe chat, pe lângă mulțumiri, un îndemn la păstrarea calmului, pentru că „la moment se rezolvă întrebarea cu plata”. Asta desi, în timpul conversației inițiale, Anatolie a promis că cei 500 de euro vor fi achitați imediat ce se încheie munca reprezentanților la secțiile de votare. Luni, la ora 15.37, plățile încă nu s-au făcut.

Articolul integral poate fi citit AICI.

La Praga, în cadrul operațiunii speciale „diaspora”, un reprezentant al candidatului Andrei Năstase a trimis o fotografie în care susține că a fost remunerat cu aproximativ 1500 de euro. Bărbatul, originar din Bălți, dar stabilit în Cehia ar fi primit banii pentru că a filmat și raportat fiecare mișcare a alegătorilor, dar și a membrilor secției de votare, coordonatorilor de la „Centrul de Operațiuni”. ZdG a monitorizat operațiunea „diaspora” din interior.

Ulterior, Andrei Năstase a acuzat public că informațiile prezentate „sunt complet nefondate și mincinoase”. În același timp însă, acesta a cerut „tuturor instituțiilor abilitate ale statului să verifice toate informațiile din pretinsele investigații jurnalistice și să acționeze în consecință”.

Duminică, 28 septembrie, reprezentanții partidelor din diasporă, care au fost recrutați dintr-un singur punct de comandă, au fost echipați cu camere de corp achiziționate special pentru acest proces, care costă peste o mie de lei fiecare. ZdG a identificat faptul că, cel puțin o parte din echipamentul tehnic, a fost achitat de pe cardul unui bărbat de 35 de ani care locuiește în Germania, Gheorghe Zablodschi. El distribuie constant falsuri pe conturile sale de pe rețelele sociale și este un apropiat al fostei jurnaliste de televiziune Natalia Morari.

Zablodschi apare în fotografii și alături de Valeri Zabolotnîi, vicepreședintele Fondului internaţional pentru ajutorarea veteranilor şi invalizilor din sport (IFAVIS), înfiinţat, condus şi finanţat de controversatul „hoț în lege” Grigore Karamalak.

Un alt intermediar în procesul de racolare a fost un ex-polițist, Serghei Medic, cel care, la începutul lunii septembrie, fusese depistat la un hotel din Iași unde coordona activitatea unui așa-numit „Call Centru” de unde erau telefonați alegătorii din R. Moldova și li se spunea să voteze cu un anumit concurent la alegerile parlamentare din R. Moldova.

Totodată, printre cei care au racolat reprezentanți se regăsește și un vicepreședinte al partidului fondat de fostul vice prim-ministru român Liviu Dragnea, dar și o companie cercetată penal pentru trafic de ființe umane.

Ziarul de Gardă a colectat informații despre „operațiunea diaspora” cu ajutorul unui reprezentant infiltrat, prin mărturii ale cetățenilor Republicii Moldova aflați peste hotare și ale unui coordonator care a acceptat să povestească detalii despre recrutare, bani, regulamente și candidații electorali implicați. Deși inițial oamenilor li se spunea că pot fi reprezentanți ai patru concurenți electorali, Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB), Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), Noua Opțiune Istorică (NOI) și candidatul independent Andrei Năstase, persoana infiltrată de ZdG în rețea s-a regăsit într-o listă prealabilă de reprezentanți ai Blocului „Alternativa”. Concurenții electorali implicați au negat că au fost implicați într-o operațiune de colectare centralizată a reprezentanților.

Urmele Rusiei în toată această operațiune au devenit vizibile cu o zi înainte de alegeri. ZdG a aflat că rezultatele monitorizării urmează a fi centralizate pe un website găzduit de o companie condusă de frații Ivan și Iurie Neculițî din regiunea transnistreană, sancționați de Uniunea Europeană (UE) pentru facilitarea operațiunilor cibernetice sponsorizate de Federația Rusă și alte amenințări hibride destabilizatoare împotriva UE și a partenerilor săi. Compania celor doi a facilitat activitățile unui fost grup de criminalitate cibernetică cu sediul în Rusia, după ce grupul a fost destructurat și liderii acestuia au fost condamnați în SUA.