Andrei Năstase reacționează la investigația ZdG despre operațiunea specială „diaspora”. Susține că reprezentanții săi ar fi lucrat „voluntar”

După ce Ziarul de Gardă a publicat articolele „Operațiunea specială „diaspora”: Detalii din culise. „Reprezentantul lui Andrei Năstase” la Praga, remunerat cu 1500 de euro?” și „Oamenii din spatele operațiunii speciale „diaspora”: bani și conexiuni, inclusiv politice, la Chișinău, București și Moscova”, Andrei Năstase a acuzat public că informațiile prezentate „sunt complet nefondate și mincinoase”. În același timp însă, acesta a cerut „tuturor instituțiilor abilitate ale statului să verifice toate informațiile din pretinsele investigații jurnalistice și să acționeze în consecință”.

Ziarul de Gardă l-a contactat suplimentar după declarația făcută publică pe pagina sa de facebook, iar Andrei Năstase acuzat repetat că am fi manipulat opinia publică, fără a prezenta dovezi.

Marți, 30 septembrie, Andrei Năstase a scris pe Facebook o declarație publică în care a afirmat că niciun reprezentant de-ai săi nu au fost plătiți. „Îmi asum responsabilitatea morală pentru fiecare persoană care și-a oferit voluntar, onest și gratuit timpul și energia pentru a monitoriza corectitudinea votului. Niciunul dintre observatorii mei — fie cei înregistrați online, fie cei înregistrați la sediul campaniei, fie cei aflați în țară sau în străinătate — nu a fost remunerat pentru misiunea sa civică”, a scris politicianul.

Acesta a continuat mesajul spunând că a condus „o campanie modestă, cu resurse chiar mult mai reduse decât ale unor mastodonți politici; nu am dispus de astfel de fonduri și nu am alocat astfel de fonduri”. În același timp însă a chemat instituțiile abilitate ale statului să verifice toate informațiile „din pretinsele investigații jurnalistice și să acționeze în consecință cu privire la ilegalitățile depistate, inclusiv cele privind manipularea și intoxicarea opiniei publice”, punctând: „nu voi accepta denigrarea mea sau a echipei mele”

L-am contactat repetat pe Andrei Năstase ca să-i acordăm întrebările pe care le aveam încă de vineri, 26 septembrie, atunci când l-am sunat prima oară.

Am vrut să-l întrebăm despre cum a ajuns să acrediteze la CEC reprezentanți racolați prin intermediul unui așa-zis „Centru de operațiuni” care le promitea acestora remunerări de sute de euro și bonusuri de ordinul zecilor de mii de euro și dacă a discutat cu reprezentantul său Anatolii Dedov, care s-a lăudat că a primit circa 1500 de euro.

„Eu în toate campaniile de până acum am lansat apel online, pe Facebook, pe TikTok, ca toți cei interesați de reprezentarea mea la secțiile de vot sau pentru colectarea semnăturilor, toată lumea a venit la sediu sau s-au înregistrat online. Ceea ce vă pot spune este că niciodată nu am plătit pentru reprezentare”, a declarat Andrei Năstase.

Ziarul de Gardă nu a identificat aceste apeluri publice invocate de Andrei Năstase. Candidatul independent Andrei Năstase, la data de 24 septembrie, avea 11 reprezentanți (Franța, Germania, Italia, Marea Britanie). Pe 25 septembrie, în ultima zi de înregistrare, candidatului i-a fost aprobată o listă cu 193 de reprezentanți la secțiile din diaspora.

„Aveți curajul să scoateți semnul întrebării din titlul manipulator? Cum ar fi să pun eu titlul «Doamna Felicia Ganev mănâncă copii?» Cum ar fi? Dvs. credeți că acesta este jurnalism? (…) Nu am ce declarații să dau la întrebările dvs. stupide. (…) Puteți mânca sau nu-i mânca, copiii, dar eu nu fac titluri cu semnul întrebării la capăt. Nu vă este rușine? Astea-s investigații jurnalistice? Cum poți să manipulezi o societate întreagă în halul ăsta? De ce îmi puneți în cârcă ceva ce nu am făcut? De ce mă amestecați cu tot felul de mizerii de la lumea asta? Dvs. aveți un nume? Țineți la el? Cum ar fi ca părinții dvs. să vadă numele dvs. amestecat cu Șor, cu Plahotniuc (numele lui Plahotniuc nu apare în niciunul din cele două materiale ZdG, n.r.). Nu ți-e rușine, eu te întreb pe tine, nu ți-e rușine?”, a strigat Andrei Năstase.

Andrei Năstase, fostul președinte al Partidului „Platforma DA”, este candidatul independent care a obținut cele mai multe voturi în urma scrutinului parlamentar din 28 septembrie – 13 420 de voturi (0,85%), insuficient pentru a ajunge deputat în Parlamentul R. Moldova.

La Praga, în cadrul operațiunii speciale „diaspora”, un reprezentant al candidatului Andrei Năstase a trimis o fotografie în care susține că a fost remunerat cu aproximativ 1500 de euro. Bărbatul, originar din Bălți, dar stabilit în Cehia ar fi primit banii pentru că a filmat și raportat fiecare mișcare a alegătorilor, dar și a membrilor secției de votare, coordonatorilor de la „Centrul de Operațiuni”. ZdG a monitorizat operațiunea „diaspora” din interior.