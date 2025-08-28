ULTIMA ORĂ Canada impune noi sancțiuni asupra mai multor cetățeni moldoveni, în legătură cu „activitățile de interferență malignă” ale Rusiei. Ex-bașcana Găgăuziei, Irina Vlah, printre cei sancționați

Canada a anunțat joi, 28 august, că impune sancțiuni împotriva mai multor persoane fizice și juridice, în legătură cu „activitățile de interferență malignă” ale Rusiei în R. Moldova, înaintea următoarelor alegeri parlamentare. Pentru prima dată, fosta bașcană a Găgăuziei, Irina Vlah, care este parte a blocului electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei”, a fost inclusă în lista sancțiunilor internaționale, alături de actuala guvernatoare – Evghenia Guțul.

Președintă a partidului Inima Moldovei, Vlah se află pe locul trei în lista candidaților la funcția de deputat în Parlament pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, din partea Blocul Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei”.

Ministra Afacerilor Externe din Canada, Anita Anand, a anunțat că Canada impune sancțiuni împotriva a șaisprezece persoane și două entități în temeiul Regulamentului privind măsurile economice speciale pentru rolul lor în activitățile de interferență malignă ale Rusiei în R. Moldova.

„Aceste persoane au participat activ la eforturile coordonate menite să destabilizeze guvernul ales democratic în R. Moldova. Ele sunt asociate cu politicianul și omul de afaceri Ilan Șor, care a fost sancționat de Canada și care a fugit din Moldova în 2019. Printre aceste persoane se numără oficiali și asociați ai partidului politic al lui Șor, Partidul Șor, care a fost sancționat de Canada în iunie 2023, precum și foști oficiali din R. Moldova și oficiali ai Unității Teritoriale Autonome Gagauzia, o regiune din Moldova a cărei administrație actuală are legături puternice cu Rusia. Lista persoanelor sancționate include, de asemenea, reprezentanți ai mass-media pro-ruse din Moldova implicați în diseminarea dezinformării, precum și alți participanți la operațiunile maligne ale Rusiei în străinătate. Canada impune, de asemenea, sancțiuni împotriva blocului politic condus de Șor, Victoria/Pobeda, care a fost lansat în Rusia ca succesor al Partidului Șor, precum și împotriva unui grup paramilitar susținut de Șor și a liderului acestuia (Chiril Guzun, n.r.), care au fost implicați în organizarea unei serii de proteste antiguvernamentale în Moldova în 2023”, a explicat Ministerul de Externe canadian.

Numele persoanelor adăugat pe lista de sancțiuni ale Canadei:

Evghenia Guțul

Mihail Vlah

Irina Vlah

Iurii Cuznetov

Ilia Uzun

Victor Petrov

Nelli Parutenco

Natalia Parasca

Dumitru Chitoroagă

Dmitri Buimistru

Alexei Lungu

Veaceslav Valico

Victoria Furtună

Irina Lozovan

Alexandr Nesterovschi

Chiril Guzun

Entitățile adăugate la listă sunt următoarele:

Blocul politic Victoria/Pobeda

Asociația publică — Asociația persoanelor cu epoleți „Scutul Poporului”

Conform unui comunicat de presă, reglementările privind măsurile economice speciale impun persoanelor incluse pe listă „o interdicție de tranzacționare (de fapt, o înghețare a activelor), interzicând persoanelor din Canada și canadienilor din afara Canadei să tranzacționeze orice proprietate a acestor persoane și entități sau să le furnizeze servicii financiare sau conexe. Persoanele și entitățile incluse în anexa la reglementări sunt, de asemenea, considerate inadmisibile în Canada în temeiul Legii privind imigrația și protecția refugiaților”.

Prima rundă de sancțiuni aplicate de Canada a fost anunțată la 1 iunie 2023. Aceasta a urmat angajamentului asumat de Canada în mai 2023 de a „submina capacitatea Rusiei de a continua invazia nejustificată a Ucrainei prin teritoriul Moldovei, de a contracara eforturile de destabilizare ale Rusiei în regiune și de a sprijini guvernul ales democratic al Moldovei”.

În iunie 2023, autoritățile din Canada au anunțat sancțiuni împotriva a șapte persoane și a unei entități din R. Moldova pentru acțiuni de destabilizare a țării. Sancțiunile vizau oligarhi și parlamentari care au legături cu Federația Rusă.

Din 2014, Canada a impus sancțiuni asupra a peste 3 300 de persoane și entități din Rusia, Belarus, Ucraina și R. Moldova care sunt complice la încălcarea suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei.