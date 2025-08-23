Lista „patrioților” care aspiră la un fotoliu de deputat. Voronin – pe locul 49

Pe lista candidaților la funcția de deputat în Parlament pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 din partea Blocul Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniştilor, Inima și Viitorul Moldovei” se regăsesc 104 nume. În capul listei sunt liderii formațiunilor care au format blocul – Igor Dodon, Irina Vlah și Vasile Tarlev. Liderul comuniștilor apare pe poziția 49. În schimb, printre lideri, a doua în listă, este comunista Diana Caraman.

Lista respectă cota de gen de minimum 40%, fiind alcătuită din 60 de bărbați și 44 de femei, cu o vârstă medie de 50 de ani. Aceștia provin din 30 de unități administrativ-teritoriale de nivelul doi (din totalul de 36) ale R. Moldova, iar 43 dintre ei au domiciliul în municipiul Chișinău și suburbiile acestuia. Din totalul candidaților, 52 sunt membri Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), 23 – Partidului Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM), 22 – Partidului Republican „Inima Moldovei” (PRIM) și 6 – Partidului pentru Viitorul Moldovei (PVM), punctează alegeri.md.

Primii 20 în lista BEP sunt:

Igor Dodon – PSRM Diana Caraman – PCRM Irina Vlah – Inima Moldovei Vasile Tarlev – Viitorul Moldovei Zinaida Greceanîi – PSRM Olesea Tonasoglo – Inima Moldovei Vlad Batrîncea – PSRM Constantin Starîș – PCRM Grigore Novac – PSRM Vladimir Odnostalco – PSRM Alla Pilipețcaia – PSRM Andrei Godoroja – PCRM Olga Cebotari – PSRM Vitalie Blanari – Inima Moldovei Adela Răileanu – PSRM Adrian Domentiuc – PCRM Grigorii Uzun – PSRM Victor Topal – Inima Moldovei Pavel Voicu – PSRM Inga Sibova – PCRM

Lista completă poate fi accesată AICI.

Din listă fac parte mai mulți actuali deputați ai socialiștilor și comuniștilor. Printre numele noi, în primii 20, se numără Olesea Tonasoglo, juristă, însă nu a indicat vreun loc de muncă la CEC; Andrei Godoroja, consilier în cadrul fracțiunii parlamentare a comuniștilor; Vitalie Blanari, inginer la SA ,,Basarabia-Nord”, Adrian Domeniuc, consilier în Consiliul municipiului Chișinău; Victor Topal, jurist; Pavel Voicu, consilier în Consiliul municipiului Bălți.

Liderii partidelor pro-ruse, Igor Dodon, Irina Vlah și Vasile Tarlev au mers în Rusia de cel puțin 2 ori în ultima perioadă. Igor Dodon a fost și la Minsk, unde s-a întâlnit cu Aleksandr Lukașenko, un aliat al lui Vladimir Putin în războiul din Ucraina.