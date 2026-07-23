Ședința Parlamentului. Demisia deputatului PAS Alexandr Trubca, aprobată de parlamentari

Joi, 23 iulie, are loc ședința Parlamentului. În prima lectură, deputații vor examina proiectul de ratificare a Contractului de finanțare cu Banca Europeană de Investiții pentru implementarea proiectului „Reabilitarea și modernizarea școlilor din Moldova”, precum și proiectul de lege care va permite candidaților la funcția de judecător sau de procuror să susțină repetat examenul, în cazul în care nu au obținut media generală de cel puțin 8.

În lectura a doua, pe ordinea de zi se regăsesc proiecte de lege privind acordarea unor noi facilități pentru instalarea sistemelor de stocare a energiei electrice, cofinanțarea transportului feroviar în vederea sporirii mobilității în unele localități, precum și consolidarea cadrului instituțional și certificarea în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. Tot în lectura a doua va fi examinat proiectul de lege care reglementează funcționarea sistemului eCall – un mecanism care permite apelarea automată a numărului unic de urgență 112 în cazul unui accident rutier, atât pe teritoriul R. Moldova, cât și în statele membre ale Uniunii Europene.

Totodată, Parlamentul urmează să ratifice Convenția privind instituirea Comisiei internaționale de reclamații pentru Ucraina.

UPDATE 14:11 Ședinta de astăzi a luat sfârșit. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat că mâine, 23 iulie, va fi efectuată o altă ședință.

UPDATE 14:04 54 de deputați au susținut schimbările realizate în cadrul Comisiei de anchetă care examinează activitatea întreprinderilor de stat, întrucât doi membri ai comisiei, Alexandr Trubca și Victoria Belous, au părăsit activitatea de parlamentar. Trubca și-a depus demisia după investigația TV8, în timp ce Victoria Belous a revenit în fotoliul de ministră a Finanțelor. În locul celor doi vin Igor Talamazan și Adrian Cheptănar.

UPDATE 13:56 Deputații au aprobat demisia deputatului PAS Alexandr Trubca.

UPDATE 13:50 65 de deputați au susținut proiectul de lege privind modificarea unei Legii privind Institutul Național al Justiției. Proiectul de lege care va permite candidaților la funcția de judecător sau de procuror să susțină repetat examenul, în cazul în care nu au obținut media generală de cel puțin 8.

Proiectul de lege urmărește instituirea unui cadru normativ care să asigure protecția drepturilor audienților Institutului Național al Justiției în situații de incapacitate temporară de muncă, inclusiv sub aspectul asigurării medicale, al reglementării exprese a suspendării și al reîncadrării în procesul de formare, precum și al revizuirii condițiilor de examinare și absolvire a cursurilor de formare inițială prin prisma standardelor internaționale.

UPDATE 13:26 53 de deputați au votat proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul urbanismului și construcțiilor).

Potrivit Comisiei oentru economie, buget și finanțe, proiectul are drept scop accelerarea tranziției către energia regenerabilă prin eliminarea barierelor administrative care întârzie instalarea echipamentelor de producere și stocare a energiei din surse regenerabile și uniformizarea terminologiei juridice aplicabile în domeniu.

Prin proiect se propune extinderea categoriilor de lucrări care pot fi executate fără autorizație de construire. Se extinde regimul simplificat pentru instalarea panourilor fotovoltaice și a pompelor de căldură la toate tipurile de clădiri – case individuale (inclusiv duplex și înșiruite), blocuri locative și alte tipuri de clădiri – indiferent dacă instalarea se face pe acoperiș, fațadă sau teren aferent.

Totodată, se introduce o categorie nouă, și anume lucrările de instalare a instalațiilor de stocare a energiei electrice și a infrastructurii asociate, amplasate pe teritoriul sau alăturat parcurilor fotovoltaice ori altor obiective energetice, comerciale, agricole sau industriale existente, inclusiv aflate în stadiu de construcție. Pentru fiecare categorie se stabilește documentația tehnică minimă necesară, iar în zonele protejate și în cele de protecție ale monumentelor istorice rămâne obligatorie prezentarea avizului organului responsabil de patrimoniul cultural.

„Sub aspect financiar, proiectul nu implică cheltuieli bugetare directe, iar pe termen mediu și lung se estimează un impact economic pozitiv prin creșterea investițiilor în sectorul energetic și reducerea dependenței de surse externe de energie”, se arată în raport.

UPDATE 13:19 54 de deputați au adoptat, în a doua lectură, proiectul de lege pentru modificarea Codului transportului feroviar. Proiectul de lege urmărește eliminarea unor impedimente juridice și operaționale cu care se confruntă în prezent sectorul transportului feroviar, generate in special de contextul reorganizării Î.S. ,,Calea Ferată din Moldova”, precum și alinierea cadrului normativ național la bunele practici europene.

Potrivit autorilor, posibilitatea cofinanțării transportului feroviar va contribui la fluidizarea traficului în anumite zone ale țării. Un exemplu invocat în nota de fundamentare a inițiativei legislative este interconectarea Aeroportului Internațional „Eugen Doga” Chișinău cu rețeaua feroviară națională.

De asemenea, documentul conține prevederi care se referă la încheierea contractului multianual pentru administrarea infrastructurii feroviare, precum și a contractului pentru servicii publice de transport de pasageri. Acest lucru este necesar pentru valorificarea sumei de 300 de milioane de lei, prevăzută în Legea bugetului de stat pentru anul 2026, inclusiv înainte de finalizarea procesului de reorganizare a Î.S. „Calea Ferată din Moldova”.

Potrivit documentului, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale rămâne autoritatea responsabilă de atribuirea contractelor de servicii publice prin licitație, iar Guvernul va avea competența de a decide atribuirea directă a acestor contracte în circumstanțe prevăzute de legislație.

UPDATE 13:17 62 de deputați au adopotat proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (consolidarea cadrului instituțional și certificarea în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului).

Astfel, cadrul instituțional de funcționare a Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB) a fost aliniat la standardele europene prin instituirea statutului de ofițer de informații financiare, introducerea certificării profesionale periodice și obligatorii și simplificarea structurii de conducere.

Proiectul de lege, elaborat de Ministerul Justiției, introduce obligativitatea certificării profesionale pentru angajații din instituțiile și companiile care au obligații de raportare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, finanțării terorismului și proliferării armelor de distrugere în masă. Legea definește acest certificat de instruire, stabilește condițiile de obținere a acestuia și prevede reînnoirea lui periodică, cel puțin o dată la trei ani. În prezent, legislația națională reglementează instruirea în acest domeniu, însă nu prevede un mecanism de certificare profesională periodică. SPCSB va avea competența legală de a organiza aceste instruiri, de a elabora materiale metodologice și de a coordona platforma națională de instruire, devenind astfel centru instituțional de referință pentru formarea profesională în domeniu.

De asemenea, proiectul prevede reducerea numărului de directori adjuncți ai SPCSB la unul. Ajustarea urmărește eficientizarea procesului decizional și creșterea responsabilității manageriale, aliniind totodată organizarea internă a Serviciului la cerințele Grupului Egmont — rețeaua internațională a unităților de informații financiare din peste 160 de țări, din care face parte și SPCSB.

UPDATE 13:12 Deputații au adoptat în a doua lectură proiectul de lege pentru ratificarea Convenției privind instituirea Comisiei internaționale de reclamații pentru Ucraina. 62 de parlamentari au votat „pentru”.

Convenția supusă ratificării prevede instituirea, în cadrul instituțional al Consiliului Europei, a Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, în calitate de organism administrativ internațional independent. Comisia va examina și evalua reclamațiile privind prejudiciile, pierderile sau vătămările cauzate prin faptele internațional ilicite comise de Federația Rusă în sau împotriva Ucrainei începând cu 24 februarie 2022 și va stabili cuantumul despăgubirilor datorate în fiecare caz.

UPDATE 13:10 80 de deputați au susținut modificarea Legii cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului național unic pentru apelurile de urgență 112.

Proiectul de lege care reglementează funcționarea sistemului eCall.

eCall este o tehnologie montată la bordul vehiculelor și folosită în toate statele membre ale UE. Sistemul apelează automat și gratuit numărul 112 în cazul unui accident rutier sau poate fi activat manual prin apăsarea unui buton. Funcționarea sa nu depinde de țara în care a fost achiziționat sau înmatriculat vehiculul. La activare, sistemul stabilește conexiunea cu centrele de preluare a apelurilor (în Republica Moldova — cele ale Serviciului 112), permițând comunicarea audio cu operatorii și transmiterea automată a unui set minim de date necesare intervenției rapide. Apelurile eCall sunt tratate cu aceeași prioritate și promptitudine ca orice apel la 112.

UPDATE 13:04 Deputații au aprobat, în ambele lecturi, proiectul de lege pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre R. Moldova și Banca Europeană de Investiții „Reabilitarea și modernizarea școlilor din Moldova”. În total, au votat „pentru” 88 de deputați.

UPDATE 12:10 Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciu, prezintă proiectul de lege pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre R. Moldova și Banca Europeană de Investiții „Reabilitarea și modernizarea școlilor din Moldova”.

Scopul general al proiectului de lege este ratificarea Contractului de finanțare menționat în vederea acordării de către Banca Europeană de Investiții a unui împrumut R. Moldova în valoare de 40 milioane de euro destinat cofinanțării proiectului „Reabilitarea și Modernizarea Școlilor din Moldova”.

Prin contractul de finanțare este prevăzut renovarea a 20 de instituții de învățământ, din rețeaua de 90 școli-model. Finanțarea va contribui la modernizarea integrală a clădirilor și a spațiilor educaționale, inclusiv în ceea ce privește eficiența energetică, digitalizarea și modernizarea spațiilor educaționale pe o suprafață de peste 200 000 m². Contractul de finanțare stabilește mecanismul de rambursare a celor 40 de milioane de euro, perioada de grație și tipul dobânzii.

UPDATE 11:25 Vicepreședintele parlamentului, Vladislav Bătrâncea, a cerut audierea Guvernului în privința scumpirilor propuse la gaz de către Energocom. Inițiativa nu a întrunit numărul necesar de voturi.

UPDATE 11:20 Țîrdea a înaintat și spre modificarea ordinii de zi și audierea ministrului de externe Mihai Popșoi, pentru acuzațiile aduse în adresa amabsadorului Germaniei în R. Moldova. Propunerea nu a acumulat numărul necesar de voturi.

UPDATE 11:17 Deputatul socialist Bogdan Țîrdea a propus audierea guvernatoarei Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu. Inițiativa a strâns doar 39 de voturi.

UPDATE 11:15 94 de deputați sunt prezenți la ședința Parlamentului.