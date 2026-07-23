Cum comentează Radu Musteața fotografia sa cu Nae Simion Pleșca, care ar fi fost făcută la o ședință a PDM-ului din perioada Plahotniuc?

Radu Musteața, noul ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare, ar fi făcut parte din Partidul Democrat din Moldova (PDM). O fotografie care ar sugera acest lucru a fost făcută publică la emisiunea Secretele Puterii de la Jurnal TV din 22 iulie. Joi, 23 iulie, Musteața a venit cu precizări cu referire la fotografie. Acesta a confirmat că el este în imagine, însă a negat că ar fi făcut parte din PDM.

Un fost membru al Partidului Democrat i-a transmis moderatorului emisiunii, Alexandru Cozer, o fotografie care ar fi de la ședința de la Ciocana a PDM, în cadrul căreia Radu Musteața, noul ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare, ar fi primit carnetul de membru de partid. În fotografie, lângă Musteață apare fostul deputat democrat Nae Simion Pleșca.

„Nu am condus niciodată vreo organizație teritorială a unui partid politic și nu am fost membru al Partidului Democrat”, a punctat Radu Musteața într-o postare de pe Facebook publicată în dimineața zilei de 23 iulie. Acesta afirmă că l-a cunoscut pe Nae Simion Pleșca într-un alt context decât cel despre care se vorbește în spațiul public.

„În perioada studenției am susținut Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM), din convingerea sinceră că în R. Moldova lucrurile trebuie să se schimbe, că e nevoie de implicare pentru a lăsa în urmă trecutul comunist și pentru a contribui la un parcurs european și de reforme care să îmbunătățească viața oamenilor. L-am cunoscut personal pe domnul Nae Simion Pleșca în perioada în care era deputat din partea PLDM și responsabil de sectorul Ciocana. În perioada mandatului de deputat, acesta organiza ședințe cu cetățenii și susținătorii la care am participat. Însă acest lucru nu înseamnă că am fost membru al PDM, că am deținut un carnet de partid sau că am ocupat vreo funcție de conducere în cadrul acestei formațiuni”, a scris ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, adăugând că s-a retras din activitatea de activist politic în momentul în care a înțeles că „unii lideri politici au folosit încrederea și speranțele oamenilor în interes personal”.

În încheiere, Musteața a reiterat că, din punctul lui de vedere, este important „ca oamenii să îi judece pe cei care ocupă funcții publice după munca pe care o fac, după rezultatele pe care le obțin și după responsabilitatea cu care își exercită mandatul”.

L-am contactat pe Nae Simion Pleșca pentru a afla în ce context a fost făcută fotografia. Acesta nu a răspuns la apelurile telefonice. Dacă vom primi un răspuns, acesta va fi publicat ulterior.

Radu Musteața, noul ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare, vine la minister din funcția de director general al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). El a înlocuit-o la șefia ministerului pe Ludmila Catlabuga. Musteața a condus ANSA din octombrie 2021, iar anterior a ocupat mai multe funcții în cadrul instituției, inclusiv cea de șef al Direcției siguranța și calitatea produselor alimentare de origine non-animală (2018–2020), șef al Direcției managementul laboratoarelor și evaluarea riscului (2014) și șef al Serviciului monitorizare și control al unităților din domeniul panificației (2013–2014).

În perioada 2020–2021, a fost șef al Direcției dezvoltare în cadrul companiei „Bioprotect” SRL, firmă care aparține fostului premier Valeriu Streleț, iar în 2018 a deținut funcția de director al Întreprinderii Publice „Centrul Republican de Diagnostică Veterinară”.



În 2024, trei foști angajați ai Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au organizat un briefing de presă în cadrul căruia au acuzat conducerea instituției publice, în special pe directorul Radu Musteața, că au fost concediați ilegal. Foștii angajați au menționat că directorul ANSA „practică un management abuziv și ilegal” și că Radu Musteața ar fi favorizat unii agenți economici pentru a crea o situație de monopol.

Drept reacție, ANSA a declarat că „dezinformările care apar în spațiul public din partea ex-angajaților ANSA nu corespund adevărului” și că în acea perioadă instituția a observat „că s-au întețit atacurile «concertate», care au un puternic substrat politic asupra conducerii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor”.