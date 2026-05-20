Schimbul valutar al unui deputat PAS, cu nereguli și amenzi de la BNM: „Toată activitatea a trecut pe soție”

Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Oleg Canațui, deține două case de schimb valutar în centrele raionale Leova și Cantemir. La una dintre acestea, Banca Națională a Moldovei (BNM) a depistat mai multe nereguli și a aplicat o amendă de 40 de mii de lei. Este cea mai mare amendă aplicată în acest an de Banca Națională pentru un schimb valutar, se arată într-o investigație Rise Moldova.

Conform BNM, casa de schimb valutar (CSV) „Eromed-Lux” SRL a fost sancționată în luna aprilie 2026 ca urmare a mai multor încălcări ale legislației valutare: de la „cerințele de raportare și prezentare a informațiilor la BNM”, la „utilizarea documentelor neconforme aferente activității” și „lipsa unor documente obligatorii activității de schimb valutar”.

„Eromed-Lux” SRL a încălcat și normele ce se referă la „notificarea BNM privind survenirea modificărilor în datele conținute în documentele anexate la cererea de eliberare a licenței”.

În plus, conform RISE Moldova, „Eromed-Lux” SRL a prezentat declarații contradictorii, precum și documente ce conțin date neautentice, la care se adaugă „manipularea/ alterarea conținutului înregistrărilor din evidența documentelor”.

Deputatul Oleg Canațui, fondator și beneficiar al acestei case de schimb valutar, a explicat situația creată prin „erori admise de casiră” la înregistrarea unor operațiuni. „De exemplu, la rubla rusească trebuiau puse trei cifre după virgulă, dar ea punea două cifre…. Eu m-am interesat dacă cumva au fost (încălcări) economice sau financiare, dar nu am văzut acolo şi, respectiv, am primit amenda”, a precizat parlamentarul. Acesta a adăugat că amenda a fost deja achitată.

„Orice agent economic trebuie să respecte regulile… Dacă ei (BNM, n.r.) au găsit încălcările, agentul economic trebuie să achite… Pentru mine e normal, de atâta pentru că trebuie să fie normal”, a continuat să explice politicianul.

Declarațiile de avere și interese ale deputatului PAS arată că, pe lângă salariul de administrator, soția deputatului a primit și dividende de la cele două schimburi valutare. Astfel, în 2023, ea a încasat în total 15 mii de euro sub formă de dividende. Aceasta chiar dacă fondator și beneficiar al companiilor este Oleg Canațui.

Un alt an în care deputatul PAS declara dividende de la casele de schimb valutar este 2021. În acel an, Canațui a încasat personal dividende de aproape 80 de mii de lei, iar soția sa – de 36 de mii de lei.

„Eu, când am luat mandatul de parlamentar, nu mai am dreptul și, în genere, toată activitatea a trecut pe soție. Eu am rămas doar ca fondator. Eu dividende de colo nu am avut… În 2023, o luat dividende pe ultimii câțiva ani. Toate au fost indicate”, explicat acesta.

În afară de cele două case de schimb valutar, familia deputatului PAS mai are alte două afaceri în oraşul Leova, ambele deținute și administrate de Elena Canațui.

