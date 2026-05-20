FIP.AM Un fost deputat român, în slujba Kremlinului: ar fi trebuit să o acuze pe Maia Sandu că i-a propus 150 de mii de euro

Publicația de investigații din Armenia, FIP.am (Fact Investigation Platform), a publicat o anchetă despre mai multe „operațiuni” informaționale ale Kremlinului statele europene. Pentru R. Moldova, principalul obiectiv al Kremlinului ar fi „discreditarea autorităților proeuropene” și a președintei Maia Sandu.

Documentele și conversațiile scurse arată că fostului deputat român Sebastian Ghiță, fondatorul „România TV”, i-ar fi fost sugerate mai multe „idei de lucru”, una dintre acestea fiind să declare că Administrația Prezidențială de la Chișinău i-ar fi propus 150 de mii de euro pentru ca postul să nu difuzeze știri negative despre șefa statului.

Documentele, care ar fi fost scurse în urma unui atac cibernetic, includ corespondență internă, capturi de ecran, rapoarte, planuri și alte materiale atribuite Agenției de Design Social (Social Design Agency, SDA). Potrivit sursei citate, această structură ar activa, de facto, sub coordonarea prim-adjunctului șefului administrației prezidențiale a Federației Ruse, Serghei Kirienko. Materialele analizate conțin scheme, planuri, rapoarte și sinteze privind campanii informaționale deja desfășurate sau aflate în pregătire în Armenia, Franța, Ucraina, Germania, Finlanda și Norvegia, dar și R. Moldova.

În documentele analizate de FIP.am, informațiile care vizează R. Moldova „sunt concentrate în principal pe tentative de discreditare a președintei Maia Sandu” și pe eforturi de influențare a spațiului mediatic regional, scriu autorii investigației. Potrivit surselor citate de publicație, împotriva Maiei Sandu au fost desfășurate „campanii coordonate” de dezinformare.

Documentele menționează inclusiv ideea implicării fostului deputat român Sebastian Ghiță, fondator al postului „Romania TV”, fugar în Serbia, cercetat în mai multe dosare de corupție. Acestuia i se propunea , printre altele, să declare că administrația prezidențială ar fi încercat, în schimbul a 150 de mii de euro, să blocheze difuzarea unor știri negative despre președintă la postul „Romania TV”. Ghiță urma să adauge că a refuzat oferta.

O altă „idee de lucru” era că Maia Sandu a încercat să cumpere loialitatea postului TV la alegerile prezidențiale din România. Ghiță urma să zică că ea a declarat că reprezintă interesele „unui grup de oameni influenți din Europa” și a avertizat că în pofida tuturor tentativelor de a-l susține pe Călin Georgescu, decizia despre cine va conduce țara „a fost deja aprobată”.

Niciuna dintre declarații nu au fost făcute publice.

Documentele arată, totodată, că Maia Sandu figurează printre principalele ținte ale site-ului SNG.TODAY (cunoscut și ca SNG.fm), care, potrivit surselor FIP.am, ar fi finanțat de Kremlin.

Astfel, „R. Moldova este prezentată ca o zonă activă a războiului informațional, unde principalul obiectiv ar fi discreditarea autorităților proeuropene”, punctează autorii investigației.

Sebastian Ghiță este urmărit penal și trimis în judecată în mai multe cazuri de corupție. Acesta a făcut afaceri de milioane de euro cu statul român. A fost parlamentar, membru în Comisia pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații. Procurorii din România anchetează de 20 de ani afacerile lui. Unele acuze ale Parchetului au fost respinse de către justiție. Ghiță stă în Serbia de mai mulți ani.