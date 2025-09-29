Rezultatele preliminare finale la Cantemir: PAS conduce cu peste 52%

În raionul Cantemir au fost procesate toate cele 17 758 de voturi exprimate. Rezultatele indică 52,81% pentru Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), 20,17% pentru Blocul „Patriotic”, 9,40 pentru 9,73% pentru Democrația Acasă și 6,04% pentru Partidul Nostru.

La Cantemir au votat 17 758 de alegători, înregistrându-se o prezență de 37,52%.

La nivel național, după contabilizarea a 91,12% din numărul de secții de votare, PAS conduce cu 46,20%, urmat de Blocul „Patriotic” (26,93%), Blocul „Alternativa” (8,72%), Partidul Nostru (6,29%). Restul concurenților se află sub pragul electoral.