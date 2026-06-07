R. Moldova va produce drone interceptoare. Maia Sandu cere modificarea legii pentru a permite investiții private și străine în industria de apărare

Guvernul pregătește modificări legislative care să permită parteneriate public-private și investiții străine în industria de apărare. Potrivit președintei Maia Sandu, aceste modificări ar face posibilă producerea în R. Moldova a unor drone capabile să intercepteze și să doboare, în caz de necesitate, aparatele de zbor fără pilot care încalcă spațiul aerian al țării. Declarațiile au fost făcute într-un interviu pentru canalul de YouTube al jurnalistului Nicolae Chicu.

Maia Sandu a spus că Republica Moldova trebuie să-și consolideze sistemul anti-drone și sistemul de bruiaj pentru a putea combate dronele rusești care încalcă spațiul aerian național.

„Trebuie să începem să producem drone care să intercepteze și să doboare dronele. (…) Eu am solicitat Guvernului, în special în contextul ultimelor întâmplări, să pregătească modificarea legislației. Pentru că, pe de o parte, statul trebuie să producă aceste drone și anti-drone, dar pe de altă parte, trebuie să permitem și sectorului privat. De exemplu, statul nostru nu are tehnologiile acestea noi, nu avem experți, pentru că nu am pregătit asemenea experți. Dar sunt investitori străini care au aceste tehnologii, doar că legea nu permite astăzi… Nu există o lege care să permită aceste parteneriate public-private între stat și investitori sau chiar investiții private străine sau locale. (…) Cred că trebuie făcută această modificare cât mai repede. (…) Pentru că este nevoie să avem aceste drone interceptoare care combat dronele care vin tot mai des pe teritoriul țării noastre și creează pericole reale”, a declarat șefa statului.

Maia Sandu a menționat că R. Moldova ar putea beneficia și de experiența Ucrainei, care a construit una dintre cele mai dezvoltate industrii de drone pe fondul războiului declanșat de Rusia. „O să încercăm să obținem și de la ei tehnologia în măsura în care noi avem capacitate, pentru că, ca să poți să faci ceva cu tehnologia aceea, trebuie întâi să creezi aici o echipă de minimă expertiză cu care să se lucreze”, a mai spus președinta.

De la declanșarea invaziei ruse la scară largă în Ucraina, autoritățile de la Chișinău au raportat în mod repetat survolări neautorizate ale spațiului aerian al Republicii Moldova de către drone rusești. Mai multe aparate de zbor au căzut pe teritoriul țării, iar în unele cazuri autoritățile au constatat prezența materialelor explozive.

Cel mai recent caz a avut loc pe 13 mai. Drona rusească a fost văzută de localnici deasupra orașului Bălți, aceasta deplasându-se pe traiectoria de zbor în direcția raionului Ungheni. „Ulterior, la ora 16:19, aparatul de zbor fără pilot a fost detectat de sistemele de supraveghere a spațiului aerian din dotarea Armatei Naționale în localitatea Lăpușna, raionul Hîncești, iar la 16:23 – în aproprierea localității Cărpineni, raionul Hîncești, menținând direcția către zona de sud a țării”, a comunicat Ministerul Apărării atunci. Conform Ministerului Apărării, la ora 16:55, drona a reapărut pe radare în zona localității Colibași, raionul Cahul, iar la 16:58 – a traversat s. Cîșlița Prut, r. Cahul, ulterior dispărând de pe radar în zona Giurgiulești.

De la începutul invaziei ruse la scară largă în 2022, mai multe state europene și membre ale NATO au lansat programe de susținere a producției locale de sisteme fără pilot, considerate esențiale pentru securitatea și apărarea modernă, printre care se numără Polonia, Turcia și statele baltice. Pe 29 mai, președintele României, Nicușor Dan, a anunțat că a discutat cu președintele ucrainean Volodîmîr Zelenski și au convenit accelerarea cooperării bilaterale pentru coproducția de drone militare cu desfășurare rapidă, utilizând tehnologia și experiența directă acumulată de Kiev pe câmpul de luptă.