Maia Sandu, despre un al treilea mandat de președinte: „Niciodată nu am încălcat Constituția”

Maia Sandu a dezmințit informațiile potrivit cărora ar intenționa să schimbe Constituția pentru a putea candida la un al treilea mandat de președinte al R. Moldova. Șefa statului a declarat că, după încheierea celui de-al doilea mandat, va contribui „în orice formă” la dezvoltarea țării și a subliniat că nici după integrarea în Uniunea Europeană „nu ne așezăm pe prispă și așteptăm să pice din cer bunurile”. Declarațiile au fost făcute într-un interviu pentru canalul de YouTube al jurnalistului Nicolae Chicu.

„Niciodată nu am încălcat Constituția. Eu cred în democrație. Cred că este corect să avem limitat numărul de mandate, să fie limitat numărul de mandate în Constituție și, evident, aceste discuții sunt la fel niște minciuni, niște falsuri răspândite de oameni care nu respectă cetățeanul”, a declarat Maia Sandu, fiind întrebată cum comentează „speculațiile potrivit cărora intenționează să schimbe Constituția”.

Totodată, șefa statului a fost întrebată dacă, după încheierea celui de-al doilea mandat, va rămâne alături de „vechea echipă”.

„Voi rămâne alături de R. Moldova. Voi contribui în orice formă voi putea pentru ca R. Moldova să meargă înainte, în primul rând, să devină stat membru și, chiar și după asta, o să avem de lucru, că nu ajungem în UE și ne așezăm pe prispă și așteptăm să pice din cer bunurile. Oricum, va trebui să muncim și să muncim într-o formă sau alta, nu știu. Că eu o să muncesc și sunt sigură că și ceilalți colegi vor munci”, a spus președinta.

Maia Sandu a comentat și afirmațiile potrivit cărora ar „abia aștepta” să plece din R. Moldova după finalizarea mandatului prezidențial. „De ce să părăsesc Republica Moldova? Eu muncesc toată dedicația și cu toată pasiunea pentru țara asta și am revenit acasă pentru că iubesc țara asta și nu am vrut ca țara asta să fie condusă de niște hoți și de niște trădători. De asta am făcut acest efort. Nu pentru că mi-a plăcut politica, dar pentru că nu am vrut ca țara asta să fie lăsată în mâna hoților și a trădătorilor și nu îmi doresc ca acest lucru să se întâmple nici după ce plec eu din politică. Dimpotrivă, vreau să construim un stat cu instituții puternice, așa încât oamenii cinstiți să să poată să rămână acasă, să nu fie forțați să plece de aici”.

Realeasă în 2024 pentru un al doilea mandat de patru ani, Maia Sandu nu poate candida pentru un al treilea mandat consecutiv, întrucât Constituția limitează exercitarea funcției de președinte la două mandate.