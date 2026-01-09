R. Moldova, prin Consiliul Europei, condamnă utilizarea rachetei „Oreshnik” de către Rusia

Viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, care deține și funcția de președinte al Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, a condamnat ferm utilizarea de către Federația Rusă a rachetei balistice „Oreshnik” în atacurile lansate pe parcursul nopții din 9 ianuarie asupra Ucrainei.

Într-o declarație oficială, Mihai Popșoi a subliniat că atacurile rusești asupra infrastructurii energetice ucrainene au lăsat populația din Kiev, Lviv și Kryvyi Rih fără electricitate și apă curentă, calificând acțiunile drept „brutale” și inacceptabile.

„Condamnăm cu fermitate utilizarea de către Rusia a rachetei balistice Oreshnik în atacurile sale brutale desfășurate pe parcursul nopții asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, care au lăsat populația din Kyiv, Lvov și Kryvyi Rih fără electricitate sau apă curentă. Viața umană este una dintre valorile supreme protejate de Consiliul Europei și nu trebuie să existe impunitate pentru aceste atacuri brutale”, a declarat Popșoi.

Acesta a evidențiat eforturile Consiliului Europei în direcția tragerii la răspundere a Federației Ruse pentru agresiunea împotriva Ucrainei.

„Acțiunile întreprinse de Consiliul Europei pentru asigurarea răspunderii pentru Ucraina, începând cu funcționarea Registrului daunelor, continuând cu lansarea recentă la Haga a procesului de creare a Comisiei de reclamații, precum și progresele realizate în instituirea Tribunalului Special pentru Crima de Agresiune împotriva Ucrainei, reprezintă pași importanți în această direcție”, a menționat Ministrul Afacerilor Externe, Mihai Poșoi.

Totodată, Popșoi a declarat că sprijinul pentru Ucraina și asigurarea răspunderii pentru crima de agresiune comisă de Federația Rusă reprezintă o prioritate majoră a Președinției Republicii Moldova la Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei.

„Suntem solidari cu Ucraina și susținem o pace justă pentru Ucraina”, a conchis el.

În noaptea din 9 ianurie, Rusia a atacat Ucraina cu o rachetă de tip „Oreshnik”. Anchetatorii SBU califică utilizarea rachetei „Oreshnik” împotriva infrastructurii civile a Ucrainei drept crimă de război comisă de Rusia. Au fost descoperite mai multe fragmente, care constituie probe materiale și vor fi transmise pentru expertize aprofundate.