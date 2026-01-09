Principală  —  Ştiri  —  Politic   —   Maia Sandu și Alexandru Munteanu…

Maia Sandu și Alexandru Munteanu au condamnat atacul Rusiei asupra Ucrainei cu o rachetă Oreșnik: „Acest război se apropie de Europa”

Sursa: Colaj ZdG

Președinta Maia Sandu și premierul Alexandru Munteanu au condamnat vineri, 9 ianuarie, atacul Rusiei asupra orașului Lviv din Ucraina cu o racheta Oreșnik. Potrivt The Kyiv Indepedent, aceasta este a doua oară când Rusia folosește racheta Oreșnik într-un atac împotriva Ucrainei, după ce Rusia a folosit-o prima dată împotriva Dnipro pe 21 noiembrie 2024.

„Condamnăm ferm lansarea de către Rusia a unei rachete Oreshnik asupra Ucrainei – vizând infrastructura energetică și locuințele civile.

Acest act de terorism are scopul de a intimida Ucraina și partenerii săi. Acest război se apropie de Europa și reprezintă un pericol pentru noi toți. Suntem uniți alături de Ucraina,”, a scris șefa statului pe platforma X.

De asemenea, și prim-ministrul Munteanu a scris un mesaj.

„Condamnăm cu fermitate folosirea rachetei balistice Oreshnik de către Rusia în atacurile sale brutale din cursul nopții asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, lăsând populația din Kiev, Lviv și Krivîi Rih fără electricitate și apă curentă.

R. Moldova este solidară cu Ucraina și cu cauza păcii drepte.”

Ministerul rus al Apărării a confirmat că Rusia a lansat în noaptea de 9 ianuarie noua sa rachetă balistică cu rază medie de acțiune Oreshnik asupra orașului Lviv, din vestul Ucrainei, numind atacul „represalii” pentru o tentativă de atac cu dronă ucraineană asupra uneia dintre reședințele președintelui Vladimir Putin, o afirmație pe care Kievul a negat-o.

Oreșnik este o rachetă balistică rusească cu rază intermediară de acțiune, prezentată ca un sistem nou, greu de interceptat, conceput pentru a transporta arme nucleare. Racheta utilizată în atacul asupra orașului Lviv, aflat la aproximativ 60 de kilometri de granița cu Polonia, nu era echipată cu focoase nucleare.

Rusia a lansat, de asemenea, o serie de drone, rachete balistice și rachete de croazieră asupra Kievului și a altor orașe ucrainene în noaptea de 8 spre 9 ianuarie, în mijlocul temperaturilor geroase de iarnă. Cel puțin patru civili au fost uciși și alți 19 răniți în atacul în masă.

Astfel, Ucraina va iniția o reuniune urgentă a Consiliului de Securitate al ONU, o reuniune a Consiliului Ucraina-NATO, precum și un răspuns în cadrul UE, Consiliului Europei și OSCE cu privire la utilizarea de către Rusia a unei rachete balistice cu rază medie de acțiune împotriva regiunii Lviv, a anunțat ministrul de Externe, Andrii Sybiha.

Citește și

Tag-uri:
Distribuie articolul: