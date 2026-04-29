Donald Trump îndeamnă Iranul să semneze un acord, după ce mai multe rapoarte au sugerat că SUA ar putea prelungi blocada

Președintele SUA, Donald Trump, a îndemnat Iranul miercuri, 29 aprilie, să „își revină repede” și să semneze un acord, după câteva zile de impas în eforturile de a pune capăt conflictului și în urma unui articol din presă potrivit căruia SUA ar urma să prelungească blocada porturilor iraniene, potrivit Reuters.

Într-o postare pe Truth Social, Trump, care a declarat că Iranul poate suna dacă dorește să discute și a subliniat în repetate rânduri că Teheranul nu poate deține arme nucleare, a afirmat că țara „nu reușește să se organizeze”.

The Wall Street Journal a citat oficiali americani care au declarat că președintele american a dat instrucțiuni consilierilor săi să se pregătească pentru o prelungire a blocadei porturilor iraniene, în încercarea de a forța Teheranul să capituleze.

Oficialii au declarat că Trump a optat să continue să strângă lațul în jurul economiei Iranului și a exporturilor de petrol prin blocadă, întrucât celelalte opțiuni ale sale – reluarea bombardamentelor sau retragerea din conflict – prezentau un risc mai mare, potrivit WSJ.

„Ei nu știu cum să semneze un acord non-nuclear. Ar fi bine să se deștepte repede!”, a spus Trump în postarea de miercuri, fără a explica ce ar implica un astfel de acord.

Iranul dorește o recunoaștere din partea SUA a dreptului său de a îmbogăți uraniu pentru ceea ce susține că sunt scopuri pașnice, civile. Țara dispune de un stoc de aproximativ 440 de kilograme de uraniu îmbogățit la 60%, material care ar putea fi utilizat pentru fabricarea mai multor arme nucleare în cazul în care ar fi îmbogățit în continuare.

Oficialii iranieni au declarat marți, 28 aprilie, că țara ar putea face față blocadei, întrucât utilizează rute comerciale alternative, iar Republica Islamică nu consideră că războiul s-a încheiat.

Conflictul a provocat moartea a mii de oameni, a aruncat piețele energetice în haos și a perturbat rutele comerciale globale.

Iranul dorește întâi încetarea oficială a conflictului

Cea mai recentă ofertă a Iranului pentru rezolvarea războiului de două luni, suspendat din 8 aprilie în baza unui acord de încetare a focului, ar amâna discuțiile privind programul său nuclear până la încetarea oficială a conflictului și rezolvarea problemelor legate de transportul maritim.

Această propunere nu a îndeplinit însă cererea lui Trump de a discuta problema nucleară încă de la început.

Agențiile de informații americane, la cererea unor înalți oficiali ai administrației, studiază modul în care Iranul ar reacționa dacă Trump ar declara o victorie unilaterală în războiul care durează de două luni și care a devenit o povară politică pentru Casa Albă, au declarat pentru Reuters doi oficiali americani și o persoană familiarizată cu această chestiune.

De la începutul războiului, pe 28 februarie, Teheranul a blocat în mare parte tot traficul maritim din Golful Persic prin Strâmtoarea Ormuz – un punct strategic pentru aprovizionarea globală cu energie – cu excepția propriilor nave. În această lună, SUA au început să blocheze navele iraniene.

Postarea lui Trump pe Truth Social conținea o imagine simulată a sa, purtând ochelari de soare și mânuind o mitralieră, cu legenda „Gata cu domnul drăguț”.

Donald Trump se află sub presiune internă pentru a pune capăt unui război pentru care a oferit opiniei publice americane justificări schimbătoare. Conform unui sondaj Reuters/Ipsos, popularitatea sa a scăzut la cel mai scăzut nivel din actualul mandat, pe măsură ce americanii au devenit din ce în ce mai nemulțumiți de modul în care gestionează costul vieții și de acest război nepopular. Sondajul a arătat că 34% dintre americani aprobă activitatea lui Trump, în scădere față de 36% în sondajul anterior.