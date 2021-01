Președinta R. Moldova și premierul interimar s-au întrunit în ședință: „Trebuie să venim cu acțiuni concrete în sprijinul cetățenilor”

Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a anunțat joi că a avut o ședință de lucru cu premierul interimar, Aureliu Ciocoi.

Anunțul a fost făcut de către șefa statului printr-un mesaj postat pe Facebook.

Potrivit președintei R. Moldova, în cadrul ședinței au avut loc discuții în legătură cu situația din țară, dar și discuții despre necesitățile stringente, între care asigurarea accesului cât mai rapid la vaccinul anti-Covid-19 pentru cetățenii R. Moldova.

„Astăzi am avut o ședință cu Prim-ministrul în exercițiu Aureliu Ciocoi. Am discutat despre situația din țară, în special pe dimensiunile economică și sanitară. Am abordat subiectele ce au fost puse în discuție cu conducătorii instituțiilor-cheie ale UE în cadrul vizitei mele la Bruxelles și necesitatea ca Guvernul să întreprindă acțiuni în vederea realizării la timp a angajamentelor cu UE.

De asemenea, am pus accentul pe necesitățile stringente, între care asigurarea accesului cât mai rapid la vaccinul anti-Covid-19 pentru cetățenii noștri, semnarea contractului pentru Reziliență în mărime de 15 milioane de euro sub formă de grant.

Chiar dacă guvernul actual nu are puteri depline, oamenii așteaptă și au nevoie de ajutor din partea statului. Asta trebuie să facem cu toții – să venim cu acțiuni concrete în sprijinul cetățenilor”, a notat Maia Sandu.

La 31 decembrie 2020, președinta R. Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul de numire a ministrului de Externe, Aurel Ciocoi, în funcția de premier interimar. Decizia a venit după ce Ion Chicu a refuzat să asigure interimatul acestei funcții.

Miercuri, 20 ianuarie, Cabinetul de miniștri condus de prim-ministrul Aureliu Ciocoi s-a întrunit în prima ședință de Guvern în noua formulă.