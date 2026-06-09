Președinta Comisiei Europene, despre inițierea negocierilor de aderare: „În zilele următoare, vom deschide primul cluster de negocieri cu Ucraina și Moldova”

„În zilele următoare”, Uniunea Europeană va deschide primul cluster de negocieri cu Ucraina și R. Moldova, a declarat marți, 9 iunie, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Anunțul a fost făcut în cadrul unor declarații de presă privind al 21-lea pachet de sancțiuni în privința Federației Ruse.

„Unul dintre lucrurile pe care le admir cel mai mult la prietenii noștri ucraineni este hotărârea lor de neclintit de a face parte din Uniunea Europeană. Este impresionant. Ei pun în aplicare reformă după reformă în timp ce orașele lor sunt atacate. În timp ce cerul de deasupra lor este plin de fum. În timp ce sirenele de raid aerian răsună în toată țara. În ciuda tuturor acestor lucruri, ei înregistrează progrese extraordinare. În mod evident, Ucraina și-a îndeplinit angajamentele. Așadar, a sosit momentul ca și noi să ne îndeplinim angajamentele. Și avem acum ocazia istorică de a face acest lucru. În zilele următoare, vom deschide primul cluster de negocieri cu Ucraina și Moldova. Acest lucru deschide practic ușa către următoarea fază a procesului de aderare: începerea oficială a negocierilor de aderare. Și nu este nevoie să vă spun că Comisia este pe deplin pregătită să sprijine Ucraina pe drumul său către Uniunea Europeană, acolo unde îi este locul”, a afirmat von der Leyen.

Printr-o scrisoare oficială transmisă la 3 iunie, sub egida Președinției cipriote a Consiliului UE, cele 27 de state membre au confirmat că Republica Moldova este „suficient de pregătită” pentru deschiderea negocierilor pe Clusterul 1 privind valorile fundamentale (The Fundamentals) și au invitat Chișinăul să își depună oficial poziția de negociere.

Republica Moldova se află în plin proces de pregătire pentru aderarea la Uniunea Europeană, un parcurs complex structurat pe etape, capitole și clustere de negociere. Pe 13 mai, Siegfried Mureșan, președintele delegației Parlamentul European pentru relațiile cu Republica Moldova, a declarat că negocierile politice de aderare pentru primul cluster de capitole ar putea fi deschise până la sfârșitul lunii iunie 2026. Potrivit eurodeputatului, procesul de aderare avansează rapid, iar Republica Moldova a îndeplinit până acum toate angajamentele asumate în raport cu Uniunea Europeană.

Ce sunt capitolele de negociere

În procesul de aderare la UE, legislația și standardele europene sunt împărțite în capitole de negociere. Fiecare capitol acoperă un domeniu specific, precum justiția, economia, energia, agricultura sau mediul.

În total, procesul include 33 de capitole de negociere, iar fiecare dintre ele trebuie „aliniat” la regulile Uniunii Europene înainte ca o țară să poată deveni stat membru.

Ce sunt clusterele de negociere

Pentru a face procesul mai organizat și mai eficient, Uniunea Europeană a introdus în 2020 conceptul de clustere de negociere.

Un cluster este un grup de mai multe capitole de negociere reunite pe domenii mari. În loc ca fiecare capitol să fie negociat separat, acestea sunt analizate împreună, pe teme comune.

Există 6 clustere principale, care acoperă:

valorile fundamentale și statul de drept;

piața internă;

competitivitate și creștere economică;

agenda verde și infrastructură;

agricultură și resurse;

relații externe.

Evoluția Republicii Moldova pe fiecare capitol poate fi vizualizată AICI.

Raportul UE pentru 2025 arată că Moldova a făcut cel mai mare progres dintre toate țările care vor să adere la Uniunea Europeană. În 2023, la prima evaluare, 7 capitole se aflau într-o stare incipientă și doar 2 aveau un nivel de pregătire moderat. În 2025, toate capitolele au depășit fază incipientă, iar o treime dintre acestea au atins un nivel moderat sau avansat. Două treimi dintre capitole au făcut progrese semnificative în ultimul an. Este un rezultat fără precedent și arată că Moldova poate livra rezultate concrete.