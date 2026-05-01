Peste 80 de mii de oameni riscă să rămână cu gunoiul la poartă. Ion Ceban acuză guvernarea: „În mod intenționat lasă gunoiul la oameni”

Serviciul de salubrizare a fost întrerupt, începând de vineri, 1 mai, în mai multe localități din proximitatea municipiului Chișinău, iar consecințele ar putea afecta zeci de mii de gospodării din 12 localități, care riscă să rămână cu deșeurile neridicate, a anunțat ministrul Mediului, Gheorghe Hajder.

Acesta a susținut că situația a fost generată de primarul capitalei, Ion Ceban, pe care îl acuză că ar fi blocat accesul la poligonul de la Țânțăreni. În schimb, edilul respinge acuzațiile și vorbește despre „manipulare și dezinformare” în acest conflict.

Printre localitățile afectate se numără și Suruceni, din raionul Ialoveni, unde autoritățile locale au anunțat că operatorul de salubrizare nu mai poate transporta deșeurile din cauza blocajelor de la poligon. Până la soluționarea problemei, oamenii sunt îndemnați să păstreze gunoiul în gospodării și să evite depozitarea ilegală.

Gheorghe Hajder a declarat că „este o criză provocată intenționat, care ar putea să transforme dealurile și câmpurile noastre în gunoiști ilegale”.

„Prin decizia iresponsabilă a primarului Ceban de a bloca accesul la poligonul Țânțăreni, peste 80.000 de locuitori din 12 localități sunt lăsați fără servicii de salubritate și riscă să rămână cu gunoiul la poartă”, a afirmat ministrul Mediului.

Totodată, acesta a menționat că au loc discuții cu autoritățile locale pentru a debloca situația.

„Am discutat deja cu o parte din primarii afectați pentru a identifica soluții tehnice. În următoarele zile, Ministerul Mediului va interveni, împreună cu primarii, pentru a debloca evacuarea deșeurilor”, a constatat ministrul.

În același timp, primarul capitalei, Ion Ceban, neagă că ar fi restricționat accesul la poligon și acuză guvernarea că răspândește „minciuni”. El susține că operatorii nu au utilizat practic depozitul de la Țânțăreni.

„În 2024 – 0 tone depozitate, în 2025 – 300 de tone depozitate, în 2026 – 0 tone depozitate la Țânțăreni. (…) Poate ei și-ar duce gunoiul la Țânțăreni, dar îi costă mai mult și ei nu vor să suporte aceste cheltuieli ca să ducă la un depozit autorizat. Pentru ce, dacă poți face bani pe sănătatea oamenilor în continuare”, a spus acesta.

Ceban a reiterat faptul că situația de la Sângera și Băcioi ar fi generat o „catastrofa ecologică”, cauzată de „gestionarea defectuoasă” a deșeurilor. Potrivit lui, la o platformă improvizată din Băcioi ajung zilnic „peste 50 de mașini pline de gunoi”.

„În mod intenționat lasă gunoiul la oameni, ca să creeze deranjament, panică și lasă gunoiul la poartă. Avem nevoie de un demers oficial din partea primăriilor și vom interveni pe termen scurt și, dacă va fi nevoie, și pe termen lung”, a menționat Ceban.

Criza vine pe fondul unor probleme mai vechi semnalate la începutul lunii aprilie la centrul de sortare a deșeurilor din Sângera, gestionat de același operator. Ion Ceban a atras atenția asupra riscurilor pentru sănătatea populației, invocând o petiție semnată de peste 6000 de locuitori din Sângera. Potrivit lui, oamenii se plâng de activitatea depozitului, iar autoritățile iau în calcul acțiuni în instanță și chiar proteste.

Totouși, acuzațiile aduse de Ceban și amplificate în mediul online despre centrul de la Sângera, sunt manipulatorii, concluzionează portalul StopFals.ro în urma unei analize.

Autoritățile de mediu arată că activitatea e autorizată, nu au fost identificate deșeuri periculoase de natură industrială, iar neregulile constatate sunt de ordin operațional și au fost sancționate, fără a exista indicii ale unei „catastrofe ecologice”.

Totodată, deși Primăria Sîngera susține că nu a fost informată despre activitatea centrului, atât documentele, cât și autoritățile de mediu și agentul economic arată că activitatea e autorizată și că autoritățile locale cunoșteau despre proiect încă din 2017, când au semnat un contract cu antreprenorul.