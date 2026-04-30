EcoPresa Cazul Sîngera: fără „catastrofă ecologică”, dar cu nereguli sancționate de autorități

Declarațiile privind o presupusă „catastrofă ecologică” la Sîngera, lansate de primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, și amplificate în spațiul public, nu sunt susținute de constatările autorităților de mediu. Potrivit EcoPresa, instituțiile responsabile afirmă că activitatea centrului de colectare și sortare a deșeurilor este autorizată, iar neregulile identificate țin de operare și nu indică existența unui dezastru ecologic.

Subiectul a fost adus în atenția publică pe 7 aprilie, când edilul capitalei a vorbit despre o „catastrofă ecologică” și a acuzat funcționarea ilegală a unui centru de reciclare din Sîngera. Mesajul a fost distribuit pe rețelele sociale și preluat de mai multe platforme media, fiind ulterior reiterat de reprezentanți ai partidului Mișcarea Alternativă Națională și de autoritățile locale din Sîngera.

În paralel, la nivel local au fost colectate peste 6000 de semnături împotriva amplasării centrului de gestionare a deșeurilor, iar autoritățile locale au invocat lipsa consultărilor publice și nemulțumirea populației.

Nu există deșeuri periculoase, dar au fost depistate nereguli

Potrivit Inspectoratului pentru Protecția Mediului, în urma unui control inopinat efectuat la sfârșitul lunii martie 2026, s-a constatat că operatorul economic desfășoară activități de colectare, sortare și tratare mecanică a deșeurilor în baza unei autorizații de mediu valabile.

Instituția precizează că, în cadrul verificărilor, nu au fost identificate deșeuri periculoase de natură industrială. În același timp, inspectorii au constatat mai multe neconformități, inclusiv depozitarea temporară a unor deșeuri în afara perimetrului autorizat.

Pentru aceste abateri, compania a fost sancționată contravențional și obligată să implementeze măsuri de remediere, precum amenajarea unor spații de depozitare conforme, delimitarea clară a tipurilor de deșeuri și elaborarea unor planuri de intervenție în caz de incidente.

Agenția de Mediu: situația nu întrunește elementele unei catastrofe ecologice

Agenția de Mediu confirmă că activitatea operatorului a fost autorizată conform cadrului legal, fiind emise toate actele necesare în 2024, inclusiv acordul și autorizația de mediu, valabile până în 2029.

(Ministerul Mediului a emis „Avizul nr. 07-07/1667 din 17.06.2024 privind coordonarea conceptului tehnologic”; Agenția de Mediu a emis „Acordul de Mediu nr. 10/1101/2024 la data de 13.08.2024 și Autorizația de mediu pentru gestionarea deșeurilor nr. AM240930007 la data de 18.11.2024, valabilă până în anul 2029”).

Instituția explică faptul că deșeurile nu sunt depozitate permanent pe amplasament, ci trec printr-un proces de sortare și sunt ulterior transmise operatorilor autorizați.

În ceea ce privește suspiciunile legate de deșeuri periculoase, autoritatea precizează că acestea se referă doar la fracții minore care pot apărea incidental în deșeurile municipale, cum ar fi baterii uzate sau echipamente electrice de mici dimensiuni, gestionate separat și în condiții de siguranță.

Concluzia Agenției este clară: situația nu poate fi calificată drept „catastrofă ecologică”, iar problemele identificate sunt de ordin operațional și pot fi remediate.

Dispute între autorități și operator privind informarea primăriei

Primăria Sîngera susține că nu a fost informată despre activitatea centrului și că nu a emis autorizații pentru acest proiect.

„Primăria or. Sîngera nu a fost informată/consultată înaintea inițierii acestei activități. Nici Primăria, nici Consiliul local nu a emis vreun acord sau autorizație pentru gestionarea deșeurilor în locația menționată. La 27 martie 2026, în cadrul ședinței Consiliului Orășenesc Sîngera, reprezentanții Agenției de Mediu au comunicat în premieră Autorizația de Mediu din 18 noiembrie 2024 și Acordul de mediu din 13 august 2024 – acte emise fără știința, fără consultarea și fără avizul APL Sîngera”, se arată în răspunsul semnat de primarul Valeriu Popa, oferit pentru Stopfals.md.

În schimb, autoritățile de mediu și operatorul economic afirmă contrariul. Potrivit acestora, încă din 2017 exista un contract de delegare a serviciului de salubrizare, care prevedea dezvoltarea infrastructurii de sortare a deșeurilor. De asemenea, Agenția de Mediu susține că procedura de autorizare a inclus informarea autorităților locale și a publicului.

Operatorul economic afirmă că investițiile au fost realizate în baza acestui contract și că autoritățile locale erau la curent cu proiectul, inclusiv în etapa de achiziție a terenului și instalare a utilajelor.

Ministrul Mediului: „Am auzit vocea locuitorilor din orașul Sîngera”

În cadrul emisiunii de la „Rezumat” de la Realitatea TV, Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder a declarat că a recepționat cerințele locuitorilor din Sîngera și a declarat că acolo nu merge vorba de o gunoiște.

„Vreau să menționez că eu am auzit vocea locuitorilor din orașul Sângera și cu siguranță sunt anumite anumite subiecte care trebuie de discutat și analizat foarte atent. Pe de altă parte, vreau să menționez că acest subiect s-a politizat foarte mult. Or, ceea ce vedem la Sângera nu este ceea ce vedem în alte gunoiști neautorizate. Acolo, totuși, există o ordine cât de cât, cel puțin se încearcă a sorta”. a declarat Hajder.

Expertă de mediu: „termenul este folosit greșit și poate induce panică”

Experta în managementul deșeurilor, președinta E-circular, Aurelia Bahnaru, avertizează că termenul de „catastrofă ecologică” este adesea folosit eronat, ceea ce poate induce panică în rândul populației.

Potrivit acesteia, o astfel de situație presupune un impact grav, extins și de durată asupra mediului sau sănătății publice, demonstrat prin date și monitorizări. În cazul de la Sîngera, informațiile oficiale indică existența unor nereguli în gestionarea deșeurilor, însă nu și dovezi ale unui dezastru ecologic.

„Este vorba despre probleme de operare, depozitare necorespunzătoare, dispersia deșeurilor care pot genera disconfort local, cum ar fi mirosuri sau praf, dar care pot fi corectate prin măsuri stricte”, explică experta.

Ea subliniază că intervenția autorităților prin sancțiuni, măsuri de remediere și revizuirea autorizației, arată că situația este tratată ca o neconformare serioasă, dar remediabilă, nu ca un accident ecologic major.