PAS, câștigător detașat în diaspora. Rezultatele după contabilizarea a 54,15% din secțiile de votare deschise peste hotare

După contabilizarea a 163 din 301 procesele verbale ale secțiilor de votare din diaspora (54,15%), Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) conduce detașat, cu 76,85% din voturi. Pe locul doi, la mare distanță, se clasează Blocul „Patriotic”, cu 6,36%. Urmează „Partidul Nostru”, care are, la acest moment, 5,62%, urmat de Partidul „Democrația Acasă”, care a acumulat 5,28%.

Blocul „Alternativa” a luat, la secțiile deschise în afara R. Moldova, 2,17% din voturi.

Până la ora 1:10, în diaspora s-au prezentat la urne 277 de mii de alegători. Votul continuă în Statele Unite și Canada.