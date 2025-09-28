Numărătoarea voturilor s-a încheiat la Ungheni. Rezultatele preliminare finale

Și în raionul Ungheni s-a încheiat numărătoarea voturilor. Rezultatele indică 42,83% pentru Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), 24,35% pentru Blocul „Patriotic”, 9,40 pentru „Partidul Nostru” și 8,65% pentru Democrația Acasă.

La Ungheni au votat 40 048 de alegători, înregistrându-se o prezență de 45,68%.

La nivel național, după contabilizarea a 82% din numărul de secții de votare, PAS conduce cu circa 43%, urmat de Blocul „Patriotic” (28%), Blocul „Alternativa” (8,9 %), Partidul Nostru (6,5%). Restul concurenților se află sub pragul electoral.