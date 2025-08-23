Maia Sandu a avut o întrevedere cu Ilie Bolojan, în cadrul căreia a vorbit despre „interferențele străine care subminează democrațiile ambelor state”

Președinta Maia Sandu, a avut astăzi, 23 august, o întrevedere cu prim-ministrul României, Ilie Bolojan, aflat într-o vizită de lucru în R. Moldova. Potrivit unui comunicat de presă emis de Președinție, discuțiile s-au axat pe proiectele comune de infrastructură, dar și pe aspecte ce țin de securitatea regională și integrarea europeană a R. Moldova.

Potrivit Serviciului de presă al Președinției, șefa statului a subliniat „importanța unui efort comun pentru a contracara interferențele străine care încearcă să submineze democrațiile ambelor țări”.

Totodată, președinta a salutat faptul că de mâine, 24 august, va fi instituit controlul coordonat la punctul de trecere Galați-Giurgiulești.

Instituția amintește că România este principalul partener comercial al R. Moldova. Peste o treime din exporturile noastre sunt orientate spre piața românească. Aproximativ 1 700 de companii românești activează în R. Moldova, în timp ce peste 8 000 de companii cu capital moldovenesc operează în România, generând o cifră de afaceri de peste trei miliarde de euro și susținând peste 20 de mii de locuri de muncă.