VIDEO Recean și Bolojan anunță „planuri ambițioase”: poduri, linii de înaltă tensiune și UE

Premierul Dorin Recean și omologul său român, Ilie Bolojan, aflat într-o vizită de lucru în R. Moldova pe 23 august, au prezentat „planurile ambițioase” pentru cooperarea bilaterală în cadrul conferinței de presă la sediul Guvernului.

Tradițional, primul a luat cuvântul Dorin Recean, care a mulțumit României pentru sprijinul acordat R. Moldova. Premierul a subliniat că relațiile bilaterale nu au fost niciodată mai „frățești” decât în prezent, de la preluarea mandatului de președinte de către Nicușor Dan și a funcției de prim-ministru de către Ilie Bolojan.

Dorin Recean a vorbit despre „planurile ambițioase” ale celor două state.

„Finalizăm linia Vulcănești-Chișinău la Sud și pornim construcția a încă două linii – Bălți-Suceava la Nord și Strășeni-Gutinași în Centru. Pe lângă podul de la Ungheni-Ungheni, care va fi primul pod rutier permanent peste Prut, construit în ultimele 6 decenii, avem în plan încă patru poduri noi, care vor face mai ușoară viața călătorilor, dar și a transportatorilor de mărfuri. De asemenea, avem obligația să reducem timpii de așteptare la punctele de frontieră.



(…) Domnule Bolojan, mai avem multe de făcut și nu avem timp de pierdut. Am pierdut anterior prea mulți ani. Chișinău și București, foarte curând, vor sta la masa europeană de decizii pentru viitorul întregului continent”, a relatat Dorin Recean.

Recean a punctat că R. Moldova contează și mai departe pe susținerea României „când se discută planul financiar al UE, pentru includerea R. Moldova în planificarea financiară a bugetului UE și accesarea fondurilor de preaderare”.

Prim-ministrul a menționat și alegerile parlamentare care se vor desfășura pe 28 septembrie. „Moldova are de luat o decizie esențială la toamnă. Sunt încrezător că neamul nostru va alege ce este pentru el”.

La rândul său, Ilie Bolojan a menționat că se află la Chișinău într-un „moment de mare însemnătate pentru R. Moldova”.

„Vă asigur că vom construi în continuare noi punți, care să ne apropi și mai mult, așa cum se cuvine între țări-surori, care împărtățesc o limbă, o istorie și valori comune”, a punctat Bolojan.

Ilie Bolojan a reiterat că România rămâne „un susținător ferm” al parcursului european al R. Moldova.

Premierul României, Ilie Bolojan, se află într-o vizită de lucru în R. Moldova pe 23 august. În cadrul vizitei, prim-ministrul Dorin Recean și premierul Ilie Bolojan au programate o serie de activități comune. Acesta se va întâlni și cu Maia Sandu.

La Guvern, premierul României a fost întâmpinat cu onoruri oficiale.

Prima întâlnire de lucru a avut loc la punctul de trecere a frontierei Leușeni-Albița. După ședința de acolo, Dorin Recean a anunțat că, începând de mâine, 24 august, va fi instituit control coordonat la punctul de trecere a frontierei Galați-Giurgiulești.