Ilie Bolojan a ajuns în R. Moldova. Primele rezultate ale vizitei oficiale

Dorin Recean a anunțat că, începând de mâine, 24 august, va fi instituit control coordonat la punctul de trecere a frontierei Galați-Giurgiulești. Premierul a făcut anunțul după ce, împreună cu omologul său român, Ilie Bolojan, aflat într-o vizită de lucru în R. Moldova, au mers la punctul de trecere a frontierei Leușeni-Albița pe 23 august.

Potrivit prim-ministrului Recean, în primele ore ale vizitei omologului său din România s-a discutat „despre pașii concreți pe care îi facem pentru a reduce timpii de așteptare la frontieră și pentru a facilita circulația oamenilor și a mărfurilor.”

„Începând cu ziua de mâine, instituim controlul coordonat la punctul de trecere a frontierei Galați-Giurgiulești”, a relatat premierul, adăugând că până la sfârșitul anului, autoritățile de pe ambele maluri ale Prutului vor pregăti infrastructura necesară pentru ca același mecanism să fie aplicat și la Sculeni.

Totodată, cei doi premieri au convenit asupra necesității de a accelera implementarea sistemului electronic de programare, astfel încât transportatorii să se înregistreze online și să știe exact timpul la care pot trece frontiera.

„Unele probleme pot fi gestionate printr-o mai bună organizare și coordonare internă, astfel încât controalele să fie mai rapide, mai eficiente și sigure, în beneficiul tuturor cetățenilor”, a subliniat prim-ministrul Dorin Recean.

Premierul României, Ilie Bolojan, se află într-o vizită de lucru în R. Moldova pe 23 august. În cadrul vizitei, prim-ministrul Dorin Recean și premierul României Ilie Bolojan vor avea o serie de activități comune. Acesta se va întâlni și cu Maia Sandu.

La Guvern, premierul României a fost întâmpinat cu onoruri oficiale.