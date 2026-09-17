LIVE TEXT Ședința Parlamentului: Roman Roșca a fost desemnat președintele Comisiei parlamentare speciale de monitorizare și control parlamentar asupra realizării politicii de reintegrare a R. Moldova

Astăzi, 17 septembrie, are loc ședința plenară a Parlamentului. Deputații urmează să examineze mai multe proiecte de lege, printre care se numără reorganizarea Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM), dar și proiectul de lege privind prevenirea escrocheriilor telefonice și a fraudelor prin comunicații electronice.

La fel, Legislativul urmează să adopte două hotărâri: constituirea Grupului parlamentar pentru susținerea „Belarus Democrat” (forțele civice și politice care se opun regimului condus de președintele Aleksandr Lukașenko, n. red.) și hotărârea privind desemnarea președintelui Comisiei parlamentare speciale de monitorizare și control parlamentar asupra realizării politicii de reintegrare a R. Moldova.

UPDATE 17:25 Ultimul subiect pe agenda parlamentară de astăzi este proiectul de hotărâre privind desemnarea președintelui Comisiei parlamentare speciale de monitorizare și control parlamentar asupra realizării politicii de reintegrare a R. Moldova. Conform proiectului, președintele Comisiei va fi Roman Roșca.

Acesta a îndeplinit funcția de viceprim-ministru pentru Reintegrare în Guvernul Recean, fiind responsabil de coordonarea politicilor privind reglementarea conflictului transnistrean și reintegrarea R. Moldova. Roman Roșca îl va înlocui pe Ion Groza. Proiectul a fost susținut de către 56 de deputați.

Deputatul Roman Roșca/ Foto: Parlament

UPDATE 17:20 A fost aprobat în prima lectură proiectul de lege pentru modificarea cadrului normativ aferent domeniului sanitar-veterinar cu votul a 62 de deputați.

UPDATE 16:52 Deputatul Iurie Levinschi prezintă proiectul de lege pentru modificarea cadrului normativ aferent domeniului sanitar-veterinar.

Deputatul Iurie Levinschi/ Captură de ecran Parlament

„Actul normativ prevede modificarea unor prevederi legale ce țin de normativele sanitar veterinare şi anume în ceea ce preveşte modalitatea de aprobare a normelor tehnice de implementare a măsurilor sanitare veterinare şi de management al riscului necesare prevenirii difuzării bolilor transmisibile asociate mişcării animalelor vii, extinderea sistemului informaţional gestionat de ANSA prin includerea sistemului informaţional de trasabilitate şi utilizare a medicamentelor de uz veterinar, precum şi interdicţia autorizării de la 1 ianuarie 2027 a exploatațiilor de păsări producătoare de ouă destinate consumului uman care nu asigură condițiile de protecţie şi bunăstare a animalelor echivalente standardelor Uniunii Europene”, se arată în nota de fundamentare a proiectului.

La fel, documentul prevede şi majorarea sancţionării pentru achiziţionarea animalelor care nu sunt identificate şi înregistrate în baza de date Sistemul de Identificare şi Trasabilitate a Animalelor.

Proiectul de lege vine și cu o modificare în ceea ce priveşte formularea expresă în legea specială a modalității de remunerare a membrilor şi secretarului Comisiei medicamentelor de uz veterinar. „Această modificare vine ca rezultat al unor recomandări din raportul de audit al Curții de Conturi”, se arată în nota de fundamentare.

UPDATE 16:52 Cu votul a 73 de deputați, proiectul de lege pentru aderarea R. Moldova la Convenția internațională privind controlul sistemelor antivegetative dăunătoare de pe nave a fost aprobat în prima și a doua lectură.

UPDATE 16:42 Secretarul de stat al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Mircea Păscăluță, prezintă și proiectul de lege pentru aderarea R. Moldova la Convenția internațională privind controlul sistemelor antivegetative dăunătoare de pe nave, în prima lectură.

„Convenția stabileşte obligația statelor părți de a interzice sau restricţiona aplicarea, reaplicarea, instalarea ori utilizarea sistemelor antivegetative dăunătoare la navele care arborează pavilionul lor, la navele care operează sub autoritatea lor, precum şi la navele care intră în porturile, şantierele navale sau terminalele din larg aflate sub jurisdicția statelor părți. Totodată, tratatul prevede mecanisme de inspectare şi certificare, inclusiv verificarea existenței la bord a Certificatului internațional pentru sistemul antivegetativ sau, după caz, a Declarației privind sistemul antivegetativ”, se arată în document.

UPDATE 16:37 După sesiunea de întrebări, raportul Comisiei pentru economie buget și finanțe, dar și mai multor luări de cuvânt, proiectul de lege privind reorganizarea CFM a fost aprobat în prima lectură de către 56 de deputați.

UPDATE 15:57 „Cine va răspunde de gări și depouri? Cine va răspunde de deservirea lor ca și patrimoniu după separarea CFM?”, a întrebat deputatul Lilian Carp.

„Gările reprezintă infrastructura feroviară, iar depourile sunt facilitățile care sunt pentru operatorul de marfă și pasageri. Acest lucru va fi delimitat”, a menționat secretarul de stat.

UPDATE 15:28 „Care sunt garanțiile că acțiunile din viitoarea societate de acțiuni să nu fie vândute?”, a întrebat deputatul Andrian Lebedinschi pe secretarul de stat.

În răspuns, Mircea Păscăluță a declarat: „Codul feroviar prevede că infrastructura feroviară este deținută de către stat. În proiect noi punctăm că societatea pe acțiuni va fi 100% a statului”.

UPDATE 14:52 Secretarul de stat al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Mircea Păscăluță, prezintă în plen proiectul de lege privind reorganizarea Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM).

Secretarul de stat al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Mircea Păscăluță/ Captură de ecran Parlament

Conform proiectului, reorganizarea CFM va avea loc prin transformare în societate pe acțiuni. Potrivit documentului redactat de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și Agenția Proprietății Publice, noua entitate creată va fi Societatea pe Acțiuni „CFM-Infra”.

În nota de fundamentare a proiectului se menționează că această reformă a sectorului feroviar național este cerută de angajamentele europene ale R. Moldova și de Planul de creștere 2025–2027. Reorganizarea presupune separarea administratorului de infrastructură de operatorii de transport de pasageri și marfă. Noua societate „CFM-Infra” va avea capital integral de stat și se va ocupa exclusiv de administrarea și modernizarea infrastructurii feroviare.

Procedură accelerată și derogări de la legea generală

Potrivit notei de fundamentare a documentului, pentru a încadra procesul în termenul-limită strict de decembrie 2026, proiectul de lege introduce o serie de măsuri excepționale și derogări de la legislația fiscală, civilă și a muncii:

Fără control fiscal prealabil: Reorganizarea prin transformare și înregistrarea „CFM-Infra” nu vor fi condiționate de efectuarea prealabilă a unui control fiscal. Toate datoriile și obligațiile fiscale se vor transmite automat către noua societate pe acțiuni.

Reorganizarea prin transformare și înregistrarea „CFM-Infra” nu vor fi condiționate de efectuarea prealabilă a unui control fiscal. Toate datoriile și obligațiile fiscale se vor transmite automat către noua societate pe acțiuni. Notificarea mai rapidă a creditorilor: Notificarea creditorilor se va face în termen de 5 zile de la publicarea avizului, iar cererile pentru garanții se vor depune în cel mult 10 zile. Reorganizarea nu va putea fi blocată, suspendată sau anulată prin opoziția creditorilor, cu excepția cazurilor în care se dovedește instanței un prejudiciu grav și iminent.

Notificarea creditorilor se va face în termen de 5 zile de la publicarea avizului, iar cererile pentru garanții se vor depune în cel mult 10 zile. Reorganizarea nu va putea fi blocată, suspendată sau anulată prin opoziția creditorilor, cu excepția cazurilor în care se dovedește instanței un prejudiciu grav și iminent. Consultarea restrânsă a angajaților: În domeniul raporturilor de muncă, termenele de informare și consultare a sindicatelor sau reprezentanților salariaților se reduc semnificativ. Angajații vor fi informați în termen de 10 zile, iar sindicatele au la dispoziție 5 zile pentru avizul consultativ. Toate contractele de muncă active vor fi preluate automat de către S.A. „CFM-Infra”.

În domeniul raporturilor de muncă, termenele de informare și consultare a sindicatelor sau reprezentanților salariaților se reduc semnificativ. Angajații vor fi informați în termen de 10 zile, iar sindicatele au la dispoziție 5 zile pentru avizul consultativ. Toate contractele de muncă active vor fi preluate automat de către S.A. „CFM-Infra”. Evaluare simplificată a activelor: În loc de evaluarea integrală a patrimoniului (procedură extrem de costisitoare și de durată), vor fi evaluate obligatoriu doar activele care se vor include ca aport la capitalul social la valoarea de piață.

UPDATE 14:47 În lectura a doua, a fost aprobat proiectul de lege privind modificarea Codului subsolului.

Conform Ministerului Mediului, una dintre principalele modificări este extinderea de la 90 la 180 de zile a termenului în care operatorii economici trebuie să prezinte documentele necesare pentru obținerea autorizației de folosință a subsolului.

„În practică, unele acte, precum cele necesare pentru schimbarea destinației terenului sau constituirea garanției financiare pentru refacerea mediului, presupun proceduri administrative mai complexe. Noul termen le va oferi operatorilor suficient timp pentru îndeplinirea cerințelor legale, fără a diminua obligațiile privind protecția mediului. Totodată, va fi creat un inventar național al instalațiilor de gestionare a deșeurilor extractive, inclusiv al celor închise sau abandonate care prezintă riscuri pentru mediu sau sănătatea oamenilor. Unele cariere, halde și depozite vechi de deșeuri miniere pot afecta localitățile din apropiere, terenurile agricole, solul și apele. Inventarul va permite autorităților să identifice și să monitorizeze aceste amplasamente și să stabilească măsurile necesare pentru prevenirea sau reducerea riscurilor”, a precizat ministerul.

UPDATE 14:40 Deputații au susținut proiectul de lege privind prevenirea escrocheriilor telefonice și a fraudelor prin comunicații electronice. La fel, a fost aprobat proiectul de lege pentru denunțarea Acordului privind crearea sistemului de împrumut interbibliotecar al statelor participante la Comunitatea Statelor Independente (CSI).

Anterior, ministrul Culturii, Dan Suruceanu, a declarat la ședința Guvernului că denunțarea acordului nu va afecta activitatea Bibliotecii Naționale și nici posibilitatea bibliotecilor din Republica Moldova de a colabora și a realiza schimburi internaționale de publicații prin alte mecanisme.

„Acordul prevedea, în principal, schimbul fizic de publicații între bibliotecile statelor CSI, prin servicii poștale internaționale. Astăzi, cooperarea dintre biblioteci se desfășoară în mare parte prin resurse digitale, platforme electronice și rețele profesionale internaționale. În aceste condiții, menținerea acordului nu mai aduce beneficii practice proporționale și presupune în același timp anumite costuri operaționale. Denunțarea acordului nu va afecta activitatea Bibliotecii Naționale și nici posibilitatea bibliotecilor din Republica Moldova de a colabora și a realiza schimburi internaționale de publicații prin alte mecanisme”, a anunțat Dan Suruceanu.

Totodată, ministrul a subliniat că Republica Moldova intenționează să adere la Convenția UNESCO privind schimbul internațional de publicații, ceea ce va oferi un cadru de cooperare mai actual și relevant.

UPDATE 14:25 Este prezentat în lectura a doua proiectul de lege privind ajustarea cadrului normativ conex domeniului securităţii aprovizionării cu produse petroliere. Inițiativa urmăreşte „consacrarea expresă”, în cadrul normativ general al pieței produselor petroliere, a obligației ca serviciile de stocare a produselor petroliere în scopul constituirii şi menținerii stocurilor de urgență să fie prestate numai de operatorii instalațiilor de stocare autorizați.

„Prin această intervenție se delimitează regimul special aplicabil stocurilor de urgență de activitatea comercială obişnuită de stocare a produselor petroliere”. Dacă documentul va fi votat, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) va avea competența să elibereze autorizații operatorilor care intenționează să presteze servicii de stocare a stocurilor de urgență.

UPDATE 14:24 Proiectul de lege privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2026 și acordarea plăților unice cu caracter excepțional a fost aprobat în lectura a doua cu numărul a 54 de deputați.

UPDATE 14:05 Ședința continuă cu examinarea în lectura a doua a proiectului de lege privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2026 și acordarea plăților unice cu caracter excepțional.

Proiectul de lege prevede acordarea unor plăți unice cu caracter excepțional pentru personalul din sectorul bugetar și din unele instituții cu autogestiune ale căror salarii medii lunare nu depășesc pragul de 20 de mii de lei. Repartizarea fondurilor necesare pentru aceste plăți va fi realizată direct de către Ministerul Finanțelor.

Plățile sunt structurate pe trei categorii financiare, în funcție de atribuțiile și funcțiile angajaților:

Plata de 4000 de lei este destinată personalului de conducere, didactic, didactic auxiliar și științifico-didactic din instituțiile de învățământ general, organizațiile de cercetare și inovare, precum și conducerii centrelor metodice și metodiștilor din domeniul învățământului.

este destinată personalului de conducere, didactic, didactic auxiliar și științifico-didactic din instituțiile de învățământ general, organizațiile de cercetare și inovare, precum și conducerii centrelor metodice și metodiștilor din domeniul învățământului. Plata de 3000 de lei se acordă personalului nedidactic și de specialitate din învățământ și din structurile afiliate (contabilități centralizate, servicii administrative, transport școlar), personalului de specialitate din instituțiile teatral-concertistice subordonate Ministerului Culturii, precum și personalului de specialitate și de conducere/execuție din diverse domenii bugetare (Administrație publică, Justiție, Apărare națională, Ordine publică, Cultură, Tineret și Sport, Asistență Socială și Sănătate).

se acordă personalului nedidactic și de specialitate din învățământ și din structurile afiliate (contabilități centralizate, servicii administrative, transport școlar), personalului de specialitate din instituțiile teatral-concertistice subordonate Ministerului Culturii, precum și personalului de specialitate și de conducere/execuție din diverse domenii bugetare (Administrație publică, Justiție, Apărare națională, Ordine publică, Cultură, Tineret și Sport, Asistență Socială și Sănătate). Plata de 2000 de lei vizează muncitorii calificați și necalificați din autoritățile și instituțiile bugetare, precum și din instituțiile teatral-concertistice ale Ministerului Culturii.

Suplimentar, proiectul autorizează Guvernul să majoreze transferurile către bugetul asigurărilor sociale de stat pentru acoperirea soldului împrumutului angajat de Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS), pe fondul insuficienței veniturilor proprii. Această ajustare financiară este limitată la soldul existent la finele anului bugetar și este concepută astfel încât să nu majoreze deficitul bugetului de stat.

UPDATE 13:54 Cu 80 de voturi a fost aprobat în lectura a doua proiectul de lege

UPDATE 13:50 Proiectului de lege pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2026 a fost aprobat în lectura a doua de către 69 de deputați.

UPDATE 13:47 Ședința continuă cu prezentarea în lectura a doua a proiectului de lege pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2026.

Veniturile și cheltuielile totale vor fi majorate cu 1,37 miliarde de lei, de la 51,4 miliarde de lei la 52,8 miliarde de lei. Resursele suplimentare vor permite asigurarea în termen și în volum deplin a prestațiilor sociale până la sfârșitul anului.

„Prin această rectificare ne asigurăm că resursele bugetului asigurărilor sociale de stat corespund necesităților curente și că beneficiarii își vor primi prestațiile în termen și în cuantumul prevăzut de lege. Majorările sunt direcționate, în special, către pensii, protecția persoanelor cu dizabilități, susținerea familiilor și copiilor, prestațiile de șomaj și măsurile de reducere a vulnerabilității energetice.”, a declarat anterior ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru.

Printre modificări se numără majorarea cheltuielilor pentru protecția persoanelor cu dizabilități, protecția persoanelor în etate, protecția familiei și copilului și prestațiile de șomaj. Totodată, pentru măsurile de reducere a vulnerabilității energetice sunt prevăzute suplimentar 550 milioane de lei.

UPDATE 13:43 Un alt proiect de lege votat în lectura a doua este documentul privind consolidarea răspunderii penale a persoanei juridice. Documentul a fost susținut de către 57 de deputați.

„Proiectul de lege a fost elaborat în scopul consolidării răspunderii penale a persoanelor juridice precum şi al implementării condiționalităților din Planul național de reglementări pentru anul 2025, în contextul alinierii legislației Republicii Moldova la cele ale Uniunii Europene. Principalul obiectiv al acestui proiect este consolidarea, după caz dezvoltarea reglementărilor actuale pentru a asigura prevenirea şi combaterea mai eficientă a faptelor infracționale, iar alinierea legislației naționale la standardele internaționale relevante reprezintă o necesitate esențială pentru integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană și pentru asigurarea unei justiții echitabile şi eficiente”, se arată în nota de fundamentare a proiectului.



UPDATE 13:40 Cu votul a 66 de deputați, Parlamentul a probat în lectura a doua proiectul de lege privind cooperarea polițienească internațională.

„Proiectul de lege instituie, la nivel de lege specială, cadrul juridic pentru căutarea automatizată şi schimbul de informații între autoritățile competente ale Republicii Moldova şi autoritățile competente din statele membre ale UE, în logica mecanismului Prüm II în vederea stabilirii condițiilor și procedurilor pentru căutările automatizate de date ADN, date dactiloscopice, date referitoare la vehicule, precum şi piesele componente ale acestuia consemnate cu număr de identificare, imaginilor faciale, evidențelor poliției, datelor (cu sau fără caracter personal) în legătură cu evenimente majore cu dimensiune transfrontalieră, informațiilor pentru prevenirea infracțiunilor de terorism, datelor pentru identificarea persoanelor dispărute, a cadavrelor şi a rămăşițelor acestora, datelor privind documentelor de călătorie declarate furate sau pierdute, precum şi a permiselor de conducere”, se arată în nota de fundamentare a proiectului.



UPDATE 13:37 Proiectul de lege cu privire la înregistrarea genetică judiciară a fost aprobat în lectura a doua, cu votul a 71 de deputați.

UPDATE 13:35 Ședința continuă cu prezentarea proiectului de lege cu privire la înregistrarea genetică judiciară, în lectura a doua. Proiectul de lege are ca scop armonizarea cadrului normativ național cu standardele Uniunii Europene în domeniul schimbului de rezultate ale analizelor ADN în scopuri judiciare.

Obiectivele principale ale proiectului de lege sunt:

crearea unui cadru legal clar şi coerent pentru schimbul internațional de rezultate ale analizelor ADN;

asigurarea interoperabilității tehnice a sistemelor naționale de profilare ADN cu cele ale statelor membre ale Uniunii Europene;

garantarea protecției datelor cu caracter personal și prevenirea utilizării markerilor genetici care pot furniza informații despre caracteristici ereditare;

definirea şi utilizarea setului standard de markeri genetici în conformitate cu Sistemul standard european (ESS). Setul standard de markeri genetici utilizați pentru schimbul de rezultate ale analizelor ADN vor fi stabiliți prin hotărâre de Guvern.



UPDATE 13:31 Deputatul Grigore Novac a propus introducerea pe ordinea de zi a proiectului privind diminuarea TVA-ului la carburanți, în contextul prețurilor ridicate la benzină și motorină. Inițiativa nu a întrunit numărul necesar de voturi. „Pentru” au votat 37 de deputați.

UPDATE 13:25 Excluderea proiectelor de lege de pe ordinea de zi continuă cu proiectul privind reglementarea exercitării profesiunilor medico-sanitare și farmaceutice, iar Comisia juridică a cerut amânarea examinării proiectului privind combaterea procedurilor judiciare abuzive împotriva mobilizării publice.

UPDATE 13:21 La fel, de pe ordinea de zi a fost exclus proiectul hotărâre privind constituirea Grupului parlamentar pentru susținerea Belarus Democrat. „Comisia a amânat examinarea raportului”, a declarat președinta Comsiiei pentru politică externă, Doina Gherman.

UPDATE 13:20 Deputatul Marcel Spatari a solicitat excluderea de pe agenda ședinței de astăzi a trei proiecte de lege: investigarea accidentelor și incidentelor în transporturi, modificarea legii comunicațiilor poștale și proiectul privind eficientizarea procesului de autorizare a producerii energiei din surse regenerabile și dezvoltarea durabilă a pieței biocarburanților.

UPDATE 13:18 „În Parlament a fost constituită o Comisie de anchetă pe marginea administrării patrimoniului public, a întreprinderilor de stat. Un grup de anchetă a fost constituit din deputații din opoziție. Sunt în desfășurare mai multe investigații jurnalistice, sperăm că și instituțiile de drept din R. Moldova au conectat internetul. Fracțiunea Socialiștilor va transmite colegilor din fracțiunile parlamentare proiectul de hotărâre privind introducerea unui moratoriu asupra privatizărilor în perioada desfășurării anchetelor respective, astfel, încât R. Moldova să fie asigurată că nu se întâmplă nimic, până când rezultatele anchetelor nu vor fi transmise organelor de drept”, a declarat deputatul Vlad Batrîncea.

UPDATE 13:07 La începutul ședinței și-au înregistrat prezența 93 de deputați.

Pe ordinea de zi au fost propuse spre examinare și patru proiecte de lege care vizează armonizarea legislației naționale cu standardele UE. Inițiativele legislative se referă la cooperarea polițienească internațională, precum și la schimbul de rezultate ale analizelor ADN cu alte state, pentru a preveni, descoperi și investiga infracțiuni grave, în special în cazurile transfrontaliere.