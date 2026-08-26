LIVE Ședința solemnă consacrată aniversării a 35 de ani de la proclamarea independenței R. Moldova

În sala istorică din clădirea Președinției în care, în urmă cu 35 de ani, a fost votată Declarația de Independență, are loc miercuri, 26 august, ședința solemnă consacrată aniversării a 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova.

Ședința solemnă este o reuniune comună a reprezentanților Parlamentului, Președinției, Guvernului Republicii Moldova, precum și ai Asociației Obștești „Parlamentul Independenței”.

La ședință participă președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, președintele Parlamentului, Igor Grosu, deputați ai Parlamentului Republicii Moldova și ai Parlamentului Independenței, precum și membri ai Guvernului. Printre invitați se vor număra membri ai Curții Constituționale, reprezentanți ai instituțiilor statului, ai corpului diplomatic, ai mediului academic și ai societății civile, ai cultelor religioase și ai veteranilor, foști demnitari, precum și reprezentanți ai tinerei generații.

Ședința solemnă este moderată de Ioana Vatamanu-Mărgineanu, nepoata scriitorului Ion Vatamanu și a profesorului Ion Mărgineanu, ambii semnatari ai Declarației de Independență.

În cadrul ședinței va fi deschisă o Carte de onoare, în care participanții vor putea consemna mesaje și reflecții despre afirmarea și consolidarea independenței Republicii Moldova în cei 35 de ani. Ulterior, Cartea de onoare va fi expusă la Parlament, pentru ca publicul larg să poată lăsa mesaje. În mod special, sunt invitați să contribuie cei care păstrează amintiri despre acel moment istoric – copiii și nepoții semnatarilor Declarației de Independență, precum și participanții la Marea Adunare Națională.

Tot cu această ocazie va fi deschisă o expoziție dedicată momentului fondator al statului independent Republica Moldova. Expoziția „Memoria Independenței” va reuni exponate din colecțiile Muzeului, Arhivei și Bibliotecii Parlamentului Republicii Moldova, precum și din fondurile Agenției Naționale a Arhivelor. Vizitatorii vor putea vedea fotografii de arhivă și documente de epocă, cărți și lucrări semnate de deputații primului Parlament, dar și obiecte și echipamente utilizate în activitatea parlamentară.