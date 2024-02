Listele cu fermierii beneficiari de subvenții ar putea fi făcute publice. Grosu: „Să fie transparent”

Președintele Parlamentului, Igor Grosu a declarat că se examinează opțiunea de a face publice listele cu toți fermierii și producătorii agricoli, care au beneficiat de subvenții de la stat în ultimii trei ani, în cadrul unei emisiuni televizate la TV8, pe 15 februarie.

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, susține că ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vladimir Bolea, a venit cu o propunere „foarte bună”.

„Să se consulte (ministrul Vladimir Bolea n. red.) cu cei de la protecția datelor cu caracter personal și să publicăm listele la toți beneficiarii de subvenții pe ultimii doi, trei ani. Să fie transparent. Dacă ei spun că nu primesc, hai să publicăm lista la toți cei care au primit, să se știe (…)”, a menționat președintele Parlamentului, Igor Grosu.

Grosu a adăugat: „Eu consider că sunt om cu gândire critică și atunci când cineva așa emoțional spune spune: domnule, nu avem, nu am primit și așa mai departe, eu am rugat – verificați, bre! Omul ăsta a primit? Și am aflat lucruri frumoase, o să aflați adevărul, dar trebuie să publicăm listele la toți beneficiarii. Am descoperit că oamenii au beneficiat de subvenții, că sunt mai mici, că sunt mai mari”.

Declarațiile președintelui Parlamentului au fost făcute în contextul în care fermierii din raioanele Hâncești, Leova, Căușeni, Nisporeni, Ungheni și Criuleni continuă să protesteze. Patru zile consecutiv, drumul de acces spre punctul de trecere a frontierei Leușeni a fost blocat temporar de tehnică agricolă.

Agricultorii cer în continuare acordarea motorinei din România și alocarea compensațiilor la hectar pentru culturile de porumb și floarea-soarelui.

Vladimir Bolea a fost audiat joi, 15 februarie, în plenul Parlamentului în legătură cu situația din sectorul agricol. Oficialul a menționat că cel mai mult au avut de suferit producătorii de cereale și că agricultorii mici și mijlocii au primit în toamna anului 2023 câte 1240 de lei per hectar ca măsură de suport din partea Guvernului. În 2024, cei mai afectați fermieri ar urma să primească 2500 de lei per hectar. Totuși, ministrul a recunoscut că situația din agricultură este „dificilă”.