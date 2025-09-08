Ion Ceban, sancționat de către CEC pentru că a utilizat funcția publică pentru a ajunge în Italia, după începerea campaniei electorale. A fost sesizată Poliția

Blocul electoral Alternativa a fost atenționat de către Comisia Electorală Centrală (CEC) în contextul vizitei lui Ion Ceban în Italia, în calitate de primar, după începerea campaniei electorale, când ar fi trebuit să fie deja suspendat din funcție. Astfel, Comisia a admis contestația depusă de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), cu cinci voturi „pentru” și trei voturi „împotrivă”.

CEC i-a aplicat lui Ion Ceban, candidat la funcția de deputat pe lista Blocului electoral Alternativa, sancțiunea „avertisment” pentru încălcarea articolului din Codul electoral care prevede că „candidații în alegeri, după caz, participanții la referendum care, în virtutea funcției pe care o dețin, sunt obligați să respecte regimul juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, precum și alte restricții și limitări prevăzute de normele juridice speciale, inclusiv în scopul prevenirii utilizării ilicite a resurselor administrative în perioada electorală, își suspendă activitatea în funcția respectivă din momentul începerii campaniei electorale”.

În plus, CEC sesizează Inspectoratul General al Poliției pentru a examina faptele sesizate de către PAS prin prisma Codului contravențional care prevede „utilizarea ilicită de resurse administrative, inclusiv favorizarea sau consimțirea la utilizarea ilegală a resurselor administrative, în perioadele electorale, dacă aceasta nu constituie infracțiune, se sancționează cu amendă de la 90 la 300 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a deține anumite funcții sau de a desfășura anumite activități pe un termen de la 3 luni la un an”.

Vicepreședintele CEC Pavel Postica a subliniat că în spațiul public se cunoștea că primarul nu are dreptul să călătorească în spațiul Schengen.

„Acțiunea primarului general de Chișinău pentru a demonstra contrariul, că el totuși poate beneficia de aceste facilități puse la dispoziție de UE, și de a intra pe teritoriul UE, (…) a obținut această viză utilizând, potrivit răspunsului Ambasadei Italiei, anume funcția sa de serviciu. Deci, el a fost admis pe teritoriul UE în calitate de primar general de Chișinău, și nu de cetățeanul Ion Ceban”, a declarat Postica.

Întrebat de către președinta CEC Angelica Caraman dacă prezența primarului Ion Ceban la evenimentul din Italia ar fi favorizat formațiunea politică, reprezentantul blocului electoral la CEC, fostul judecător Alexei Paniș, a declarat că „nu a fost postat niciun video de la acel eveniment (…), chiar în contestația lor este mesajul pe care Ceban l-a făcut pe stradă, (…) este un mesaj pe stradă”.

„La acel forum nu a fost prezent primarul. A fost prezent cetățeanul Ion Ceban. Care a participat în interes propriu. Și da, nu a adus niciun aport blocului electoral Alternativa, când absolut nimeni din participanți nu cunoșteau ce partid reprezentă. Și în mesajul care este prezentat în contestație nu există niciun mesaj cu tentă electorală”, a declarat Paniș.

PAS a afirmat că Ceban a participat la un eveniment în Italia prezentându-se drept primar, deși, odată cu începerea campaniei electorale pe 29 august, și-a suspendat mandatul în calitate de edil.

Potrivit PAS, Ceban a călătorit cu pașaport de serviciu și viză obținută pe baza funcției de primar. Și Ambasada Italiei la Chișinău, precum și Ministerul de Externe al Italiei, au confirmat caracterul „instituțional” al vizitei.

În sesizare, PAS invocă articolul 16 alin. (3) din Codul electoral, care obligă primarii și viceprimarii candidați să-și suspende activitatea pentru a preveni folosirea resurselor administrative în campanie.„Suspendarea este doar mimată, iar vizibilitatea obținută reprezintă un avantaj electoral”, susține PAS.

În replică, Blocul Alternativa a afirmat că sesizarea este tardivă, întrucât termenul de trei zile prevăzut de lege pentru depunerea contestațiilor a expirat pe 3 septembrie. De asemenea, formațiunea susține că Ceban și-a anunțat suspendarea conform legii și că deplasarea în Italia a fost achitată din resurse proprii, fără a implica fonduri publice.

„Contestatarul nu a demonstrat folosirea resurselor administrative. Cerem respingerea sesizării ca neîntemeiată”, se arată în poziția Blocului Alternativa.

Primarul general al capitalei, Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului „Alternativa”, căruia în luna iulie i s-a interzis accesul în România și în spațiul Schengen pentru o perioadă de cinci ani, a anunțat duminică, 31 august, că se află într-o vizită de lucru la Roma, Italia.

Potrivit informațiilor obținute de Ziarul de Gardă, acesta a intrat pe teritoriul Italiei în baza unei vize și a folosit pașaportul de serviciu. Cu titlu excepțional, Italia i-a acordat o viză limitată: o singură intrare, valabilă doar pe teritoriul Italiei, pentru a participa la o conferință dedicată primăriilor, organizată sub egida UNESCO.