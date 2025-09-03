Ion Ceban și-a suspendat activitatea de primar pe perioada campaniei electorale

Edilul capitalei Ion Ceban și-a suspendat activitatea de primar în contextul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. El a menționat acest fapt în cadrul unei conferințe de presă din 3 septembrie.

Pe 29 august a început campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. În condițiile Codului electoral, campania electorală este perioadă de activitate care se desfășoară cu scopul de a-i determina pe alegători să-și exprime voturile pentru alegerea unuia sau a altui concurent electoral.

Totodată, legislația electorală interzice candidaților să utilizeze resurse administrative, inclusiv prin lansarea sau participarea la lansarea proiectelor de infrastructură sau a achizițiilor efectuate din bugetul public național, utilizarea echipamentelor, a mijloacelor, a bunurilor publice. Autoritățile/instituțiile publice și cele asimilate nu pot transmite/acorda concurenților electorali bunuri publice sau alte favoruri decât pe bază de contract, în condițiile de egalitate.

Tot pe 29 august, în fața clădirii Parlamentului, blocul electoral „Alternativa” s-a lansat în campanie.

Blocul MAN-ului? Partidul lui Ceban deține „monopolul” pe lista electorală a blocului „Alternativa”. Stoianoglo are patru candidați în primii 30

Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat luni, 18 august, lista de 103 candidați la funcția de deputat în Parlamentul R. Moldova din partea blocului electoral „Alternativa”. În primii 30 de candidați se regăsesc 15 persoane din partea partidului Mișcarea Alternativa Națională (MAN), inclusiv primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, opt din partea Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM) în frunte cu Ion Chicu, doi din partea Partidului Acțiunii Comune Congresul Civic (PACCC) în frunte cu ex-deputatul comunist Mark Tkaciuc, precum și patru persoane care fac parte din echipa lui Alexandr Stoianoglo.

Pe lângă liderii formațiunilor politice unite în blocul „Alternativa”, în primii 30 de candidați se regăsesc fostul ministru al Educației și Tineretului în guvernul comunist condus de Vasile Tarlev, Victor Țvircun, fosta procuroră Maria Vieru și ex-deputatul comunist Iurie Muntean.

