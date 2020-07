Grigore Cobzac reacționează după 4 luni de la alegerile din Hîncești: „Sunt convins – am procedat corect. A doua oară aş face la fel”

Grigore Cobzac, fostul membru PAS și candidat pe circumscripția 38 din Hîncești a venit cu o reacție la scrutinul ce a avut loc la 15 martie. După 4 luni de tăcere, Cobzac spune că nu regretă gestul pe care l-a făcut și că le mulțumește tuturor celor care l-au susținut.

„În toate funcţiile în care am fost ales cu votul cetăţeanului, am avut un comportament decent. Nu v-am trădat, nu m-am vîndut, permanent am depus efort să fiu eficient. Nu am furat. Am venit în politică în 2007 cu un BMW X5 nou-nouţă, azi sunt cu o Dacia de mulţi ani. Asta mi-a zis-o un bun prieten. Pentru mine o relaţie sănătoasă cu cetăţenii de rând a costat mai mult decît una cu elita politică. Am fost sincer, deschis şi previzibil pentru Dvs în toată această mizerie care se numeşte politică moldovenească. Şi în alegerile din 14 martie am procedat în aceeaşi manieră. Nu am fost omul nimănui, nu am fost „spoiler” şi nu am avut agendă ascunsă”, a scris pe pagina sa de facebook fostul deputat.



Grigore Cobzac spune că participarea sa la alegeri a fost o formă de protest și nu-i pare rău de ce a făcut.

„Forma mai puţin contează, contează fapta. Fapta, acţiunea defineşte omul şi politicianul. Declar cu toată responsabilitatea: Cei care m-au susţinut, Partidul Unităţii Naţionale şi Partidul Demnitate şi Adevăr, au făcut-o din proprie iniţiativă. Am văzut acolo mulţi oameni buni, frumoşi şi responsabili. Mă folosesc de ocazie să le mulţumesc public pentru implicare şi susţinere. La rîndul meu le doresc succes în continuare. Şi încă ceva care trebuie să punctez. Am reflectat mult asupra celor întîmplate la 14 martie. Acum, după ce s-au limpezit lucrurile, sunt convins – am procedat corect. A doua oară aş face la fel”, a mai scris Cobzac.

Alegerile parlamentare noi pe Circumscripția 38 de la Hîncești au avut loc la 15 martie în plin debut de pandemie de COVID-19. Decizia a fost luată de Comisia Electorală Centrală(CEC) după ce Alexandru Botnari a decis să renunțe la funcția de parlamentar in favoarea celei de primar. În cursă s-au înscris 6 candidați, iar reprezentantul Partidul Șor a fost scos din cursă.



Scrutinul a fost câștigat de Ștefan Gațcan, reprezentantul PSRM care a acumulat 5539 de voturi, depășind-o pe candidata PAS, Olesea Stamate care a acumulat 4553 de sufragii. Grigore Stamate, fost membru al PAS, a candidat ca independent după ce a acuzat foștii colegi că ignoră organizațiile teritoriale și că deciziile în partid sunt luate de la centru. În ciuda apelurilor la unitate, candidații au mers separat și la final, Cobzac, susținut de PUN și Platforma DA a ieșit pe locul 4, acumulând 1792 de voturi.