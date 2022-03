Google blochează în toată Europa canalele YouTube conectate la RT și Sputnik. Decizia este cu efect imediat, iar anunțul a fost făcut astăzi de către compania respectivă, fiind motivată de invazia Rusiei în Ucraina.

Due to the ongoing war in Ukraine, we’re blocking YouTube channels connected to RT and Sputnik across Europe, effective immediately. It’ll take time for our systems to fully ramp up. Our teams continue to monitor the situation around the clock to take swift action.