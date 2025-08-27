FOTO Întâlnire europeană la Chișinău: Emmanuel Macron, Donald Tusk și Friedrich Merz – alături de Maia Sandu

Președinția a publicat mai multe fotografii de la sosirea, la Chișinău, a celor mai importanți trei lideri europeni: prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și președintele Franței, Emmanuel Macron, surprinși în momentele ceremoniei oficiale de primire alăuri de Maia Sandu.

Sursă galerie foto: presedinte.md

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, alături de președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, au abordat în cadrul unei conferințe de presă comune la Președinție parcursul european al țării, alegerile parlamentare viitoare, ingerințele externe, războiul din Ucraina și necesitatea garanțiilor de securitate. Maia Sandu a declarat că „alternativă la Europa nu există”.