VIDEO „Nu există alternativă la Europa”. Declarațiile președintelui Franței, prim-ministrului Poloniei și cancelarului Germaniei la Chișinău

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, alături de președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, au abordat în cadrul unei conferințe de presă comune la Președinție parcursul european al țării, alegerile parlamentare viitoare, ingerințele externe, războiul din Ucraina și necesitatea garanțiilor de securitate. Maia Sandu a declarat că „alternativă la Europa nu există”.

Tradițional, conferința de presă a fost deschisă de președinta Maia Sandu. Aceasta a salutat prezența liderilor europeni pe care i-a invitat la Chișinău și le-a mulțumit pentru sprijinul R. Moldova în drumul spre UE.

„Prezența voastră aici – Franța, Germania, Polonia – arată nu doar sprijin pentru Moldova, ci și faptul că proiectul european continuă, iar noi suntem parte din el.

Și aici vreau să spunem răspicat: alternativă la Europa nu există, iar fără Uniunea Europeană, Moldova rămâne blocată în trecut.

Simțim asta la fiecare bombă aruncată peste țara vecină. Războiul nemilos purtat de Rusia împotriva Ucrainei arată zilnic: Europa înseamnă libertate și pace, Rusia lui Putin înseamnă război și moarte. Moldovenii au ales deja direcția corectă: drumul european, drumul păcii.

Dar știm cu toții: independența nu este un lucru garantat. Ea depinde de alegerile pe care le facem. Astăzi, independența, suveranitatea, pacea noastră sunt puse la încercare mai mult ca oricând: ingerințe în alegerile noastre, finanțări ilegale din exterior, campanii de dezinformare, atacuri cibernetice, proteste plătite, folosirea bisericii și a platformelor online pentru mesaje anti-europene, sabotarea votului diasporei, propagarea urii între comunități”, a punctat Sandu.

Următorul a vorbit președintele francez, Emmanuel Macron. Acesta s-a declarat onorat să se afle la Chișinău, îndemnând cetățenii R. Moldova să se uite cu încredere și speranță în viitor: „Moldova contează pentru noi, viitorul R. Moldova este în Europa”.

„Văd că cetățenii R. Moldova au înțeles că aderarea la UE reprezintă o șansă istorică pentru viitorul țării lor. O șansă pentru securitate și prosperitate”, a menționat Emmanuel Macron.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a mulțumit Republicii Moldova pentru recunoașterea bacalaureatului francez și a subliniat colaborarea dintre Universitatea Sorbona și Universitatea de Stat din Moldova. Acesta a declarat că vor continua proiectele de conservare a patrimoniului moldovenesc, inclusiv restaurarea a două clădiri de arhitectură emblematică din Chișinău: Vila Herța și Vila Cleiman.

La rândul său, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a declarat că susține R. Moldova în lupta împotriva dezinformării. Acesta a punctat că Ziua Independenței nu este sărbătorită de Moscova, „pentru că Rusia vrea Moldova înapoi în zona sa de influență”.

Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk a declarat că Maia Sandu a devenit o „autoritate politică”. Donald Tusk a punctat că, cu fiecare vizită, observă schimbări în R. Moldova: „Trebuie să fiți mândri de ceea ce ați realizat”. Acesta a salutat și rezultatele referendumului, iar în context a declarat că țările europene își doresc aderarea R. Moldova la UE: „Nu va exista o Polonie, Franță sau Germanie sigură, atât timp cât nu va siguranță și independență în R. Moldova. Moldova nu mai este o țară intermediară, voi v-ați ales direcția și mergeți înainte”.

După ora 20:00, președintele Macron, cancelarul Merz și prim-ministrul Tusk, alături de Maia Sandu, se vor adresa cetățenilor de pe scena principală a țării, în Piața Marii Adunări Naționale.