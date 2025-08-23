DOC Zeci de mii de euro de la cumetrie, donații și credite. Liderii Blocului „Alternativa” și-au declarat averile

Candidații la alegerile parlamentare pe lista Blocului politic „Alternativa” și-au depus declarațiile de avere și interese personale la Comisia Electorală Centrală (CEC). Ziarul de Gardă a analizat averile liderilor blocului – Ion Ceban, Marc Tkaciuc, Ion Chicu și Alexandr Stoianoglo și a constatat că pe lângă veniturile obținute din salarii, aceștia au declarat donații, zeci de mii de euro proveniți din cumetrie și zile de naștere, dar și credite.

Ion Ceban: bani de la cumetrie și zile de naștere

Sursa: MAN/Facebook

Ion Ceban, primul în lista Blocului „Alternativa”, a ridicat în 2024 un salariu brut de 301 058 de lei din funcția de primar al municipiului Chișinău, adică peste 25 de mii de lei lunar, și 125 494 de lei în calitate de diurne. Tot anul trecut, familia edilului a câștigat sume generoase în urma unor evenimente de familie: 19 850 de euro la cumetria copilului cel mic și 40 de mii de lei la zile de naștere.

Tatiana Ceban, soția primarului, a încasat 49 992 de lei de la Tivi Kids SRL. De asemenea, familia Ceban a încasat venituri de 184 542 de lei din indemnizații pentru nașterea și îngrijirea copilului, 2400 de lei obținuți din darea în arendă a unui automobil și 173 197 de lei dividende de la Tivi Kids SRL.

Familia Ceban deține un apartament de 230,4 metri pătrați, obținut printr-un contract de donație, ce ar valora 991 775 de lei. Imobilul a fost dobândit în 2016.

Din 2024, familia primarului a obținut în folosință un automobil de model Skoda Kodiak (fabricat în 2023), estimat la 36 860 de euro. În același timp, Ion Ceban a declarat contractarea unui leasing de 18 860 de euro.

Ion Ceban declarație de avere by Ziarul de Gardă

Alexandr Stoianoglo: salariu de circa 500 de mii de lei de la o vinărie

Alexandr Stoianoglo este al doilea pe lista Blocului „Alternativa”. Acesta declară venituri de 495 de mii de lei de la Corten-Vin SRL (o vinărie din Traclia), unde are funcţia de „director operaţii şi tranzacţii”. Totodată, firma Agroseminvest SRL i-a achitat un salariu de peste 107 mii de lei. Deși anterior declara și veniturile obținute de soția sa, care are un salon de frumusețe, în cea mai recentă declarație de avere și interese personale depusă la CEC, datele lipsesc. Stoianoglo a indicat doar 98 de mii de lei pe care i-ar fi obținut soția sa din „arendă”.

Familia Stoianoglo deține în proprietate două imobile – un apartament de 161 de metri pătrați, în valoare de 942 047 de lei și un alt imobil de 60 de metri pătrați, în valoare de 844 de mii de lei, dar și un teren intravilan, pe care candidatul l-a moștenit în 2015. Tor în anul 2015, Stoianoglo a primit moștenire o casă (91 de metri pătrați) și o „altă avere imobilă” (20 metri pătrați).

Ziarul de Gardă a verificat datele cadastrale și a constatat că, pe lângă apartamentul de 161 de metri pătrați, familia Stoianoglo deține, în același bloc, încă un apartament de circa 125 metri pătrați, procurat în 2015, proprietară în acte figurând Cristina Stoianoglo, fiica lui Alexandr Stoianoglo.

Potrivit documentului depus la CEC, familia Stoianoglo deține două mașini – un Hyundai Tucson fabricat în 2021 și cumpărat în același ani cu 575 de mii de lei și un Mitsubishi Outlander fabricat în 2005, cumpărat în 2007 cu 80 de mii de lei.

Totodată, în 2023, Stoianoglo a contractat un credit de 200 de mii de lei.

Declarație de avere Stoianoglo by Ziarul de Gardă

Ion Chicu: donație de 150 de mii de lei

Sursă foto: Facebook/ Ion Chicu

Ion Chicu, al treilea pe lista blocului la parlamentare, a declarat o donație de 150 de mii de lei. Anterior, ZdG a scris că donator figurează Sergiu Pușcuța, nume similar cu al unui ex-ministru al Finanțelor și ex-șef al Serviciului Fiscal de Stat, care, în 2022, i-a împrumutat 150 de mii de lei. Numele lui Pușcuța nu figurează în cea mai recentă declarație depusă la CEC.

Acesta declară că a ridicat de la partidul pe care îl conduce un salariu anual de circa 80 de mii de lei, iar de la „Cahulpan” SA – puțin peste 40 de mii de lei. Un venit salarial în valoare de circa 270 de mii a ridicat și soția lui Chicu.

Chicu indică trei terenuri intravilane cu o valoare declarată de 158 de mii de lei, în posesia cărora a intrat între 1994-2013.

Președintele PDCM și canditatul la fotoliul de deputat mai trece în declarație și o casă de locuit, moștenită în 1994, evaluată cu aproape 4 mii de lei, o vilă obținută în 2015, care ar costa circa 634 de mii de lei și un apartament în posesia căruia a intrat în 2020 și pentru care ar fi scos din buzunar 798 de mii de lei.

Familia Chicu deține un Audi Q2L E-Tron, produs în 2020 și procurorat în 2023 cu 430 de mii de lei.

Ion Chicu by Ziarul de Gardă

Marc Tkaciuc: cel mai „modest” lider al blocului

Marc Tkaciuc, poziționat pe rândul al patrulea în lista Blocului „Alternativa”, a declarat că, în 2024, a obținut venituri doar din salatiul de redactor-șef al unei publicații periodice – puțin peste 23 de mii de lei. Soția sa a fost remurerată cu 10 mii de aceeași publicație.

Tkaciuc deține un teren obținut în 2010 și estimat la 23 de mii de lei. În 2011, acesta a obținut și un bun imobil de 90 de metri pătrați, care ar valora 487 de mii de lei.

Totodată, Tkaciuc a declarat cota-parte de 100% în SRL Școala antropologică superioară.

Tkaciuc by Ziarul de Gardă