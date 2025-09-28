DOC Curtea Supremă pune punct în litigiul dintre partidul Victoriei Furtună și CEC

Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a respins, duminică, 28 septembrie, recursul depus de Partidul Politic „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, împotriva unei hotărâri a Curții de Apel. În consecință, rămâne în vigoare decizia Comisiei Electorale Centrale (CEC) din 26 septembrie, prin care a fost anulată înregistrarea concurentului electoral Partidul Politic „Moldova Mare” și a listei sale de candidați pentru alegerile parlamentare din R. Moldova.

„Aprecierea instanței nu este arbitrară, ci fundamentată pe un ansamblu probatoriu concret și pertinent.

Pretențiile recurentului de „falsificare” sau „irelevanță” a probelor sunt simple afirmații nesusținute. Mai mult, instanța a motivat în detaliu de ce probele prezentate de CEC sunt suficiente și relevante pentru a justifica măsura anulării înregistrării. Simplul fapt că partea nu este de acord cu aprecierea probelor nu

echivalează cu o arbitraritate”, se arată în motivarea CSJ.

Curtea de Apel Centru a respins duminică, 28 septembrie, contestația partidului „Moldova Mare”, condus de către Victoria Furtună. Astfel, rămâne în vigoare decizia Comisiei Electorale Centrale de vineri, 26 septembrie, prin care s-a anulat înregistrarea concurentului electoral, Partidul Politic „Moldova Mare”, și listei de candidați la funcția de deputat în Parlamentul R. Moldova din partea formațiunii.

În decizia Curții de Apel, sunt menționate constatările Inspectoratul Național de Investigații (INI) care includ referințe la investigația ZdG „Armata digitală a Kremlinului (II). Salarii în cripto, partidul prieten și inamicul declarat”, „în care sunt relatate, descrise și demonstrate acțiuni de planificare și desfășurare a activităților de dezinformare și manipulare în mediul online, activităților de promovare a imaginii formațiunii politice „MOLDOVA MARE” și liderului acesteia, Victoria Furtună, precum și activităților de denigrare a imaginii guvernării, entităților statului R. Moldova și parcursul european al țării.”

Motivarea instanței:

