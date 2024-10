Discuția socialistului Adrian Albu cu un agent FSB, scursă în spațiul public. Ce plan avea agentul rus pentru a „curăța” imaginea lui Șor

Mai multe înregistrări audio scurse, care conțin conversațiile ce ar fi avut loc în luna aprilie 2024 între Adrian Albu, deputat în Parlament din partea Partidului Socialist din Moldova (PSRM) și membru al echipei electorale a candidatului la prezidențiale Alexandr Stoianoglo, și Iuri Gudilin, cunoscut agent FSB și persoană aflată pe lista de sancțiuni a SUA din octombrie 2022, au fost publicate de către portalul eureporter. În conversații, agentul FSB se proclama „geniu” care a pus la cale diverse scheme pentru a echilibra influența lui Ilan Șor cu cerința de a promova un candidat și un partid valid pentru următoarele alegeri.

Gudilin considera că Șor și-a îndeplinit promisiunile față de ruși și că acum are influență la Kremlin. FSB, potrivit lui, crede că neajunsul lui Șor este imaginea sa pătată în Occident, ceea ce probabil reprezintă o limitare majoră pentru a continua să îl folosească în Moldova ca vehicul politic rusesc.

La 27 aprilie, agentul FSB a însărcinat sursa sa să „curețe” imaginea oligarhului căzut în dizgrație Ilan Șor. Gudilin îi împărtășește lui Albu o schemă simplă de spălare a reputației lui Șor în Moldova. Ideea lui Gudilin a fost să acuze politicieni moldoveni pro-occidentali. Scopul este de a introduce informații care sugerează că și actualul guvern pro-european a fost implicat într-o schemă murdară.

„Am venit cu acest concept: ce-ar fi dacă am răspândi un zvon în Europa ca să îl curățăm ușor pe Șor? În momentul de față, el este o mare pată neagră. Dar dacă există mai multe astfel de pete, atunci împotriva lor, el nu este atât de negru. (…) Este doar un grup de bandiți care luptă cu un alt grup de bandiți; doar că un grup arată cu degetul spre celălalt și strigă că sunt răi. Astfel, ei încep să folosească oamenii ca paravan pentru acțiunile lor… Ei s-au înfășurat mai întâi în steagul european pentru a induce în eroare, în timp ce Șor s-a înfășurat în cel rusesc abia mai târziu… Nu a avut de ales”, îi zicea Gudilin lui Albu.

Potrivit înregistrărilor, Gudilin a cumpărat bilete de avion din Moldova în Rusia pentru Albu.

Pe 27 aprilie, Adrian Albu și Iuri Gudilin au discutat despre o întâlnire între Bodgan Țîrdea, la fel membru al PSRM, Gabriel Calin, un blogger popular în Moldova care promovează o agendă anti-occidentală, și Olga Grak, asociat al FSB și strateg politic care-l susține pe fugarul Ilan Șor.

-M-am întâlnit cu Bogdan. El a spus că va merge cu Olga.

-Da, am văzut asta. Am însoțit-o la hotel, dar nu am intrat.

Partea cea mai interesantă este că a intrat și Gabi (Gabriel Călin,n.r.) și am vorbit despre diferite lucruri.