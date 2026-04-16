Delegația parlamentară, în vizită la Washington. Discuții la Congresul SUA despre securitate, economie și energie

O delegație parlamentară, din care fac parte deputații partidului de guvernare, Partidul Acțiune și Solidaritate – Radu Marian, Adrian Băluțel și Andrian Cheptonar – efectuează o vizită oficială în capitala Statelor Unite ale Americii (SUA), Washington, D.C. Împreună cu ambasadorul Vlad Kulminski, aceștia au avut întrevederi cu congresmani și senatori din ambele partide majore – republicani și democrați.

Potrivit deputatului Radu Marian, discuțiile cu oficialii americani au vizat atât combaterea presiunii Rusiei asupra R. Moldova, cât și aspecte ce țin de domeniile economic și energetic.

Delegația parlamentară a avut întrevederi atât cu senatori, cât și cu congresmani, printre care Ted Budd, Steve Daines, Marsha Blackburn, Keith Self, Mike Lawler, Pat Harrigan, Deborah Ross, Bill Keating și alții.

„Suntem aici pentru a consolida parteneriatul dintre țările noastre și a întări dialogul parlamentar cu Congresul SUA. Am reiterat că suportul SUA în combaterea presiunilor Rusiei asupra Republicii Moldova a fost, este și va fi esențial pentru ca Moldova să rămână o țară liberă, democratică și parte a lumii libere. Împărtășim cu SUA aceleași valori”, a declarat deputatul PAS, Radu Marian.

Radu Marian a menționat că oficialii americani au salutat aprobarea recentă, în Parlamentul R. Moldova, a inițiativei legislative privind eliminarea tarifelor pentru majoritatea importurilor din SUA, astfel încât întreprinderile moldovenești să aibă acces mai facil la tehnologiile americane.

Totodată, referindu-se la domeniul energetic, deputații au mulțumit pentru investițiile oferite de SUA.

„Am mulțumit pentru recenta investiție de 130 de milioane de dolari pentru linia electrică Strășeni–Gutinaș, care urmează a fi construită de o companie americană. Am menționat că Republica Moldova este poziționată în mod ideal pentru investitorii americani care doresc să scaleze producția și să susțină eforturile de reconstrucție a Ucrainei post-război”, a afirmat Radu Marian.

Pe lângă întâlnirile de la Congres, deputații au participat și la „Spring Meetings” – un eveniment comun al Fondului Monetar Internațional (FMI) și al Băncii Mondiale – unde au interacționat cu directoarea FMI, Kristalina Georgieva, și cu președintele Grupului Băncii Mondiale, Ajay Banga. Potrivit deputatului, în cadrul discuțiilor au fost abordate și provocările imediate asupra economiei globale, generate de războiul din Iran.

În cadrul vizitei, deputații au discutat și cu cetățenii R. Moldova despre „planurile și reformele pe care urmează să le implementăm acasă”.