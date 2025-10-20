Cum va arăta viitorul Guvern și ce schimbări sunt necesare? Opinii ale experților

„Există așteptarea ca domnul Munteanu să vină și cu propuneri proprii în acest cabinet. Cu profilul lui, ne-ar direcționa cu gândul că Ministerul Economiei, Ministerul Finanțelor ar putea să aibă oameni care vor fi din partea domnului Munteanu”, constată expertul Andrei Curăraru.

Miercuri, 22 octombrie, va avea loc prima ședință a noului legislativ. Ulterior, deputații urmează să aleagă președintele Parlamentului, vicepreședinții, Biroul permanent și să formeze fracțiunile parlamentare – toate acestea în termen de cel mult 10 zile de la constituirea Parlamentului. După consultările cu fracțiunile, președintele urmează să desemneze un candidat pentru funcția de prim-ministru. Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) l-a înaintat deja pe Alexandru Munteanu, care în termen de 15 zile de la desemnare, trebuie să prezinte Parlamentului lista miniștrilor și programul de guvernare.

PAS a obținut din nou majoritatea în Parlament, ceea ce îi oferă posibilitatea să formeze singur guvernul. Cu toate acestea, mai mulți reprezentanți ai altor formațiuni politice și-au exprimat dorința de a face parte din noul cabinet de miniștri.

Ce așteptări putem avea de la noul guvern? Va fi alcătuit exclusiv din membri PAS? Dacă da, ce schimbări ar trebui făcute în componența cabinetului de miniștri?

„O echipă hibridă dintre reprezentanții domnului Munteanu și reprezentanții PAS”

Andrei Curăraru, expert Watchdog, spune că „dacă vor fi alți miniștri din alte partide, asta se va vedea după felul în care vor fi realizate consultările. Nu prea văd premize să discutăm despre asta acum, dar cu siguranță există așteptarea ca domnul Munteanu să vină și cu propuneri proprii în acest cabinet. Cu profilul lui, ne-ar direcționa cu gândul că Ministerul Economiei, Ministerul Finanțelor ar putea să aibă oameni care vor fi din partea domnului Munteanu”.

Curăraru consideră că „ar fi foarte prejudiciat dacă să aibă doar membrii PAS sau să aibă fix Guvernul Recean cu schimbarea doar a Premierului”.

În ceea ce privește membrii guvernului Recean, expertul explică că „e foarte complicat să spunem despre membrii noi de Guvern pentru că, de exemplu, doamna Catlabuga, s-a confruntat doar cu crize și nu am văzut realizări de reforme pozitive. În sensul ăsta mi-ar fi foarte greu să spun dacă ea trebuie să rămână sau nu trebuie să rămână.

Ne dăm seama cu siguranță că va rămâne domnul Bolea datorită greutății pe care o are în partid și în Guvern. Ministrul Educației sau Ministrul Muncii și Protecției Sociale, la fel, vor rămâne. În rest, eu cred că depinde și de preferințele personale. Noi am avut mulți miniștri, mai ales care nu erau membri de partid, care au plecat înainte de finalizarea mandatului, cum ar fi domnul Spătari sau domnul Popescu și ar putea să avem și acum preferințe de acestea personale”.

Foto: Andrei Curăraru/ Facebook

Totodată, expertul menționează că ar vrea să vadă și „oameni care au fost atrași din societate civilă sau din mediul de business pe lista PAS, să participe și la actul de guvernare. Să nu avem situații în care ei au fost atrași doar pentru a face rating sau a arăta diversități și după asta să plece, de exemplu, și din Parlament și, eventual, să nu vină în Guvern.

Mai mulți sportivi care sunt pe lista respectivă ar putea să se regăsească în diferite formate la guvernare, poate la o agenție a sportului sau în altă parte. În același timp, ne dăm seama că trebuie să crească anumite capacități, în special capacitatea de negociere cu Uniunea Europeană”.

„Avem un birou care are niște capacități limitate și ne dăm seama că s-ar putea să nu facă față cu resursele umane și financiare limitate pe care ele are acum. Respectiv, cam așa își vedea eu următorul guvern. O echipă hibridă dintre reprezentanții domnului Munteanu și reprezentanții PAS, eventual, tehnocrați atrași”, concluzionează el.

„R. Moldova nu are timp ca noii miniștri să se acomodeze în fotolii vreo jumătate de an”

Lilia Zaharia, directoarea executivă a Transparency International Moldova crede că, „noul Guvern condus de Alexandru Munteanu ar trebui să se concentreze pe consolidarea statului de drept, combaterea corupției și avansarea procesului de integrare europeană. Deși cetățenii nu au votat un partid anume, ci direcția europeană a țării, Parlamentul și Guvernul trebuie să manifeste maximă responsabilitate în respectarea acestei voințe. Timpul este limitat — nu e loc pentru orgolii sau confruntări politice, nici la nivel central, nici local.

Încă nu știm dacă vor fi toți miniștrii din PAS, dar ar fi bine să se păstreze o continuitate. Proiectele de amploare începute de unii miniștri, să fie continuate, indiferent că e membru sau nu de Partid. R. Moldova nu are timp ca noii miniștri să se acomodeze în fotolii vreo jumătate de an. Avem timp limitat”, explică ea.

Sursa: Facebook / Lilia Zaharia

Aceasta a menționat că „guvernul nu trebuie să neglijeze Autoritățile Publice Locale (APL), ci să construiască un dialog constant și o colaborare reală cu acestea. Rezultatele pestrițe ale alegerilor arată că multe APL sunt încă prinse în dispute politice, în loc să se concentreze pe nevoile reale ale comunităților.

Rezultatele alegerilor au scos în evidență nu doar reglări de conturi politice la nivel local, ci și o comunicare deficitară între nivelul central și cel local. Lipsa unei cooperări reale generează confuzie, alimentează dezinformarea și slăbește încrederea oamenilor în instituțiile statului. Într-un asemenea tablou, cetățeanul devine principala victimă — el resimte direct efectele corupției, ale administrației fragmentate și ale deciziilor luate fără consultarea comunităților”.

„Nu cred că vom avea miniștri care să fie membrii altor partide politice”

Ștefan Bejan, expert Watchdog, este de părerea că „o bună parte dintre miniștrii care se vor găsi în noul guvern vor fi membri PAS și chiar mai mult, vor fi miniștrii din vechiul guvern”.

În același timp, el consideră că „probabil, vor apărea și câteva nume noi. Deja se mai vorbește în culise de câteva nume noi la unele ministere. Este posibil, bineînțeles, să vedem și miniștrii așa-numiții tehnocrați. Nu cred că vom avea miniștrii care să fie membrii altor partide politice, pentru că cumva este și logic, PAS a luat majoritatea de unul singur și atunci nu cred că va apela la oameni din alte partide politice pentru a face parte din viitorul guvern”.

Sursa: Facebook / Ștefan Bejan

Bejan explică că R. Moldova are nevoie de miniștri în domenii cheie și de dezvoltare economică.

„Prin urmare, nu știu dacă ministra Economiei a reușit să rezolve problemele economice, sau cel puțin să elaboreze reformele necesare. Totuși avut și o perioadă destul de scurtă, doar câteva luni. Probabil vom avea un alt ministru la cultură și la sănătate, dar în momentul de față toate aceste lucruri sunt la nivel de speculații sau de informații pe surse și nu sunt încă confirmate oficial de partidul de guvernare”, a concluzionat acesta.

„Chiar dacă la numire am fost foarte reticentă, acum îl văd un ministru carismatic”

Aurelia Peru, doctor habilitat în științe politice, a spus că pe unii miniștri i-a văzut activi și ar merita să continuie activitatea în cabinetul lui Munteanu, „ministrul Apărării – domnul Nosatîi, ministrul Muncii și Protecției Sociale – Alexei Buzu, care chiar dacă a făcut campanie cu riscuri „de limbaj”, cred că se va menține. Ministrul Educației, Dan Perciun, este foarte activ, un bun manager, chiar dacă la numire am fost foarte reticentă, acum îl văd un ministru carismatic. Domnul Bolea, la fel, este omul partidului PAS și cu mari perspective, deci cred că va rămâne.

Chiar dacă Doina Nistor nu a reușit să se manifeste un manager bun în calitate de ministră a Economiei, consider că va fi menținută, ținând cont de sectorul non-guvernamental din care a ajuns”.

Peru consideră că trebuie să fie schimbați miniștrii de la Agricultură, Medicină, Externe și Cultură, însă este mai greu de spus despre Ministerul Justiției.

La fel, a menționat că, „cu certitudine, rămâne în noua garnitură Dna Gherasimov”. Totodată, a remarcat că „s-au promis multe în campanie. Acest guvern va trebui să muncească la randament înalt”.

Sursa: facebook / Aurelia Peru

Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a semnat vineri, 17 octombrie, Decretul privind convocarea Parlamentului R.Moldova de Legislatura a XII-a, anunță Președinția printr-un comunicat. Conform Decretului prezidențial, prima ședință a noului Legislativ va avea loc miercuri, 22 octombrie, începând cu ora 10:00.

Președinta a semnat decretul după ce magistrații Curții Constituționale (CC) au validat joi, 16 octombrie, rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 și validarea mandatelor deputaților aleși.