CEC: Difuzorii care intenționează să plaseze publicitate politică pe parcursul anului 2026 pot depune declarații de intenție până pe 15 decembrie

Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță luni, 1 decembrie, că difuzorii de publicitate proprietari sau gestionari ai dispozitivelor de publicitate fixă sau mobilă pot depune declarații de intenție pentru difuzarea publicității politice pe parcursul anului 2026 până pe data de 15 decembrie 2025.

Aceștia vor prezenta Comisiei declarații de intenție și informațiile privind condițiile în care oferă spațiu publicitar și alte servicii conexe, inclusiv prețurile medii ale spațiilor de publicitate aplicate în ultimele 6 luni, conform unui comunicat al CEC.

„Comisia atrage atenția că difuzorii de publicitate care nu vor prezenta declarațiile de intenție nu vor avea dreptul să difuzeze publicitate politică sau electorală”, subliniază CEC.

Totodată, CEC atenționează difuzorii/distribuitorii de publicitate proprietari sau gestionari ai dispozitivelor de publicitate fixă sau mobilă că despre obligația de a prezenta raportul pentru semestrul doi al anului curent până pe 15 ianuarie 2026.

„Acesta va conține informații despre schema de amplasare, numărul spațiilor oferite pentru publicitatea electorală și, respectiv, politică și sumele încasate de la furnizorii acesteia ori distribuitorii care acționează în numele furnizorilor”, precizează Comisia.