„Cât voi fi președintă, Moldova va sta dreaptă”. Discursul Maiei Sandu în plenul Parlamentului

Președinta R. Moldova Maia Sandu a ținut un discurs în plenul Parlamentului, pe 17 martie 2023. În discursul său, șefa statului a vorbit despre aderarea R. Moldova la UE, despre războiul din Ucraina, pericolele asupra securității țării, lupta împotriva propagandei și elaborarea unei noi strategii de apărare a țării. Maia Sandu a solicitat Parlamentului și Guvernului să creeze Curtea Anticorupție, o instanță specializată care să investigheze cazurile de corupție mare și corupție în sistemul justiției. Nu s-a anunțat anterior despre vizita șefei statului la Parlament.

Discursul Președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, în plenul Parlamentului:

„În 2030 R. Moldova trebuie să fie țară membră a UE. Acum este șansa noastră reală de a deveni membru cu drepturi depline a familiei europene. Avem susținerea statelor UE. Moldovenii au ales calea europeană, dar cât de repede vom ajunge acolo depinde de noi toți.

Timp de 3 decenii, Moldova, condusă de diferite partide, politicieni, guverne, a încercat să meargă pe mai multe drumuri. Adevărul este că toate au eșuat. În timp ce statele care au devenit membre a Uniunii Europene în ultimele două decenii oferă acum bunăstare și siguranță pentru cetățenii lor, asigură dreptate, salarii și pensii bune, Moldova abia iese din captivitate. Captivitate în care ne-au sufocat ani la rând trădători, hoți, oligarhi.

Și vă întreb, în special pe cei care au plecat din această sală, vă întreb, stimați deputați care nu susțineți aderarea Moldovei la UE, ce ideologie de partid vă oprește să scoateți țara din întuneric? Și să recunoașteți că o altă cale de dezvoltare pentru Moldova decât cea a integrării europene nu există? Unde ne-au dus toate opțiunile care au fost promise oamenilor? CSI, Uniunea Vamală, Uniunea Economică Euroasiatică, opțiunea „și cu unii, și cu alții” nu ne-au dus nicăieri.

Unii politicieni au mințit poporul pentru a cumpăra alegătorii sau pentru a fura țara. Unii continuă și acum să mintă. Iar oamenii continuă să plece în UE pentru a căuta o viață mai bună. Pentru că niciuna dintre aceste minciuni nu reprezintă calea Moldovei. Noi nu mai vrem ca moldovenii să fugă în UE, noi vrem ca UE să fie la noi acasă.

Am ales această cale – o Moldovă europeană, nu pentru că este ușoară, ci pentru că este unica șansă ca moldovenii să aibă o viață bună, în pace, în casa lor. Este, de fapt, unicul drum care asigură supraviețuirea Moldovei ca țară liberă și puternică.

Ani la rând, diferiți pretinși politicieni ne-au dezbinat și au folosit tot felul de minciuni ca să obțină beneficii personale. Chiar și astăzi, când Ucraina geme de ororile războiului și păstrarea păcii este preocuparea tuturor cetățenilor noștri, avem aici, în Parlament, deputați angajați de forțe ostile de la Kremlin care au un singur scop – să semene haos, să provoace violență și război.

Nimeni nu va convinge moldovenii că să omori copii în casele lor, să comiți genocid împotriva unui popor, să distrugi ce au construit și agonisit oamenii timp de zeci de ani poate fi justificat. Războiul este condamnat în toată lumea, iar în Parlamentul nostru sunt și azi persoane care nu văd nicio crimă în invazia Rusiei în Ucraina. Sunt partide care încă nu au condamnat războiul. Sunt agenți ai Kremlinului care, după ce au furat miliarde, stau acum la cald și se folosesc de propriii cetățeni aflați în nevoie pentru a-și salva pielea și a distruge Moldova în continuare.

Țineți minte – cei care au furat cetățenii nu au cum să le dorească binele. Ei folosesc minciuna și dezbinarea ca să oprească Moldova din calea sa.

Opriți dezbinarea. Să unim societatea noastră ca toți cetățenii să aibă o viață bună, venituri europene, să trăiască în sate și orașe amenajate. Fac apel către toate forțele politice să pună aderarea la Uniunea Europeană deasupra intereselor înguste și să susțină această cale necondiționat. Desigur, putem și trebuie să polemizăm, să dezbatem conținutul și forma reformelor, dar misiunea noastră, a tuturor, este să construim pentru cetățeni o viață europeană aici.

Deputații sunt aleși de oameni ca să-i reprezinte. Oamenii v-au dat încrederea de a le îmbunătăți viața. Indiferent de culoarea politică, oamenii care v-au ales vor să trăiască acasă așa cum văd că se trăiește în țările europene. E timpul să nu-i mai țineți captivi pe cetățeni unor sperietori, să vă îndepliniți datoria.

Voi mergeți des prin orașele europene, chiar și cei care strigă împotriva UE.

Chiar dacă au fugit din sală, sunt sigură că mă aud.

Copiii unora dintre voi învață acolo, voi mergeți în vacanță acolo, alții au și pașapoarte europene, unii chiar beneficiază de plăți sociale, fac afaceri în UE. Oare voi nu vreți ca copiii Moldovei să trăiască ca acolo? Ca în UE? Sau vreți ca copiii voștri să fie aruncați în închisoare pentru că scriu o postare critică la adresa conducerii țării, așa cum se întâmplă în Rusia?

Oare voi nu vreți ca moldovenii să aibă libertatea de a construi țara așa cum vor și nimeni să nu se amestece în treburile interne ale țării noastre? Ați văzut multe grădinițe, spitale și școli reparate din banii de la Kremlin sau donații pentru dezvoltarea localităților? Dinspre Kremlin ne vin doar amenințări, embargouri și șantaj. De acolo vine doar război, suferință și sărăcie. Uniunea Europeană este unica noastră șansă de a construi o țară în care doar cetățenii ei au dreptul să-și decidă soarta.

Cu greu am dat jos de la putere găștile de bandiți. Și, iată, unii se fac deja luntre și punte pentru a vinde țara Kremlinului. Ca să revină la putere și să sugrume Moldova mai departe. Și hoții, vânzători de țară, și Kremlinul au același obiectiv: să facă Moldova slabă ca să o poată folosi după bunul plac.

Din păcate, în Parlament sunt și deputați care nu reprezintă oamenii, ci reprezintă hoții de miliarde.

Știu că și voi mă auziți, chiar dacă nu sunteți aici.

Ei s-au vândut oligarhilor și vor să vândă și Moldova. Gruparea Șor are o misiune clară de la Kremlin și FSB – să aducă războiul în Moldova. Scopul lor este să organizeze destabilizări și să dea jos prin violențe guvernarea aleasă în mod democratic.

Însă azi Moldova nu mai este pradă unor asemenea trădători. Instituțiile noastre nu mai sunt instrumente în buzunarele lor. Ele încep să-și recapete și să-și reconstruiască independența și puterea de a proteja interesele țării. Moldovenii nu au fost niciodată aliați cu ucigașii, iar cei care vor să vadă țara în război trebuie opriți și sancționați. Ei nu reprezintă poporul nostru.

Instituțiile Moldovei nu vor permite ca țara să fie închinată unor criminali. Sau voi, cei care vindeți interesul țării, credeți că puteți fi și de partea ucigașului, și să amăgiți că vreți pace? Moldovenii au murit pentru libertate și pace pe acest pământ. Iar voi acum murdăriți amintirea tuturor concetățenilor noștri care și-au dat viața ca Moldova să fie liberă, să-și decidă singură soarta.

Orice ar încerca hoții și trădătorii să facă, le amintesc că doar Moldova și cetățenii ei decid cum își organizează treburile țării. Niciun stat din lume nu poate dicta Moldovei cum și ce trebuie să facă. Iar moldovenii, de fiecare dată, au ales libertatea. Moldovenii știu foarte bine cum vor să trăiască și cine le sunt prietenii. Republica Moldova trebuie să devină membru al UE în pofida provocărilor cu care ne confruntăm. Pentru că moldovenii aleg să trăiască liber, aleg viața și aleg pacea.

Iar ce facem în 2023 va determina ce va fi cu țara noastră peste 10 sau 30 de ani. Solicit Parlamentului și Guvernului să colaboreze cât mai strâns și să conducă, în pofida oricăror obstacole, schimbarea europeană a țării, în toate domeniile. Știm cu toții ce avem de făcut.

Însă pentru ca să reușim este momentul să ne asumăm cu toții această decizie, toți cetățenii, toți politicienii care vor să aducă în Moldova bunăstare și dreptate socială. Toți cei care azi guvernează și toți cei care sunt în opoziție. Nu este suficient ca parlamentul să facă legi bune, iar guvernul să acționeze corect. Voința noastră ca popor este esențială pentru a fi cu adevărat membru cu drepturi depline în familia popoarelor libere europene.

Dragi cetățeni,

Știu că mulți dintre voi merg seara la culcare cu grijă față de ziua de mâine. Unii dintre voi chiar se gândesc în ce altă țară să plece pentru viitorul copiilor. Chiar dacă știți că acolo niciodată nu va fi acasă. Și cei care au plecat, marea noastră diasporă, nu au făcut-o de dragul lor, au făcut-o pentru viitorul copiilor lor. Căci cine și-ar mai părăsi casa de bună voie dacă nu pentru viitorul copiilor?

Anume pentru viitorul copiilor vrem să devenim un stat european. Însă nu e de ajuns să ducem Moldova în Uniunea Europeană. Trebuie să aducem Uniunea Europeană în casele noastre, să construim Moldova europeană. Nu sunt doar cuvinte frumoase, acest obiectiv înseamnă lucruri concrete pentru oameni.

Înseamnă locuri de muncă care să asigure un trai demn tuturor familiilor, așa cum vedem în țările europene. Înseamnă dreptate socială, unde pensionarii au o bătrânețe îndestulată. Înseamnă să ai bani de medicamente când ești bolnav, să îți permiți să duci copiii în vacanță și să-ți cauți de viață fără să te temi de ziua de mâine.

Înseamnă să fim egali în rândul țărilor puternice ale lumii. Asta înseamnă să ne câștigăm locul nostru în Uniunea Europeană. Și acesta este unicul nostru drum spre o viață bună. Orice altă cale este o minciună. O Moldovă singură este slabă și vulnerabilă. Moldovenii nu vor să trăiască în sărăcie și cu frica războiului. Doar în Uniunea Europeană putem trăi în bunăstare, liniște și pace.

Dragi cetățeni, știu că unii dintre voi au ajuns să creadă că este imposibil să intrăm în Uniunea Europeană. Că ați mai auzit cuvinte frumoase despre aderarea la UE și că ați fost dezamăgiți. Eu sunt convinsă că Moldova europeană nu este o iluzie. Și, împreună cu Parlamentul, cu Guvernul, cu voi toți, vom face acest lucru. Pentru că, oricât de dezamăgiți am fi, știu sigur că noi nu am încetat să credem în țara noastră. Și știu că europenizarea Moldovei ne poate uni pe toți, de orice etnie am fi, orice limbă maternă am avea. Ne poate uni pentru un lucru firesc – viitorul copiilor și viitorul țării noastre.

Nu sunt aici să vă povestesc despre minuni. Știu că nu este ușor să trăiești în Moldova. Știu că prețurile ne-au afectat mai tare decât pe orice altă țară. Știu ce înseamnă să muncești zi și noapte pentru a pune o pâine pe masă. Munca și sacrificiul le-am văzut și în familia mea, și în mai toate familiile din țară.

Din păcate, cele mai mari îngrijorări ale noastre – războiul și creșterea mare a prețurilor la nivel mondial – nu depind de deciziile care se iau în țara noastră. Ce depinde de noi este să avem grijă ca cetățenii să facă față acestor greutăți. Ce depinde de noi este să protejăm prezentul și viitorul Moldovei. De modul în care noi alegem să trecem prin acest prezent dificil depinde viitorul copiilor și al țării noastre.

În 2020 și 2021, moldovenii au ales pentru ei și țara lor să se dezvolte în loc să stagneze. Să ne mișcăm spre o viață europeană și să facem mai bun traiul acasă. Am lucrat împreună pentru acest obiectiv, am făcut ce am promis și în campania electorală, și în discuțiile față-n față cu cetățenii.

Majorarea pensiilor, salariilor, indemnizațiilor, compensațiile fără precedent la plata facturilor, reparația și construcția drumurilor, modernizarea spitalelor, dezvoltarea infrastructurii în localitățile noastre, ajutor financiar pentru deschiderea locurilor de muncă – toate aceste lucruri au fost făcute în doar 2 ani, în ciuda unor crize fără precedent pentru țara noastră! Și asta e abia începutul. Am reușit să pornim lucrul în atâtea domenii și în fiecare raion datorită vouă, dragi cetățeni. Datorită funcționarilor din fiecare minister și agenție și de la nivel local, datorită medicilor, profesorilor, polițiștilor, datorită primarilor, agricultorilor și antreprenorilor care mențin și deschid locuri de muncă. Datorită ajutorului imens din partea României, Uniunii Europene și statelor membre, Statelor Unite ale Americii, sprijinului din partea Franței, Germaniei, Japoniei. Nu am fost singuri și am reușit să trecem cu bine de iarnă.

Aceste lucruri ne arată câte putem face împreună. Și câte am putea face, atât timp cât e pace. Republica Moldova nu va fi niciodată singură atât timp cât cetățenii noștri aleg drumul european, aleg să trăiască în libertate.

Și vreau să asigur toți cetățenii noștri că Republica Moldova NU este în prezent în pericol ca războiul să vină pe teritoriul țării noastre. Armata rusă nu poate ajunge aici atât cât Ucraina se ține pe picioare – și apără și Moldova. Le suntem recunoscători ucrainenilor pentru eroismul lor și dragostea lor de libertate. Anume pentru că armata rusă nu poate ajunge pe teritoriul țării noastre, Kremlinul încearcă să destabilizeze situația din interior, plătind cu bani murdari hoții din Moldova.

Dar instituțiile noastre lucrează foarte serios pentru prevenirea acestor încercări de destabilizare. Le mulțumesc pentru munca lor. Am reușit să menținem pacea și ordinea în țară până acum. De fiecare dată, și în toamna anului trecut, și mai recent, când au existat încercări de a face haos, de a aduce violență în țară, instituțiile noastre au reușit să descopere și să prevină asemenea lucruri. Cât voi fi președinte Moldova va sta dreaptă.

Astăzi Moldova nu este singură. Împreună am câștigat respectul țărilor libere și puternice ale lumii față de cetățenii noștri și vă asigur că pacea și democrația din țara noastră vor fi protejate. Președintele Iohannis a declarat ferm că România nu va abandona Republica Moldova în nicio circumstanță. Avem sprijinul garantat al României, în primul rând, și al Statelor Unite ale Americii și țărilor membre ale UE, în fața provocărilor.

Moldova se bucură de sprijin internațional și de o atenție fără precedent din partea țărilor democratice, din partea țărilor prospere. Vocea Moldovei are greutate și este respectată. În toate vizitele și discuțiile purtate, găsesc un sprijin imens pentru decizia cetățenilor noștri de a trăi liber și în pace. Partenerii ne ajută și cu bani, pentru infrastructură, pentru „Satul European”, pentru compensațiile din factură, și cu expertiză pentru schimbările serioase de care are nevoie statul nostru. Moldovenii au ales să trăiască în democrație și vor să trăiască o viață europeană – am fost auziți și suntem ajutați.

În acest an, libertatea noastră a fost pusă la grea încercare, la cea mai grea încercare de la obținerea independenței. Suntem în condiții care nu au mai existat după al Doilea Război Mondial. Dar Moldova stă drept și ferm.

Acesta este meritul tuturor moldovenilor care își fac bine lucrul acolo unde se află. Este meritul a mii de polițiști și zeci de mii de angajați în instituțiile statului care apără și vor apăra securitatea și ordinea în țara noastră.

Este meritul tuturor celor care au continuat să asigure pâinea pe masa moldovenilor în cele mai grele timpuri – antreprenorii care mențin și deschid locuri de muncă, agricultorii care ne fac mândri de produsele moldovenești, toți oamenii care muncesc pământul.

Este meritul sutelor de mii de medici, asistenți medicali, profesori, educatori care aleg să-și facă datoria în ciuda oricăror greutăți.

Este meritul celor care muncesc la reparația drumurilor, construcția căilor ferate, modernizarea școlilor și grădinițelor, al celor care se asigură că avem lumină și căldură în casele noastre, al celor care repară, curăță, mătură, strâng gunoiul. Al zecilor de mii de oameni care muncesc pentru reconstrucția Moldovei. Toți acești oameni restaurează țara și ne restabilesc mândria și încrederea în Moldova.

Este meritul a milioane de moldoveni care aleg libertatea.

Vă rog să aplaudăm acești oameni.

Și vă îndemn să avem încredere în ei.

Suntem o țară liberă chiar dacă unii, inclusiv unii care prin alte zile se plimbă prin această sală, vor să cădem. Cetățenii noștri sunt supuși unui val de minciuni fără precedent, anume pentru a produce panică și neîncredere. Minciunile nu se vor opri. Planul lor de a nimici Moldova nu s-a încheiat. Dar, NU vor reuși.

Dragi cetățeni, să fim atenți la informațiile pe care le auzim și să avem încredere doar în informații oficiale. Instituțiile noastre au arătat în această perioadă că știu să protejeze interesul cetățenilor. Să credem instituțiile statului și nu criminalii.

Solicit tuturor instituțiilor statului să lupte cu propaganda care intoxică oamenii și să asigure informarea corectă, clară și la timp a cetățenilor. Trebuie să ne apărăm mai bine de propaganda rusă și de dezinformare și vom face asta.

Lucrăm la elaborarea unei strategii de securitate care să întărească capacitatea de apărare a Moldovei. O asemenea strategie a lipsit prea mult timp. Totodată, solicit Guvernului să continue construcția de instituții puternice care pot asigura ordinea și securitatea.

Aștept de la Guvernul Recean să acționeze ferm pentru a opri orice tentativă de destabilizare a țării, dar și să vină cu acțiuni rapide de susținere a economiei.

Putem crește bunăstarea în Moldova doar dacă dezvoltăm economia. Avem nevoie de locuri de muncă și avem nevoie de îmbunătățirea condițiilor de viață în localitățile noastre. Solicit Parlamentului și Guvernului să vină cu soluții rapide care să stimuleze crearea locurilor de muncă. Cei care au curajul să deschidă o afacere și cei care muncesc cinstit trebuie sprijiniți.

Uniunea Europeană este deja modelul de viață pe care l-am ales, valorile europene sunt valorile după care trăiesc cetățenii noștri. În 2030 vreau ca Uniunea Europeană să reprezinte și nivelul de viață al moldovenilor.

În ultimii 30 de ani Moldova s-a chinuit să supraviețuiască. Sunt convinsă că putem mai mult de atât – putem să construim. În ultimii câțiva ani, am fost loviți de probleme prea grele pentru o țară ca Moldova. Și am fost privați de multe oportunități, de investiții. Am fost blocați de pandemia Covid-19, apoi am intrat în coșmarul războiului din țara vecină. Am rezistat. Nu vom lăsa provocările să ne controleze viețile și viitorul. Ba din contra, vom începe să creștem.

Dezvoltarea economică trebuie să crească nivelul de trai pentru toți cetățenii. Politicile noastre economice trebuie să asigure o activitate economică deschisă, participativă, în care cât mai mulți antreprenori să aibă profit, să creeze locuri de muncă și să aducă venituri la buget. Cu cât mai multe afaceri de succes vom avea, cu atât mai bogată va fi țara.

În toate întâlnirile cu cetățenii din sate și orașe, oamenii îmi cer sprijin și oportunități pentru cei care muncesc și nu așteaptă să li se pună în traistă. Moldovenilor nu le place trândăvia. Noi știm să muncim și merităm, ca toți europenii, să avem venituri demne. Este timpul să recompensăm munca și inițiativa. Și să ne mândrim cu oamenii harnici și cu țara noastră.

Produsele moldovenești sunt cele care aduc valoare și faimă. Am reușit să deschidem piața Uniunii Europene și să creștem de două ori cotele de export fără taxe vamale pentru mai multe produse, am deschis transportul de mărfuri și am crescut exporturile noastre pe piața europeană la peste 60%. Aceste exporturi sunt sigure și stabile. Acum câteva zile am primit vestea bună că producătorii moldoveni vor putea exporta în UE carne procesată de pasăre și ouă de consum. Calitatea produselor moldovenești este tot mai apreciată în UE.

Continuăm aceste eforturi. Promovăm peste tot în lume produsele moldovenești. Datoria producătorilor noștri este să producă produse de înaltă calitate și să crească valoarea și faima mărcii „Fabricat în Moldova”. Pentru aceasta vom dezvolta o agricultură profitabilă – vom sprijini creșterea calității produselor de valoare înaltă. Vreau ca Republica Moldova să devină un producător valoros pentru piețele lumii, nu doar să consumăm ce NU e produs acasă.

Anume aceasta înseamnă o economie europeană. Când oamenii câștigă suficient de mulți bani în mod cinstit pentru a-și cumpăra ce au nevoie, nu doar a visa la aceste lucruri. Pentru a se putea alimenta sănătos și a duce un mod sănătos de viață. Pentru a avea timp să petreacă cu cei dragi.

Pentru a se bucura de viață.

Oriunde ar trăi – într-un oraș mare sau într-un sat la Nordul sau Sudul Moldovei. Fiecare cetățean merită condiții normale de trai. Și vorbesc despre lucruri firești de care au fost privați moldovenii zeci de ani la rând – apă în casă, canalizare, drumuri fără noroi până la genunchi, grădinițe și spitale moderne unde se poate ajunge ușor.

Am vorbit în acești ani cu primari din toate partidele. Am promis Programul Național „Satul European” și de anul trecut au început proiecte în aproape 500 de localități. Am promis că voi fi Președintele tuturor, pentru oameni, indiferent de partidul primarului ales și așa am făcut. Am obținut bani europeni și i-am direcționat pentru proiecte de renovare a școlilor, grădinițelor, pentru drumuri, rețele de apă și canalizare în localitățile noastre.

Programul Național „Satul European” trebuie să ajungă în toate localitățile țării. Voi continua să caut sprijin financiar pentru modernizarea Moldovei la partenerii noștri. Solicit Guvernului să găsească resurse pentru a majora bugetul alocat pentru construcția drumurilor și pentru programul „Satul European”. Acest lucru îl cer cetățenii de prea mulți ani.

Putem reuși toate acestea doar dacă avem o justiție care are grijă de respectarea legii. Nimeni nu pune la îndoială acest lucru. Cu toții știm că oamenii cer dreptate, iar dreptatea se reconstruiește prin încredere. Din păcate, această încredere este încălcată de unii judecători, procurori corupți care au distrus sentimentul dreptății din Moldova și acum se opun din răsputeri curățării justiției.

Schimbările care au început în justiție sunt corecte și își vor îndeplini scopul – de a avea în sistem judecători independenți care pun legea în capul mesei. Rezistența din sistem la această curățare era de așteptat. Cei corupți, cei deprinși cu comenzi la telefon, cei obișnuiți cu mita nu vor să-și schimbe năravul sau, și mai mult, să fie pedepsiți pentru ce au făcut. Dar asta nu ne va opri. Pentru moldoveni dreptatea este esențială. Oricât de complicat ar fi, vom duce la capăt curățarea justiției.

Corupția la nivel înalt este cel mai mare pericol la adresa Moldovei. Suntem datori și obligați în fața cetățenilor să pedepsim marii corupți și să nu le permitem să ne mai controleze țara. În acești 2 ani justiția a avut independența să facă dreptate oamenilor. Dar nu a făcut-o.

Solicit Parlamentului și Guvernului să creeze Curtea Anticorupție, o instanță specializată care să investigheze cazurile de corupție mare și corupție în sistemul justiției. Nu mai avem timp să lăsăm corupții din sistem să amâne la nesfârșit propria curățare. Doar atunci când legea va fi în capul mesei, iar fiecare își va face treaba la locul lui vom reuși să corectăm răul făcut țării noastre.

Aceasta înseamnă Uniunea Europeană – să lucrezi pentru țară și țara să lucreze pentru tine. Această stabilitate vreau să o asigurăm în Moldova – stabilitatea păcii, a salariilor bune, a locurilor de muncă, a calității vieții.

Proiectul de țară Moldova europeană 2030 se va baza pe 4 piloni prioritari – 1. pace în țară și securitatea cetățenilor, 2. dezvoltarea economică și deschiderea locurilor de muncă, 3. modernizarea infrastructurii și îmbunătățirea calității vieții în localitățile din Moldova, 4. o justiție care să facă dreptate.

Ultimii doi ani au fost despre rezistența moldovenilor. Și am rezistat. Am rămas drepți. A fost foarte greu și extrem de stresant pentru toți cetățenii. Anul 2023 poate fi despre capacitatea moldovenilor de a construi. Asta nu înseamnă că va fi ușor. Sau că va fi deodată bine. Noi nu suntem naivi și știm ce înseamnă munca. Dar 2023 va fi despre europenizarea Moldovei. Despre cum vom construi un viitor european acasă. Despre cum ne vom construi localitățile, dreptatea, ordinea. Despre cum vom construi o viață bună.

Dragi cetățeni,

Toate transformările pe care urmează să le facem cu multă sudoare sunt nu doar pentru a garanta intrarea noastră în Uniunea Europeană. Ele trebuie făcute pentru a îmbunătăți viața cetățenilor. Nu putem aștepta să vină europenii să ne măture străzile și curțile, să ne planteze copaci, trebuie să o facem noi înșine. Toată lumea trebuie să lucreze disciplinat ca acasă să fie bine.

Anul 2023 poate fi unul în care moldovenii încep să creadă în ei înșiși, iar cei care se lamentează că nimic nu-i posibil devin mai puțini. Este nevoie să fim cât mai mulți pentru ca Moldova chiar să fie europeană în 2030. Să fim mândri de noi și să ne uităm cu demnitate în ochii celor care vin după noi.

Viitorul nostru nu poate fi construit de un partid sau de un președinte. El poate fi construit doar dacă, cot la cot, lucrăm toți împreună. Oricât de greu ar fi. Când simțim că ne este prea greu, să ținem minte că muncim ca să trecem peste aceste greutăți pentru ca să le fie mai ușor copiilor noștri.

Vin cu apel către fiecare cetățean să ne îndeplinim rolul, acolo unde suntem, în crearea viitorului european al țării noastre. Să-i convingeți pe cei nesiguri că anume acesta este drumul nostru. Încurajați calea europeană, vorbiți despre faptul că o viață europeană este ceea ce merită moldovenii. Să ne ținem uniți, toți pentru unul și unul pentru toți.

Anul 2023 va fi despre o Moldovă care se ridică și devine puternică. Despre cetățenii noștri care se unesc și muncesc pentru a aduce Uniunea Europeană acasă. Credința mea este că moldovenii sunt neam de gospodari, care înfruntă greutățile cu fruntea sus și reușesc în situații incredibil de complicate.

Să ne aducem aminte că avem un neam demn și să credem că puterea de a ne ridica se află în noi înșine. Eu cred în Moldova. Vreau și voi să credeți în Moldova. Moldova europeană este unica noastră cale. Noi suntem generația care va duce Moldova în Uniunea Europeană și o vom face până în 2030. Vă mulțumesc!