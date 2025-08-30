Blocul „Alternativa” a adăugat trei reprezentanți PDCM pe lista candidaților la parlamentare

Lista Blocului Electoral „Alternativa” a fost actualizată prin includerea a trei noi candidați la funcția de deputat în Parlament, reprezentanți ai partidului Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM), condus de Ion Chicu. Modificările au fost aprobate de CEC în ședința de sâmbătă, 30 august. Pentru a păstra echilibrul de gen, nouă persoane și-au schimbat poziția pe listă.

Pe lista de candidați înregistrați din partea Blocului „Alternativa” au fost incluși Vitalii Lupaşco (poziția 58), Vadim Anastasov (poziția 74) și Roman Beţa (poziția 84). Astfel, formațiunea numără 106 candidați candidați la funcția de deputat în Parlamentul R. Moldova pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025.

Vitalie Lupaşco este șeful oficiu teritorial Briceni al unei companii de asigurări. Vadim Anastasov este manager de vânzări în cadrul unui SRL cu sediul în Comrat. Roman Beța figurează în calitate de administrator și fondator al unei întreprinderi de la Bălți, specializată în fabricarea de uși și ferestre – S.R.L. ALSISTPROF.

Lista modificată poate fi accesată AICI.

Anterior, ZdG a analizat lista blocului și a scris că în primii 30 de candidați se regăsesc 15 persoane din partea partidului Mișcarea Alternativa Națională (MAN), inclusiv primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, opt din partea Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM) în frunte cu Ion Chicu, doi din partea Partidului Acțiunii Comune Congresul Civic (PACCC) în frunte cu ex-deputatul comunist Mark Tkaciuc, precum și patru persoane care fac parte din echipa lui Alexandr Stoianoglo.

Pe lângă liderii formațiunilor politice unite în blocul „Alternativa”, în primii 30 de candidați se regăsesc fostul ministru al Educației și Tineretului în guvernul comunist condus de Vasile Tarlev, Victor Țvircun, fosta procuroră Maria Vieru și ex-deputatul comunist Iurie Muntean.