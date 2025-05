Autoritățile de la București i-au anulat buletinul românesc președintelui partidului Șansă, Alexei Lungu. Motivul deciziei

Alexei Lungu, unul dintre acoliții condamnatului fugar Ilan Șor, a rămas fără buletinul românesc pe care l-a obținut după ce, în urmă cu câțiva ani, a devenit cetățean român, potrivit unor surse G4Media.ro.

Contactat de G4Media.ro, Lungu a confirmat anularea buletinului, decizie despre care a aflat la începutul acestei luni, pe Aeroportul din Iași și a afirmat că „ceea ce s-a întâmplat a fost dubios.”

Surse G4Media.ro au declarat că Alexei Lungu (41 de ani), în prezent președintele Partidului „Șansă” din R. Moldova, a obținut cetățenia română în urmă cu câțiva ani, prin redobândire – o procedură prin care cetățeni de peste Prut primesc acest statut după ce dovedesc că au avut strămoși români. Cetățenia se acordă la data depunerii jurământului de credință față de România.

Aceleași surse au adăugat că, luna trecută, statul român i-a anulat lui Lungu buletinul după un control al polițiștilor din Ministerul Afacerilor Interne care a descoperit că adresa sa din România era într-un imobil la care figurau mulți alți basarabeni – o situație înregistrată deseori în județe din Moldova din cauza unor intermediari care, contra cost, identificau adrese de formă pentru cei care redobândeau cetățenia și aveau nevoie de un domiciliu aici pentru a primi carte de identitate. S-a ajuns la situații în care într-o casă din mediul rural să figureze mii de astfel de persoane, așa că autoritățile au luat măsuri și au schimbat legea.

„Ceea ce s-a întâmplat a fost dubios. La începutul lunii mai eram pe Aeroportul din Iași pe punctul de a urca în avion spre Istanbul când am fost oprit de la îmbarcare de un polițist de frontieră și cred că un domn de la Serviciul Român de Informații care mi-au spus că mi s-a anulat buletinul pe 25 aprilie 2025, fără a-mi comunica și motivul. Nu înțeleg cum de am putut să trec înainte prin Vama Sculeni și prin filtrele de la Aeroport atunci când am prezentat buletinul”, a afirmat Lungu pentru G4Media.ro.